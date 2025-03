Vive Latino 2025: Horarios de los dos días, actividades y todo lo que debes saber

Este 2025 el festival Vive Latino celebra 25 años de historia, pasión y rock en el estadio GNP Seguros. Presentado por Amazon, este evento es más que un ritual que une generaciones, culturas y géneros, a través del lenguaje universal de la música.

En esta edición especial de Vive Latino 2025, se rendirá homenaje a uno de los grandes de la música en español: Pau Donés, el alma detrás de Jarabe de Palo. Sus canciones, que han acompañado a millones en tantos momentos, volverán a vibrar en el escenario del festival con un tributo que promete ser inolvidable.

La banda que compartió años de música y amistad con Pau será la encargada de interpretar clásicos como “Depende”, “Agua”, “Bonito”, “El Lado Oscuro” y, por supuesto, “La Flaca”. Además, se prevé la participación de varios intérpretes especialmente seleccionados por la banda, para dar nueva vida a estas joyas musicales.

Las puertas del recinto se abrirán a las 13:00 horas ambos días, y las actividades se extenderán hasta aproximadamente las 02:00 horas del día siguiente.

¿Cuántos escenarios tendrá el Vive Latino 2025?

El Vive Latino no sólo celebra 25 años de música, sino también de historias, amistades y momentos inolvidables. Con 5 escenarios:

Escenario Amazon

Escenario Amazon Music

Escenario Telcel

Carpa Pepsi

Carpa Intolerante

Vive Latino 2025: Horarios por día

A continuación, te compartimos los horarios y escenarios de las bandas que se presentarán el sábado 15 de marzo y domingo 16 de marzo.

Sábado 15 de marzo

Escenario Amazon

14:25 - 15:00 | Robot95

15:50 - 16:40 | El Gran Silencio

17:30 - 18:30 | Siddhartha

19:35 - 20:45 | Caifanes

21:55 - 23:15 | Scorpions

00:25 - 01:35 | Molotov

Escenario Amazon Music

13:50 - 14:25 | Ckovi

15:00 - 15:40 | Happy-Fi

16:40 - 17:20 | Él Mató a un Policía Motorizado

18:35 - 19:25 | Caloncho

20:50 - 21:50 | Jarabe de Palo (homenaje a Pau Donés)

23:20 - 00:20 | Los Ángeles Azules

01:00 - 02:00 | Nortec: Bostich + Fussible

Escenario Telcel

13:50 - 14:25 | Drims

15:00 - 15:40 | Dillom

16:40 - 17:20 | Daniel Me Estás Matando

18:35 - 15:20 | Meme Del Real

20:50 - 21:50 | Little Jesus

23:20 - 21:50 | Foster The People

Carpa Pepsi

14:25 - 15:00 | Ginebras

15:45 - 16:35 | Lospetitfellas

17:25 - 18:25 | Arde Bogotá

19:30 - 20:40 | Jesse Baez

22:00 - 23:10 | Duncan Dhu

00:25 - 01:25 | Clubz

Carpa Intolerante

14:00 - 14:35 | Alto Grado

15:00 - 15:30 | Macario Martínez

16:00 - 16:40 | León Benavente

17:15 - 17:55 | Mikel Izal

18:35 - 19:25 | Iseo & Dodosound

20:50 - 21:50 | The Guapos

23:20 - 00:20 | Royal Republic

00:55 - 01:45 | Pressive

Domingo 16 de marzo

Escenario Amazon

14:25 - 15:00 | La Delio Valdez

15:50 - 16:40 | Cuarteto de Nos

17:30 - 18:30 | Música pá mandar a volar (presentado por Aeroméxico)

19:35 - 20:45 | Mon Laferte

21:55 - 23:05 | Zoé

00:15 - 01:25 | Rüfüs Du Sol

Escenario Amazon Music

13:50 - 14:25 | Midnight Generation

15:00 - 15:40 | Motel

16:40 - 17:20 | Aterciopelados

18:35 - 19:25 | Astropical

20:50 - 21:50 | División Minúscula

23:15 - 00:15 | Keane

00:55 - 01:55 | Víctimas del Dr. Cerebro

Escenario Telcel

13:50 - 14:25 | Easykid

15:00 - 15:40 | Los Concorde

16:40 - 17:20 | Vilma Palma e Vampiros

18:35 - 19:25 | Kany García

20:50 - 21:50 | Porter

23:15 - 00:15 | Edén Muñoz

Carpa Pepsi

14:25 - 15:00 | El Kuelgue

15:45 - 16:35 | Jay de la Cueva

17:25 - 18:25 | Draco Rosa

19:30 - 20:40 | La Lupita

22:00 - 23:10 | El Haragán y Cía

00:25 - 01:25 | Sepultura

Carpa Intolerante

14:00 - 14:30 | Miki

14:55 - 15:30 | Efecto Pasillo

16:00 - 16:40 | Los K’comxtles

17:15 - 17:55 | Usted Señálemelo

18:35 - 19:25 | Kikvo

20:50 - 21:50 | Los Esquizitos

23:20 - 00:20 | Los Planetas

00:55 - 01:45 | La Santísima Voladora

¿Dónde ver el Vive Latino 2025?

Para aquellos que no pueden asistir, puedes seguir la transmisión en vivo a través de la plataforma de Amazon Prime y Twitch. https://www.twitch.tv/amazonmusicenvivo

Cartelera Lucha Libre en el Vive Latino 2025

Como en ediciones recientes, en esta ocasión volverá la lucha libre al Vive Latino con una cartelera encabezada por Místico. Estos son los horarios por día:

Lucha Libre Sábado 15 de marzo

Action Jackson y Tao Tao vs Radioactivo y Tempo | 14:30-14:50

Máscara Dorada, Prometeo, Neón, Bravo vs Zandokan, Hijo del Villano III, Kratoz y Elemental | 15:50-16:20

Euforia y Soberano vs Esfinge y Templario | 17:30-18:00

Nitro, Raider, Kabula y Kemalito vs Dulce Gardenia, Century, Chico Calavera y Kemonito | 19:30-19:50

Lucha Libre domingo 16 de marzo

Lluvia y Jarochita vs Sanely y Reina Isis | 14:30-14:50

Flip Gordon, Star Jr y Turbo vs Bárbaro Cavernario, King Rex y Epydemius | 15:50-16:20

Místico vs Titán (Campeonato Vive Latino) | 17:30-18:00

Iron Kid, Tiger Lee y Gemelo Halcón vs Conquistador, Tarántula y Terror Star | 19:30-19:50

Foto: Lucha Libre Vive Latino

¿Qué se debe y puedes llevar al Vive Latino 2025?

Debes:

Tu boleto

Una identificación oficial (INE o Pasaporte) en caso de querer entrar a áreas 18+

Ropa y zapatos cómodos

La mejor actitud para disfrutar de cada canción

Se puede:

Objetos permitidos

- Lentes de sol

- Baterías externas para celulares

- Tapones para oídos

- Toallas y tampones (pieza individual encerrada)

- Medicamentos con receta

- Binoculares sin láser (sujetos a revisión)

- Maquillaje en polvo

- Sombreros/Gorras

- Gel antibacterial (en envases de 100 ml)

- Cámaras NO profesionales (se pueden instantáneas y desechables)

- Banderas sin asta (máximo 1M de largo)

- Bloqueadores solar (en envases de 100 ml)

- Bolsas/ mochilas que no excedan 10x15x30 CM (de preferencia transparentes de plástico, vinil o PVC)

- Bolsas de mano pequeñas (con o sin correa) que no excedan 11x16 CM

- Bolsas de almacenamiento transparentes como ziploc o parecidas (medianas)

- Cangureras que no excedan 11x16 CM

Objetos prohibidos en el Vive Latino 2025

- Cámaras profesionales (incluye cualquier cámara con lente extensible o adjuntable)

- Equipo profesional de grabación de video o audio

- Accesorios para cámaras (incluye bastones para selfies, gopros, estuches, trípodes, etc.)

- Pilas, a excepción de baterías externas para celulares

- Dispositivos electrónicos grandes (laptops, Ipads, tabletas y lectores)

- Ropa, disfraces o artículos personales que puedan obstaculizar la vista de los que están alrededor o detrás de ti.

- No cigarros, cajetillas abiertas o cerradas, no vapes, no encendedores.

- No comida ni bebidas.

- No paraguas o sombrillas

- Drogas o sustancias ilegales

- Rayos láser y luces químicas

- Medicamento de venta libre

- Armas

- Aerosoles

- Drones

- Cadenas largas o joyería con picos

- Mochilas de más de 10x15x30 CM

- Bolsa de diario

- Funda para cámara

- Tote bag grande

- Bolsas de mesh

Mapa Vive Latino 2025