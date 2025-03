Vive Latino 2025: Recomendaciones, operativo de seguridad y alternativas viales

Este fin de semana, la edición 25 del Festival Vive Latino 2025 reunirá a miles de personas en las inmediaciones e instalaciones del Estadio GNP, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, implementará un dispositivo de seguridad, en el cual desplegará a 1,933 policías, quienes se encargarán de la seguridad de los asistentes a este evento musical.

También, 766 oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la SSC, apoyados con siete unidades, y binomios caninos, estarán desplegados estratégicamente en los diferentes accesos, donde se colocarán filtros de revisión para retirar objetos que pongan en riesgo la integridad física de los asistentes y también harán recorridos de seguridad en la zona de gradas y a pie del recinto.

Lista de bjetos prohibidos en el Vive Latino 2025

- Cámaras profesionales (incluye cualquier cámara con lente extensible o adjuntable)

- Equipo profesional de grabación de video o audio

- Accesorios para cámaras (incluye bastones para selfies, gopros, estuches, trípodes, etc.)

- Pilas, a excepción de baterías externas para celulares

- Dispositivos electrónicos grandes (laptops, Ipads, tabletas y lectores)

- Ropa, disfraces o artículos personales que puedan obstaculizar la vista de los que están alrededor o detrás de ti.

- No cigarros, cajetillas abiertas o cerradas, no vapes, no encendedores.

- No comida ni bebidas.

- No paraguas o sombrillas

- Drogas o sustancias ilegales

- Rayos láser y luces químicas

- Medicamento de venta libre

- Armas

- Aerosoles

- Drones

- Cadenas largas o joyería con picos

- Mochilas de más de 10x15x30 CM

- Bolsa de diario

- Funda para cámara

- Tote bag grande

- Bolsas de mesh

Lista de objetos permitidos

- Lentes de sol

- Baterías externas para celulares

- Tapones para oídos

- Toallas y tampones (pieza individual encerrada)

- Medicamentos con receta

- Binoculares sin láser (sujetos a revisión)

- Maquillaje en polvo

- Sombreros/Gorras

- Gel antibacterial (en envases de 100 ml)

- Cámaras NO profesionales (se pueden instantáneas y desechables)

- Banderas sin asta (máximo 1M de largo)

- Bloqueadores solar (en envases de 100 ml)

- Bolsas/ mochilas que no excedan 10x15x30 CM (de preferencia transparentes de plástico, vinil o PVC)

- Bolsas de mano pequeñas (con o sin correa) que no excedan 11x16 CM

- Bolsas de almacenamiento transparentes como ziploc o parecidas (medianas)

- Cangureras que no excedan 11x16 CM

Durante el evento se aplicará un operativo especial contra la reventa de boletos, por lo que los efectivos mantendrán constantes recorridos pie a tierra y patrullajes en zonas cercanas.

Vive Latino 2025: Alternativas viales

Como parte del dispositivo, el personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC implementará cortes a la circulación en avenidas principales, calles aledañas y paraderos que conectan con el Estadio para con ello facilitar la movilidad vehicular y peatonal en la zona.

Las alternativas viales son:

Calzada Ignacio Zaragoza

Eje 4 Ote. Rio Churubusco

Av. Té

Pdte. Plutarco Elías Calles

Eje 3 Ote. Av. Fco. del Paso y Troncoso

Foto: SSC CDMX

Recomendaciones de seguridad

La SSC exhorta a los automovilistas y asistentes a pie:

Respetar semáforos e indicaciones de los policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito

En caso de conducir, respetar y dar preferencia a los peatones.

Si se llega a pie, no utilizar objetos que distraigan, como audífonos o teléfono celular.

Cruzar calles por esquinas en los cruces peatonales, así como por los puentes y esperar que los vehículos estén en alto total.

Durante el evento se recomienda:

No perder de vista los objetos personales y de valor.

Cuidar a los menores de edad, en caso de necesitar apoyo, recurrir a la o al oficial más cercano; así como a reportar cualquier hecho posiblemente delictivo ante las y los policías y presentar su denuncia de manera formal ante las autoridades ministeriales correspondientes.

Mapa Vive Latino 2025