"Into Stillness", de Chris Koehn: el arte de escuchar el silencio

En "Into Stillness", Chris Koehn transforma el silencio y el vacío en materia poética, fusionando arte, arquitectura y espiritualidad.A través de trazos continuos y una estética minimalista inspirada en la filosofía japonesa, el artista invita a contemplar la calma interior. La exposición —que se inaugura el jueves 16 de octubre a las 5:00 de la tarde en Galera 32, colonia Narvarte, y estará abierta hasta el sábado 18— es un viaje hacia la introspección, la vulnerabilidad y la plenitud del instante presente.

El artista mexicano Chris Koehn propone una pausa. Su primera exposición solista de pintura, Into Stillness, es un viaje hacia el silencio interior, un espacio donde la contemplación, la vulnerabilidad y el vacío se convierten en materia creadora.

Desde 2022, este proyecto ha sido una exploración emocional y espiritual que ha transformado su manera de relacionarse con el silencio.

“Cada día aprendo más a escucharme y a observar mis emociones desde un lugar de espectador. Al pintar, me desconecto de esos pensamientos y fluyo en silencio con la energía creativa del cosmos.”

Su proceso pictórico inicia con un gesto simple y profundamente simbólico: cerrar los ojos y trazar una línea continua. Este trazo, sin interrupción, se ha convertido en su emblema: una metáfora del infinito, de la conexión con algo más grande que el propio yo. En él habita la vulnerabilidad y la aceptación de la imperfección, un recordatorio de que la belleza surge del fluir, no del control.

La génesis de esta práctica nace de una experiencia de duelo. Koehn encuentra en el arte no sólo una forma de transformar la pérdida, sino un medio de sanación.

“Tras la muerte, lo único que me hacía sentir vivo era pintar y hacer música. En Stillness Paintings busco retratar esa búsqueda de detenernos un momento a contemplar y observar, sentir sin hacer. Por el puro placer de estar y vivir.”

Arquitecto de formación, músico y pintor, su visión se nutre de una sensibilidad espacial que conecta todas sus disciplinas. En la arquitectura y la pintura, Koehn comparte una misma intención: crear calma.

“En la música elimino notas buscando el silencio, y en la arquitectura y la pintura mantengo los elementos mínimos para honrar el vacío”, explica.

“Vivimos en una época de hiperconsumo; creemos que tener más nos hará felices, pero es todo lo contrario. Mi obra busca ese momento de pausa para mirar hacia dentro.”

Su estética está profundamente influenciada por la filosofía japonesa del silencio y la contemplación.

“Siempre me ha atraído escuchar más que hablar. En la cultura japonesa esa práctica se eleva a arte. Espacialmente y como modo de vida, su filosofía ha sido muy influyente en mi trabajo.”

Esa búsqueda de lo esencial se traduce también en su vida cotidiana. Para él, “depurar” es tanto un acto artístico como humano.

“Depurar aplica a todo: soltar amistades, objetos, hábitos que ya no suman. Cada día disfruto tener menos de todo. Como dice Dieter Rams: Less but better. Decir no a lo innecesario es también una forma de crear.”

Durante seis años, Koehn ha convertido el acto de dibujar con los ojos cerrados en un ritual meditativo nocturno, una práctica de conexión y presencia. Aunque comenzó como un proceso íntimo, su círculo cercano lo animó a compartirlo con el público.

“Varios amigos me sugerían exponerlas. Una amiga curadora me propuso desarrollar una serie en esa quietud, y decidí hacerlo y honrarlo", comparte.

En "Into Stillness", el vacío cobra una dimensión tangible. Para el artista, no representa ausencia, sino posibilidad y plenitud. “Hay cierta nostalgia en la ausencia, pero ese espacio se convierte en un lienzo de posibilidades. Viéndolo así, puede sentirse como plenitud.”

El título de la exposición sugiere un viaje hacia la calma, un estado que hoy define su misión personal.

“Mientras más lo pienso, creo que mi regalo al mundo es compartir esa paz que sentimos cuando pausamos para vernos por dentro y contemplar lo mágico del viaje.”

Actualmente, Koehn planea llevar Into Stillness a otras ciudades y países, comenzando por Toronto en 2026, manteniendo la misma apertura con la que aborda su proceso creativo: “Seguir pintando, disfrutando y permitiendo que las ideas bajen del Universo.”

En palabras de Thich Nhat Hanh, cuya filosofía inspira la muestra: “El silencio no significa no hablar ni hacer nada; significa no estar perturbado por dentro.”

En ese estado, el creador encontró su lenguaje más puro: el de la quietud, la honestidad y la conexión profunda con el alma del universo.

