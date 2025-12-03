8 restaurantes mexicanos en la lista de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025

La comunidad gastronómica latinoamericana se dio cita en Antigua, Guatemala, para la 13ª edición de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025. En Santo Domingo del Cerro se hizo oficial lo que muchos intuían: El Chato, en Bogotá, alcanzó el No.1 y fue nombrado The Best Restaurant in Latin America 2025, además de The Best Restaurant in Colombia.

El podio lo completan Kjolle (No.2), en Lima —reconocido como The Best Restaurant in Peru y ganador del Art of Hospitality Award—, y Don Julio (No.3), en Buenos Aires, elegido The Best Restaurant in Argentina. La fotografía regional deja claro que Buenos Aires domina en número de restaurantes (ocho en la lista), seguida de Lima (siete) y Santiago (cinco). En ese tablero competitivo, México coloca ocho restaurantes y confirma que su cocina no solo mantiene el ritmo, sino que amplía su alcance territorial.

Ocho banderas mexicanas

En la edición 2025, los restaurantes mexicanos presentes en la lista del 1 al 50 son:

Quintonil – No.7, Ciudad de México – The Best Restaurant in Mexico

Alcalde – No.15, Guadalajara

Villa Torél – No.16, Ensenada

Fauna – No.17, Valle de Guadalupe

Arca – No.22, Tulum

Máximo – No.30, Ciudad de México

Hunik – No.32, Mérida

Rosetta – No.39, Ciudad de México

Que cuatro proyectos mexicanos se ubiquen en el top 20 habla de una escena madura, con propuestas consolidadas y una lectura cada vez más fina del territorio. Desde la capital hasta el Pacífico, el Bajío, el Caribe y la Península de Yucatán, el país se presenta como un mosaico de cocinas que dialogan entre tradición, técnica y producto.

En la capital, Quintonil (No.7) vuelve a liderar la representación nacional y se lleva el título de The Best Restaurant in Mexico 2025. El proyecto reafirma una línea clara: una cocina de autor centrada en ingredientes mexicanos, construida a partir de investigación, temporalidad y un servicio cada vez más afinado del chef Jorge Vallejo y Alejandra Flores.

La Ciudad de México suma dos nombres más en la lista. Máximo (No.30) del chef Eduardo García, encarna la idea de bistró contemporáneo donde manda la estacionalidad: la carta cambia con lo que llega del huerto y los proveedores, y la aparente sencillez de los platos esconde una cocina precisa, de oficio.

Rosetta (No.39), de la chef Elena Reygadas, por su parte, consolida un estilo que ha marcado a toda una generación: una mirada personal a la despensa mexicana, una panadería influyente y un comedor que se ha convertido en punto de referencia para cocineros de dentro y fuera del país.

Más allá de la capital, la lista confirma el ascenso de Baja California como uno de los territorios gastronómicos más interesantes de la región. Villa Torél (No.16), en Ensenada, y Fauna (No.17), en el Valle de Guadalupe, se colocan hombro con hombro en el top 20.

Ambos comparten una filosofía: leer el paisaje a través del plato. El mar frío del Pacífico, los viñedos, los huertos y la ganadería local se traducen en menús cambiantes, guiados por el producto disponible cada día. La cocina de fuego, los vegetales de temporada y el vínculo estrecho con pescadores y productores se convierten en sello de identidad.

En Guadalajara, Alcalde (No.15) se mantiene como uno de los voceros más sólidos del occidente mexicano. Su propuesta se nutre de productos del Bajío y del Pacífico, pero también de un trabajo de largo aliento con productores que han crecido junto al restaurante.

En el Caribe, Arca (No.22), en Tulum, ofrece una lectura contemporánea del sureste a través de técnicas de fuego directo y una cocina que dialoga con productos locales, fermentos y una despensa que mira tanto al mar como a la selva.

Más al este, Hunik (No.32), en Mérida, subraya que la Península de Yucatán ya no se entiende solo desde la cocina tradicional: la carta reinterpreta sabores mayas yucatecos con técnicas contemporáneas, sin renunciar a ingredientes clave como el recado negro, los cítricos de la región o el maíz criollo.

Un mapa que se expande

La edición 2025 de Latin America’s 50 Best Restaurants no solo celebra a los proyectos situados en lo más alto. También reconoce trayectorias que han transformado el panorama regional, como la de Rodolfo Guzmán, de Boragó (No.6), en Santiago, distinguido con el Icon Award por su labor en la exploración de ingredientes endémicos chilenos; o la de Bianca Mirabili, de Evvai (No.20), en São Paulo, nombrada Latin America’s Best Pastry Chef por su trabajo de repostería de alto nivel con identidad brasileña.

En paralelo, la lista da visibilidad a nuevas escenas: Santiago suma cuatro restaurantes debutantes —entre ellos Casa Las Cujas (No.14), ganador del Highest New Entry Award—, Buenos Aires incorpora a El Mercado (No.27), Bogotá celebra el ingreso de Afluente (No.34) y La Paz coloca a Arami (No.48) como The Best Restaurant in Bolivia. Se trata de una radiografía donde la competencia es cada vez más dura y donde sobrevivir año con año exige consistencia, creatividad y una relación estrecha con el entorno.