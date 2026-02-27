Expo Barbacoa en CDMX: Tlalpan reúne las mejores en un solo lugar

En Tlalpan la barbacoa es más que un platillo dominical: es parte del paisaje cultural y económico. Bajo esa premisa, la alcaldía celebrará la 2ª Expo Barbacoa, un encuentro que reunirá a productores locales y a algunas de las cocinas más representativas de la demarcación en un solo espacio.

La cita será del 28 de febrero al 1 de marzo, en un horario de 08:00 a 18:00 horas, en el Campo de Béisbol “La Joya” (Av. Insurgentes Centro 389, colonia La Joya). Durante dos jornadas, el público podrá degustar tacos recién servidos, consomé tradicional y distintas preparaciones que reflejan la diversidad de estilos que conviven en el sur de la capital.

Una demarcación con fuerte vocación barbacoyera

De acuerdo con registros de Google Maps, en Tlalpan existen entre 50 y 70 establecimientos identificados específicamente como barbacoa. Sin embargo, la cifra puede resultar conservadora.

En pueblos como San Andrés Totoltepec, San Pedro Mártir y Topilejo operan numerosos puestos semifijos que trabajan principalmente sábado y domingo, muchos de ellos sin registro digital. A ello se suman los locales ubicados en más de 20 mercados públicos y diversos tianguis de la alcaldía. En conjunto, la oferta podría triplicarse los fines de semana, confirmando a Tlalpan como uno de los territorios con mayor concentración de barbacoa en la Ciudad de México.

Expo BarbacoaCortesía

Técnica, paciencia y maguey

La estrella del encuentro será la técnica del horno de tierra, método ancestral que consiste en cavar un pozo, calentarlo con leña hasta alcanzar alta temperatura y colocar la carne —generalmente borrego— envuelta en pencas de maguey.

El horno se sella y la cocción lenta puede extenderse entre 8 y 12 horas, tiempo en el que la carne adquiere textura suave y profundidad de sabor. En la base del horno se coloca una olla que recoge los jugos para preparar el consomé, acompañado tradicionalmente con garbanzo y especias.

Más allá del antojo, la Expo Barbacoa busca consolidarse como un escaparate para la economía local y para las familias que han preservado la técnica por generaciones. En Tlalpan, la barbacoa no solo se vende: se comparte, se celebra y se hereda.