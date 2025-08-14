Museo del Chopo alista un gran vistazo a 50 años de vida

Un centro social travestido de museo. Un museo poroso y elástico. Así es como hoy en día se asimila el Museo Universitario del Chopo, que en noviembre próximo celebrará 50 años de vida como recinto expositivo de la UNAM, pero también foro de discusión y una caja de resonancia para todas las identidades.

El edificio poco comulga con los estilos arquitectónicos de la zona norte de la Ciudad de México, y por eso es un punto referencial de la Santa María la Ribera, por el atractivo óxido cuproso en la parte alta de sus torres, y por ese atípico armazón de hierro de estilo Jugendstil que hace más de un siglo fue traído vía marítima, pieza por pieza, desde Düsseldorf, Alemania. Pero, sobre todo, es uno de los museos que mejor ha logrado una cohesión con la comunidad que le ha dado forma y que sigue apelando por éste como un espacio donde la voz de las disidencias se recoge en las calles y las periferias y también se hace escuchar al interior de sus salas.

Toda la historia del Museo del Chopo y sus antecedentes, desde las primeras funciones del inmueble como sede del Pabellón japonés en 1910 y tres años más tarde como Museo de Historia Natural, hasta los años 60; pero, sobre todo, por lo que ha significado en las últimas cinco décadas como una caja de resonancia para las contraculturas, las expresiones que luchaban por el ejercicio pleno de las diversidades sexogenéricas y la defensa de identidades que rara vez encontraban replicantes dentro de los museos, será abordada con un amplio programa de exposiciones, conciertos, performances, conversatorios, proyecciones, entre muchas otras actividades que arrancarán con una muestra para la que ahora mismo se ultiman detalles.

50 años: de árbol a bosque

La muestra en cuestión lleva por nombre Era un árbol que se convirtió en un bosque. 50 años del Museo Universitario del Chopo, que estará abierta al público del 21 de agosto al 7 de diciembre con el despliegue de alrededor de 480 objetos de formatos diversos a manera de una primerísima de varias revisiones pensadas para el archivo histórico del recinto.

Así se anunció este miércoles desde El Chopo con la presencia de la coordinadora de Cultura UNAM, Rosa Beltrán; la directora del museo, Sol Henaro, y la curadora Karol Wolley, como representante del equipo curatorial encargado de la muestra.

“Cuando asumimos la responsabilidad de relatar estos 50 años del museo, hace aproximadamente un año, consideramos que no era del todo pertinente comisionar la investigación y la curaduría a un sólo agente. Por lo tanto, se decidió una mecánica de investigación colectiva. Empezamos consultando nuestros propios acervos, el documental, el histórico, el Archivo Desobediente, la Fanzinoteca y, por supuesto, la colección artística”, declaró Karol Wolley.

Sin embargo, dado el peso histórico del museo y su relación con otros movimientos y recintos, se designó una comisión desde el museo para rastrear sus huellas en acervos y colecciones externas, tales como la Hemeroteca Nacional, el Archivo de Geología, el Archivo Histórico del Instituto de Biología, la Filmoteca de la UNAM, el Centro de Documentación Arkheia, la Fonoteca Nacional, entre otros.

El resultado de esta colaboración es, no una exposición cronológica, sino una muestra basada en cuatro modelos museológicos. Éstos son: una evocación a los gabinetes de curiosidades que se volvieron populares entre los siglos XVI y XVII, para retomar la antigua vocación del recinto como Museo de Historia Natural; un salón de arte, como los coleccionistas mostraban las obras en su posesión durante el siglo XVIII y a través del cual El Chopo propone la convivencia de varias de las obras artísticas tan distintas que integran su colección hasta ahora compuesta por 368 piezas; un centro de documentación disponible para consulta y, finalmente, un formato de exposición contemporánea de documentos y arte.

“Un centro social travestido de museo”

La directora del recinto, Sol Henaro, compartió: “cuando estuvimos haciendo la investigación y revisamos el archivo de la doctora Elena Urrutia (primera directora del museo) en El Colegio de México, entre muchas más cosas notamos que en las entrevistas que ella llegó dar hacia los años 90, siempre se refirió a este lugar como un centro cultural. Ahí nos dimos cuenta de que efectivamente, siempre ha sido un centro social travestido de museo”.

Por su parte, la coordinadora de Cultura UNAM, Rosa Beltrán expresó: “realmente éste es uno de los museos que representa uno de los mayores desafíos: cómo dialogar con tu comunidad (…) tener un proceso de escucha para después ponerlo en práctica es complejo cuando eres una institución. Y El Chopo es las dos cosas: por un lado, es la cultura viva y, por el otro, la institución. El reto está en cómo hacer para que eso no se fosilice sino que se visibilice”.