Olivia Yacé renuncia a Miss África y Oceanía tras polémica en Miss Universo 2025

La representante de Costa de Marfil en Miss Universo 2025, Olivia Yacé, anunció su renuncia al título de Miss África y Oceanía, apenas días después de la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo. La decisión, explicó, responde a una reflexión personal sobre sus valores y al deseo de mantener una imagen coherente con lo que representa.

“Debo permanecer anclada en mis valores: respeto, dignidad, excelencia y oportunidad equitativa”, afirmó en un comunicado difundido en inglés y francés.

Una corona que no representaba su visión

Aunque reconoció la importancia del título continental, Yacé sostuvo que no impulsaba la proyección que busca y que incluso la colocaba en una posición “disminuida” respecto a sus aspiraciones profesionales y personales.

La marfileña también anunció que romperá vínculos con la Organización Miss Universo, pues considera que la relación “ya no está alineada” con su crecimiento y la representación que desea ofrecer, especialmente para niñas y mujeres negras, afrodescendientes, caribeñas y americanas. Aceptarlo, dijo, habría sido contradictorio con su mensaje de empoderamiento.

Polémica por supuesta manipulación en Miss Universo

La salida de Yacé ocurre en medio de un clima tenso para la organización. El certamen enfrenta señalamientos de supuesta manipulación tras la victoria de la mexicana Fátima Bosch, versión no confirmada pero ampliamente difundida en redes.

Su designación como reina continental fue interpretada por algunos sectores como un “premio de consolación”, percepción que aumentó la presión pública y colocó a Yacé en una posición incómoda.

La renuncia dejó vacante inmediata la corona continental. Hasta ahora, ni Miss Universo ni Miss Costa de Marfil han informado cómo se reorganizará la designación, especialmente luego de que la franquicia marfileña anunciara que devolverá el título a la organización internacional. Mientras tanto, las demás reinas continentales, China (Asia), Malta (Europa) y Venezuela (América), continúan con sus funciones.

Considerada una de las favoritas en la competencia por su presencia escénica, inteligencia y carisma, la decisión de Yacé no debilitó su imagen. Para muchos, su renuncia reforzó su perfil como una figura que privilegia la coherencia y la autenticidad incluso cuando implica renunciar a una corona.