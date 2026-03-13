México busca prohibir granjas de pulpo, el debate que llega a la cocina y la pesca

El pulpo, uno de los productos más valorados de la cocina del mar en México, podría entrar en una nueva discusión legislativa. Una iniciativa presentada en el Senado por la legisladora Maki Esther Ortiz Domínguez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propone prohibir de manera preventiva la acuacultura intensiva de cefalópodos, lo que impediría el establecimiento de granjas industriales para producir pulpo en el país.

La propuesta busca modificar la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables con el objetivo de evitar que especies como el pulpo sean cultivadas en sistemas intensivos. El proyecto es explícito al establecer que “queda prohibida la acuacultura de cualquier especie de cefalópodo dentro del territorio nacional, por lo que no se otorgarán concesiones o permisos para la realización de dicha actividad”.

La iniciativa no plantea prohibir la captura ni el consumo del pulpo, sino únicamente su producción industrial en granjas. En ese sentido, la pesca artesanal seguiría permitida y regulada bajo las disposiciones pesqueras vigentes.

El pulpo maya en el centro de la discusión

Aunque la propuesta abarca a todos los cefalópodos, el documento menciona específicamente al Octopus maya, conocido como pulpo maya, especie endémica de la península de Yucatán y una de las más importantes para la pesca mexicana.

El texto de la iniciativa señala que en el país existe un proyecto de investigación vinculado al cultivo de esta especie en Sisal, Yucatán, en colaboración con instituciones académicas.

“En nuestro país actualmente opera una granja de pulpos en Sisal, Yucatán, en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México. Dicho proyecto inició como un centro de investigación para estudiar el cultivo del Octopus maya”.

Su captura se realiza solo en pesca de día, con temporada del 1 de agosto al 15 de diciembre, y bajo estrictas certificaciones de cadena de frío que aseguran frescura y trazabilidad.Cortesía

El pulpo maya es uno de los productos más apreciados en la cocina del Golfo de México y en restaurantes especializados en mariscos. Su textura firme y sabor intenso lo han convertido en protagonista de preparaciones que van desde el pulpo a las brasas hasta guisos tradicionales y reinterpretaciones contemporáneas en la alta cocina.

Bienestar animal y riesgos ambientales

La exposición de motivos de la iniciativa sostiene que la crianza intensiva de pulpos plantea dilemas éticos y ambientales. De acuerdo con el documento, estos animales poseen capacidades cognitivas complejas y requieren condiciones biológicas difíciles de replicar en sistemas de cultivo.

“Los pulpos son animales altamente inteligentes y su biología presenta dificultades para mantenerlos en cautiverio sin generarles estrés crónico y sufrimiento”.

Además, el proyecto advierte que los sistemas de acuacultura intensiva podrían generar impactos en los ecosistemas marinos debido a la descarga de residuos orgánicos, el uso de insumos alimenticios provenientes de otras especies y la presión sobre las cadenas alimentarias del océano.

Pesca tradicional y principio de precaución

Otro de los argumentos que sustenta la iniciativa es el impacto potencial que la acuacultura industrial podría tener en las comunidades pesqueras. En varias regiones del Golfo de México, la captura de pulpo representa una de las actividades económicas más relevantes para pescadores ribereños, por lo que la introducción de sistemas industriales de cultivo podría concentrar la producción y afectar la economía local.

El documento advierte que “la introducción de sistemas de acuicultura intensiva para especies marinas carnívoras genera impactos negativos sobre las economías pesqueras artesanales”, al modificar los mercados y la dinámica productiva de las comunidades costeras.

La propuesta también se apoya en el llamado principio de precaución, una figura utilizada en políticas ambientales para evitar el desarrollo de actividades productivas cuando existen riesgos científicos o ecológicos aún no completamente evaluados.

Entre la cocina y la sostenibilidad

El debate legislativo llega en un momento en que el pulpo ha ganado presencia en la gastronomía mexicana. Restaurantes de cocina del mar, parrillas contemporáneas y propuestas regionales lo utilizan cada vez con mayor frecuencia, impulsando su demanda en el mercado.

Sin embargo, la iniciativa plantea que el crecimiento del consumo no necesariamente debe traducirse en producción industrial. Para sus promotores, mantener el pulpo ligado a la pesca y no a granjas intensivas permitiría proteger tanto los ecosistemas marinos como las economías pesqueras tradicionales.

De aprobarse, la propuesta colocaría a México dentro de la discusión internacional sobre el futuro de la acuacultura de pulpos, una industria emergente que enfrenta cuestionamientos científicos, éticos y ambientales en distintos países.

En ese contexto, el pulpo dejaría de ser únicamente un ingrediente gastronómico para convertirse también en un tema de política pública que cruza cocina, sostenibilidad y ciencia.

Por ahora, la iniciativa apenas fue enlistada en la Gaceta del Senado, por lo que el siguiente paso será que la Mesa Directiva la turne a comisiones, previsiblemente a la Comisión de Pesca y Acuacultura, que actualmente preside la senadora Ivideliza Reyes Hernández (PAN). En esa instancia se analizará su pertinencia y viabilidad. Si la propuesta obtiene el aval de la comisión, deberá aprobarse ahí mismo para posteriormente enviarse al Pleno del Senado, donde los 128 legisladores decidirán su futuro mediante votación. En caso contrario, si la comisión determina que no procede o vota por su desecho, la iniciativa quedaría archivada sin avanzar en el proceso legislativo.