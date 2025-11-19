Sector cultural en México aportó 2.8% del PIB y 3.5% de los empleos en 2024

Las actividades culturales en México conforman un sector productivo importante para la economía nacional. En 2024 el valor generado por el sector de la cultura ascendió a 865,682 millones de pesos; esto integra desde la producción de artesanías, los eventos de artes escénicas, los medios visuales, los libros y hasta la difusión cultural en internet.

Para dimensionar la importancia de la cultura en la economía: este sector aportó 3 de cada 10 pesos (2.8%) del PIB de México en 2024, de acuerdo con cifras de la Cuenta Satélite de Cultura realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Adicionalmente, las actividades culturales dieron empleo al 3.5% de la fuerza laboral mexicana, con una aportación de un millón 430,528 puestos de trabajo generados durante 2024.

Tanto en la generación de valor monetario como en la generación de empleos, el sector de las artesanías es el que más aporta dentro del ámbito cultural. Sólo las artesanías generan el 18% del PIB cultural y el 15% de los empleos relacionados con la cultura.

PIB cultural creció 1.2%

En 2024 se observó que el sector cultural creció de manera modesta, pero alineado con la tendencia de la economía nacional total. Anotó un alza interanual de 1.2% a precios constantes.

Sin considerar los años 2020, 2021 y 2022 debido a la significativa afectación que enfrentó el sector cultural por la crisis de Covid-19, se observa que su comportamiento se ha mantenido relativamente estable en los últimos años.

Por su parte, en el ámbito laboral se observó que las actividades culturales redujeron sus puestos de trabajo en 2024. Este sector generó 0.2% menos empleos en comparación con el año previo.

CDMX y el sureste generan la mayor parte del valor

Aunque la cultura en México está presente en todas las regiones del país, algunos estados contribuyen con mayor fuerza a la producción económica cultural.

La Ciudad de México se posiciona como la entidad líder; en 2024 aportó casi 37% del total del PIB cultural.

Además de la CDMX, se observa que las entidades del sur y sureste del país también generan importante valor monetario desde el sector cultural. La lista la completan Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán.

El PIB cultural estimado en esta Cuenta Satélite contempla todas las actividades relacionadas con la producción y distribución de bienes y servicios relacionados con la cultura; no sólo desde el mercado, sino también desde los hogares y desde la iniciativa pública.