Desde Hong Kong el subsecretario para América del Norte de la secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, anunció oficialmente que quedó fuera de la carrera para dirigir la Organización Mundial del Comercio (OMC). El funcionario lamentó que en la elección hayan prevalecido criterios políticos y defendió que México propuso una buena candidatura y ganó prestigio.

“El resultado fue que no tenía suficiente apoyo entre los países desarrollados, los cuales son 30 que se encuentran en Europa, en la Unión Europea o asociados muy cercanos a ellos (…), contaba con Estados Unidos, Japón, Canadá y Australia, entonces mi presencia entre los países desarrollados vistos como agrupaciones era muy fuerte pero ya visto desglosado ahí es donde la cosa se complicó, los países desarrollados no favorecieron una candidatura que viniera de América Latina de forma estratégica para darle la victoria a una candidatura favorecida por ese importante grupo de países”, declaró en videoconferencia a la prensa mexicana.

Seade quien en los próximo días llegará a México para seguir con sus funciones de subsecretario aseguró sentirse orgulloso del papel que se hizo pues se dio una proyección de México en cuanto a su política exterior y sus capacidades, además de haber sido un buen ejercicio de diplomacia.

“El hecho de que me hayan apoyado China, EU y Japón habla mucho de la capacidad para llevar a la OMC la capacidad de intermediación que no ha existido y que hace falta. Pero se decidió elegir otros criterios, prevalecieron criterios políticos. Yo no hablaría de una decisión justa o injusta hubo un poco de confusión en la toma de decisiones porque Europa actuó como una pero se le contó como 27, al decir que una mayoría no me apoyaban. Fue una decisión un poco rara, un poco desafortunada”, dijo.

El subsecretario confió en que la relación México-Estados Unidos no influyó en la decisión de la Unión Europea y otros países.

“Yo dejé clarísimo que la relación de México con Estados Unidos en este terreno fue una negociación en la que sacamos resultados sorprendentemente fuertes, beneficiosos para México, yo quería llevar la misma tecnología a la OMC. También se me ha acusado de ser cercano a China. Yo creo que la mayoría de los participantes dentro de este sistema me vieron por lo que soy, una candidatura fuerte y equidistante de todos pero puede ser que algunos si hayan pensado que soy cercano a Estados Unidos”, destacó.

El apoyo unánime de América Latina, incluyendo a Brasil quien no había confirmado su respaldo, de China, Japón, Estados Unidos (tres de los cuatro gigantes de la OMC) y algunos países de África, otros de Asia y Europa no fueron suficientes para que Seade siguiera en la contienda para sustituir a Roberto Azevêdo.

Aunque el subsecretario no expresó su apoyo a ningún candidato destacó la candidatura de la coreana Yoo Myung-hee y de Liam Fox, exministro de Comercio Exterior británico y pro-Brexit.

rrg