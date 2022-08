Chevrolet Cheyenne ZR2: Rumbo a lo desconocido pero con estilo

Las versiones especiales de las últimas generaciones de pick ups, principalmente estadounidenses, son espectaculares. Páginas más adelante verás una con el sello del carnero que viste de negro de una forma elegante pero la de que te platicaré en esta página simplemente te hará hervir la sangre de tanta emoción.

La Cheyenne en el paquete ZR2 no solo es imponente y atractiva, sino también deportiva. Y si a eso agregamos el tono azul de la unidad de prueba, la fórmula es simplemente adictiva.

Foco de atención

Llamar de tal forma la atención como lo hizo este vehículo durante los días que tuve la oportunidad de manejarlo es el mejor ejemplo de logrado diseño. Tiene elementos que la distinguen del resto de la familia Cheyenne como los ganchos de arrastre delanteros pintados en rojo, el cofre con el extractor de calor central acabado en negro brillante, los rines también en negro de 18” así como la doble salida del escape.

La preparación especial que tiene como vehículo todoterreno con la mira puesta en competiciones como la Baja 100, le tienen reservada de forma exclusiva el paragolpes delantero con los extremos recortados para hacerla más capaz al escalar así como una suspensión Multimatic con una ganancia de 2”. Y para no olvidarse de su origen como un vehículo de trabajo, la caja está recubierta con una protección para evitar daños a la carrocería y pintura en caso de que necesites llevar algo. La apertura de la caja es eléctrica y automática a lo que se suma un estribo colocado en la defensa para facilitar la operación de subir al área de carga. El sistema de iluminación es por led y, en las unidades delanteras, se suma el sistema IntelliBeam.

A escalar

Subir al interior requiere pericia y habilidad, más cuando eres de baja o mediana estatura. No cuenta con estribos, un circunstancia que resulta una ventaja para el 4x4 porque mejora la altura libre con respecto al piso.En el interior te encontrarás con asientos recubiertos en piel que hacen contraste con los pespuntes de las butacas así como insertos de negro brillante.La información referente a la conducción se presenta en un cluster digital de 12.3” a color y que puede ser configurable. Gracias a su dimensión, los datos que te proyecta son completos pero ante todo, muy útiles para no apartar la mirada del camino. En la consola central se encuentra una pantalla igualmente a color pero táctil de 13.4” que resulta muy agradable no solo por la cantidad de sistemas que controla sin porque, al contar con Apple CarPlay y Android Auto, puede replicar a tu teléfono móvil y tener de esta forma, la asistencia de mapas, el acceso a tu música, la posibilidad de hacer llamadas, entre tantas funciones más. A eso hay que agregar su vinculación con Alexa, los servicios de Google así como Alexa Built-In.

Conducir es de lo más sencillo porque aunque te imagines que por sus grandes dimensiones la visibilidad es pobre, la realidad es que no es del todo así. En primer lugar porque el asiento del conductor puede ganar una altura considerable con lo que se mejora nuestro campo de visión pero además por las amplias superficies acristaladas y por los grandes espejos retrovisores. Tiene cargador inalámbrico, múltiples puertos USB, salida de aire acondicionado y puertos USB para la segunda fila, quemacocos, entre otros.

Brincos a gran velocidad

Bajo el cofre está el V8 de 6.2 litros que desarrolla 424 caballos de fuerza y un par de 460 lb-pie. Sin embargo la mención especial la tienen la suspensión Multimatic DSSV de 40 milímetros con amortiguadores de 3 válvulas, el sistema de tracción 4x4 así como los bloques de diferencial trasero y delantero. Entre sus cualidades off road están su ángulo de ataque de 31.8º, ventral de 23.3º mientras que el de salida es de 23.4º, además de una distancia al piso de 28.4 centímetros.

Conclusión

Tanta libertad y poder se experimentan pocas veces al estar al volante de un vehículo. Esto y más ocurre con la Cheyenne ZR2, que no solo presume su agilidad fuera del pavimento sino que además, su perfil y apariencia son un imán para las miradas.

Ficha técnica

• Motor: V8, 6.2 l

• Potencia: 425 hp

• Torque: 460 lb-pie

• Transmisión: Aut. 10 vel

