Expo Seguridad 2025: la clave no está solo en la tecnología, sino en una cultura de la seguridad

En 2022, la tasa de incidencia delictiva en México fue de 28,701 delitos por cada 100,000 habitantes, con 26.8 millones de delitos y 21.1 millones de víctimas. Los delitos más comunes fueron fraude, robo o asalto en calle o transporte público, y extorsión. La percepción de inseguridad ha aumentado, con un 61.9% de los mexicanos sintiéndose inseguros en el primer trimestre de 2025.

Frente a este escenario, la tecnología ha comenzado a ofrecer respuestas; desde sistemas de alerta temprana hasta inteligencia artificial para detectar patrones de violencia. Sin embargo, la clave no está solo en la tecnología, sino en una cultura de la seguridad, asegura Paola Buenrostro, Product Manager de Expo Seguridad México.

Tecnologías como pulseras electrónicas para personas en riesgo; redes de videovigilancia urbana que detectan movimientos o patrones sospechosos mediante inteligencia artificial; apps móviles y chatbots como Violetta o Sophia para acompañamiento psicológico y legal a víctimas de violencia; además de un mapeo comunitario digital, donde las personas identifican zonas de riesgo, todas estas herramientas representan un avance significativo, pero aún enfrentan retos de cobertura, presupuesto y voluntad política. Además, si la tecnología no considera las voces de todos los ciudadanos en su diseño e implementación puede ser poco efectiva o incluso contraproducente.

A propósito de la Expo Seguridad en Ciudad de México del 24 al 26 de junio, Buenrostro comparte que en este espacio se verán muchos avances tecnológicos, "hablamos de las tendencias y lo más avanzado". Incluso desde hace algunos años se integró la inteligencia artificial a esta ecuación para implementar la seguridad y tener un entorno más seguro.

Entrevistada Paola Buenrostro. Cortesía

"Hoy contamos, por ejemplo, con diferentes aplicaciones para tratar de proteger más la seguridad de las mujeres, vemos en las calles botones de pánico, herramientas digitales que nos permiten contactar directamente con las autoridades y lograr contactos de emergencia con marcados instantáneos o muy rápidos, seguimiento de nuestras rutas y compartir nuestras ubicaciones".

Dijo que una de las cosas que más da seguridad a la ciudadanía son los entornos bien iluminados, sustentables y senderos seguros, "aunque pareciera que esto no es tecnología avanzada, los detectores de movimiento, por ejemplo, que permiten que el alumbrado público se encienda cuando va pasando una persona, tiene efecto disuasivo en los delincuentes, y muchos de ellos son recargables con la luz del sol".

Un dato interesante también es que con el botón de seguridad, "las denuncias ciudadanas han aumentado de manera importante", además del tiempo en que puede aparecer una autoridad que nos puede auxiliar en el momento que se toca el botón. El país también ha hecho una gran inversión en los C5, que es una forma de monitorear a la ciudad completa e ir siguiendo a los delincuentes, "esto ha dado resultados también".

En la zona de Iztapalapa, por ejemplo, entre el año 2018 y el principio de 2024 se instalaron 310 cámaras y 72,346 lámparas, esto no solo mejoró la imagen urbana, sino que redujo en un 75% los delitos en la calle en contra de las mujeres. "El impacto es importante".

El número de cámaras instaladas por toda la ciudad para identificar rostros, nos ha permitido predecir qué tipo de conductas se van a cometer. "Hay una base de datos muy robusta que se va guardando en estas cámaras y nos puede dar indicios de las actitudes de una persona que está a punto de cometer un acto ilícito, ya no solo es que se cometa el delito y se llegue más rápido sino que también estas mediciones de comportamiento han entrado en acción".

La cultura de la seguridad

Sin embargo, la especialista asegura que no todo en seguridad es tecnología, pues podemos gastarnos muchísimo dinero en implementación, en avances, en usar inteligencia artificial, pero si no se da información sobre cómo cuidarnos mejor cuando circulamos por la calle, qué acciones evitar --como ir distraído en el teléfono, con la bolsa a la mano de quienes pasan--, todas estas cosas que no tienen que ver con tecnología sino con una cultura de seguridad y la forma en que aprendemos a circular en una ciudad tan grande y caótica, será en vano.

Finalmente invitó a que los lectores bajen una aplicación llamada "Mi policía", que es una integración de tecnologías y con toda la inteligencia que tiene la seguridad pública, que permite a los ciudadanos tener información pública del cuadrante donde vivimos. "Se ha descubierto que dividir de esta manera, además de tener chats ciudadanos, permite mantener comunicada a la ciudadanía y en alerta para poder actuar de manera más eficiente. Es una combinación de tecnología y participación de la comunidad, que da ejemplo de cómo podría funcionar la cultura de la seguridad".

Buenrostro invitó al público a participar de Expo Seguridad México, donde se podrán encontrar programas educativos, videovigilancia, control de accesos, fuerzas del orden y sus avances tecnológicos junto con la implementación. Todo para crear verdaderas estrategias de seguridad.

Para el registro y más información se puede acceder a: https://www.exposeguridadmexico.com/es-mx.html#/