Tormenta solar ofrece oportunidad de ver vívidas auroras pero también riesgo de interrupciones de señal

Espectaculares auroras en latitudes anormalmente bajas se esperan la noche del miércoles hasta el jueves, como resultado de una intensa actividad solar que también conlleva riesgos para las redes de comunicación.

Tras comenzar a principios de esta semana, el raro evento podría continuar hasta el jueves, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, en inglés).

El fenómeno, que podría verse la noche del miércoles en los cielos de Nueva Zelanda y Australia, se produce por enormes eyecciones de partículas solares, conocidas como eyecciones de masa coronal (CME), que desencadenan tormentas geomagnéticas cuando llegan a la Tierra.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos dijo que una tormenta de nivel 4 de 5 ocurrió el martes, y que la llegada de otra CME podría significar una repetición el jueves.

Los cielos de México se iluminaron la noche del martes con tenues resplandores rosados y verdes, un deleite para muchas personas que normalmente tendrían que viajar mucho más cerca de los polos para ver este fenómeno.

El año pasado ocurrió una tormenta geomagnética de nivel 5 por primera vez en 20 años, lo que resultó en vistas igualmente espectaculares.

Sin embargo, las fuertes tormentas solares traen más que solo impresionantes exhibiciones lumínicas: también pueden interrumpir los sistemas de comunicación y causar fallos en satélites y sobrecargas en las redes eléctricas.

Debido a los riesgos del evento solar de esta semana, la empresa espacial de Jeff Bezos, Blue Origin, se vio obligada el miércoles a posponer una vez más el lanzamiento de su cohete New Glenn.

Para ver las auroras, se aconseja a los entusiastas buscar cielos más oscuros lejos de las luces de la ciudad y llevar una cámara o un teléfono inteligente, que podría revelar las luces en fotos de larga exposición si no son visibles a simple vista.