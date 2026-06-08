Aún más dramaturgia en el futbol, propone Teatro UNAM

Las alfombras de pasto artificial y la improvisación de canchas de futbol están por todos lados. Sobre el suelo de galerías y museos, en cubos de experimentación escénica y escenarios teatrales; en plazas públicas, jardines y, obviamente, sobre espacios deportivos hay pruebas inequívocas de que la fiebre cultural alrededor de este deporte no amenaza con desbordarse: simplemente ya es inabarcable.

Serán 13 los partidos de los que México será sede del Mundial en puerta, pero ya se cuentan por miles —y no es una exageración— las actividades culturales y artísticas que tanto instituciones federales como locales y museos ofrecen o prometen. Porque todavía hay eventos que apenas se están anunciando y que, de alguna manera, quieren aprovechar la coyuntura para ensayar relatos alrededor del futbol, rescatar la memoria y, por qué no, ser incisivos cuando el planteamiento lo requiere.

Es el caso del programa de lecturas dramatizadas La mano de Dios: futbol y teatro, que Teatro UNAM presenta todos los viernes hasta el 28 de junio, en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, como parte del programa multidisciplinario Cancha Expandida, de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM. El objetivo de este programa, según se anuncia, es “entender la cancha como un escenario vivo donde también se disputan relatos, emociones, tensiones sociales y formas de convivencia”.

Un insecto, viejo conocido

“¿Cuántas muertes son válidas para tirar una dictadura? ¿Una, dos, cien? (...) La dictadura es un insecto que llegó con la excusa de la Revolución y en el 2000 mutó. Y ahora un tercer mundial en un año tan complicado y sin el metro acabado. Qué mejor regalo. Un tercer mundial en México. Qué mejor chantaje. Qué mejor máscara. El portero tiene que morir”.

Es parte del texto, a veces cómico y otras espeluznante, que mezcla la ficción con relatos muy específicos de la vida política y deportiva de México, titulado El camino del insecto, del dramaturgo mexicano David Gaitán, que el viernes se reprodujo con las voces y los puntuales gestos histriónicos de Fredy Gutiérrez y Yayo Trejo, dos jóvenes egresados de Literatura Dramática y Teatro en esa casa de estudios, ataviados con el actual uniforme de la Selección Nacional de Futbol, acompañados en el escenario por dos atriles, dos micrófonos, una pantalla de proyección y, por supuesto, una alfombra de pasto artificial.

Se trata de una seguidilla de monólogos y diálogos que exploran la relación entre el futbol, la política y la sociedad mexicana, en los que un "insecto" metafórico representa la dictadura o la opresión. En ellos, ambos actores mencionan eventos históricos como el Mundial de México 1986, el de Italia 1990 y el de Estados Unidos en 1994.

Recurrente es el tema de la manipulación y la corrupción en el futbol y la política. Se describe cómo el portero es forzado a participar en un asesinato para evitar la muerte de un "héroe" político, con la promesa de que esto liberará al país de una dictadura de más de 100 años. Se alude al asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994, año en que México también participó en el Mundial de Estados Unidos y, por supuesto, la derrota de México en penales contra Bulgaria en octavos de final, la cual es vinculada, al menos por el poder que tiene un juego de futbol sobre el ánimo nacional, con las elecciones presidenciales de ese año y la continuidad del PRI en el poder.

Son cortinas de humo, las popularmente llamadas así, que entre broma y meme nos incitan a mantenernos alertas, revisionistas incluso, sobre esas extrañas coincidencias del pasado con eventos deportivos de gran convocatoria.

Ése es el finísimo hilo conductor del texto, donde por supuesto también se hace referencia del cierre de Luz y Fuerza del Centro, la mañana del 11 de octubre de 2009, un día después de que la Selección calificó de panzazo al Mundial de Sudáfrica, sin olvidar el ataque al equipo de futbol Avispones de Chilpancingo, en 2014, que derivó en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; todos eventos conectados por coyuntura con el futbol.

En ese tono comenzó el programa de Lecturas Dramáticas La mano de Dios: futbol y teatro, al cual le restan dos funciones más en la Sala Carlos Chávez los días 19 y 26 de junio, para concluir el 27 de junio, en la Explanada de la Espiga, con un torneo de futbolito titulado “La cancha también es escena”.

Lecturas dramatizadas

Los días de la fragilidad

19 de junio, 19:00 horas

Sala Carlos Chávez

Dramaturgia: Andrés Gallina (Argentina)

Dirección: Frida Barco

El gato de Schrödinger

26 de junio, 19:00 horas

Sala Carlos Chávez

Dramaturgia: Santiago Sanguinetti (Uruguay)