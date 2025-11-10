Chevrolet Captiva promete más de 1,000 kilómetros de autonomía

Desde el estado de Oaxaca, Chevrolet dio a conocer la nueva variante de su suv Captiva, misma que se convierte en el primer automóvil híbrido conectable que ofrece en México. Esta desarrollada sobre el Baojun 530, producto de su sociedad con el grupo chino SAIC, con lo que se suma a modelos como Aveo, Groove y Onix, por mencionar algunos, de origen asiático.

En cuanto a equipamiento para ambas versiones se montan de serie rines de 18” y las luces delanteras led con encendido automático..

La nueva Captiva PHEV se comercializará en dos versiones, LT y Premier, mismas que compartirán el mismo tren motriz. Las diferencias, como es de esperarse, se limitarán al equipamiento.

Bajo el cofre cuenta con un motor de combustión de 1.5 litros de aspiración natural asistido por uno eléctrico cuya potencia es de 201 caballos de fuerza y un par motor de 229 lb-pie. Gracias a las gestión electrónica del conjunto, ofrece los modos de manejo Eco, Eco+, Normal y Deportivo, con los que se obtienen diferentes entregas de potencia y de desempeño. Pero además, cuando el nivel de la batería cuya capacidad es de 20.5 kWh, se puede activar el modo EV MAX, en el que la movilidad es totalmente eléctrica.

En el paquete Premier se podrá contar con asistencias como Cámara de visión de 360° con 4 cámaras para generar una visión panorámica en alta definición con 5 vistas diferentes.

La batería se puede recargar en casa, en todos los distribuidores EV de GM en México así como en la red de carga de Vemo y Evergo instalada en el país y que llega a más de 1,100 puntos. Otra de las características de esta pila es que puede aceptar carga rápida de hasta 23 kW con lo que puede pasar de un nivel de 20% al 100% en 38 minutos.

Cuenta con un clústar de 8.8” con pantalla multicolor. En el paquete Premier el sistema de infoentretenimiento cuenta con una pantalla de 15.6” con Android Auto y Apple CarPlay.

En materia de seguridad ofrece 6 bolsas de aire, Control crucero adaptativo, Alerta de colisión frontal, Monitoreo activo de tráfico frontal y lateral, Alerta y asistencia de abandono de carril, Alerta de peatón delantero, entre otros. Otra de las ventajas para los clientes de Captiva PHEV será el acceso a los servicios de emergencias de OnStar a través de la aplicación móvil Guardián con 6 meses gratis y que se puede compartir hasta con 7 usuarios.

Ficha técnica:

Motor: 1.5 l, natural aspirado / eléctrico

Potencia en conjunto: 201 hp

Torque en conjunto: 229 lb-pie

Tracción: Delantera

Precios