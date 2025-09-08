Estudiantes de la UDLAP gana Premio al Talento Universitario AMIS

Ana María Ávalos Nettel, Ana Yara Sosa Galindo y Zade Ndroqi Beronda, estudiantes de la Licenciatura en Diseño de Información Visual de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), fueron ganadoras del Premio al Talento Universitario 2024-2025 al obtener los primeros lugares en las categorías de Cómic y Anuncio gráfico, respectivamente, en el concurso impulsado por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), que celebra el talento creativo y profesional de las estudiantes de la UDLAP.

Primer Lugar de la categoría Anuncio Gráfico

El primer lugar de la categoría Anuncio Gráfico fue otorgado a Ana María Ávalos Nettel, quien desarrolló una propuesta visual sobre la importancia de tener un seguro de gastos médicos. “Estoy muy orgullosa de mí, porque me di cuenta de que todo el esfuerzo que hago y todo lo que he aprendido en la universidad vale la pena. Realicé un anuncio gráfico en el que un monstruo representa las deudas médicas, pero con un seguro podías derrotarlo”, explicó la estudiante.

Premio al Talento Universitario AMISCortesía

Segundo y tercer Lugar de la categoría Cómic

En la categoría Cómic, Ana Yara Sosa Galindo obtuvo el segundo lugar con una historia ilustrada que promueve el valor de estar asegurado. “Para mí, ganar el segundo lugar en este concurso es un gran logro porque significa que todo lo que me han enseñado mis profesores está rindiendo frutos. Mi historia trata de una niña que se corta un dedo mientras parte fruta y cómo, gracias a su seguro, recibe la atención que necesita”, explicó la estudiante UDLAP.

El tercer lugar en esta misma categoría fue para Zade Ndroqi Beronda, quien presentó el cómic 'La carrera del destino'. “El haber ganado el tercer lugar es un gran orgullo, ya que es la primera vez que logro obtener un premio en un concurso. En mi proyecto ilustré una carrera entre dos personajes, uno protegido con casco y otro sin él. Al final, la historia muestra que la vida es incierta y lo mejor es estar asegurado”, señaló.

Estos proyectos fueron desarrollados en el curso de Diseño para la Publicidad, impartido por la maestra Yolanda Moreno Cavazos, lo cual resalta el enfoque práctico y real de la Licenciatura en Diseño de Información Visual de la UDLAP, que prepara a sus estudiantes para enfrentar los retos actuales de la industria creativa ya que combina habilidades tecnológicas y creatividad, dotando así a los estudiantes de herramientas para destacar en un entorno global.

(Con información de Francisco de Anda.)