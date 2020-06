Omar, Susana y Daniel son tres de los 78 estudiantes de licenciatura y posgrado de distintas instituciones que resultaron beneficiados con el Programa de Becas del Instituto Mora, el cual, sin embargo, a poco más de un mes de su puesta en marcha, resultó truncado por la disposición de reserva ordenada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Capítulo 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”, del cual dependían los recursos del programa de apoyo para la formación de jóvenes investigadores.

El 17 de abril, la Dirección Académica del Instituto Mora les notificó sobre el congelamiento de la partida 4000 y, con él, la interrupción de las becas. En algunos casos, las afectaciones económicas para sus estudios e, incluso, en la economía de sus familias, ha sido mayúsculo. En unos días se cumplen dos meses sin que estos investigadores en formación perciban la ayuda. Los gastos apremian con el agravante de la emergencia sanitaria y el confinamiento.

Omar González vive en Iztapalapa y estudia el segundo semestre de la maestría en Pedagogía por la UNAM y en febrero comenzó a ser beneficiado en la modalidad de Formación en metodologías y técnicas para la investigación a nivel maestría y doctorado, con un monto de 8,000 pesos mensuales.

“Vivo en casa de mis padres, pero prácticamente soy el que paga los gastos. Ambos tienen más de 70 años y no tienen ingresos. De la beca utilizaba entre 5,000 y 6,000 pesos para esos gastos, además de la transportación y la comida cuando iba a la escuela y al Mora. Podría buscarme un trabajo de tiempo completo, pero implicaría despedirme de la maestría. Tengo muchas dudas de continuar con los estudios porque se conjugó la pandemia y la cancelación de la beca”, relata, y agrega que, mientras tanto, ha tenido que buscar satisfacer la urgencia de los gastos corriente con algunos oficios como el de pintor y asistente de electricista.

Susana Ochoa es egresada de la licenciatura en Historia por la UNAM. Actualmente elabora una tesis que habla sobre nacionalismos culturales en México y fue beneficiada en el rubro de Formación en metodologías y técnicas para la investigación a nivel licenciatura, por el que recibía 4,200 pesos mensuales. Utilizaba ese monto para traslados, alimentación, material de trabajo y aportaciones para su familia.

“Cuando termine la contingencia, de no tener la beca, muchos vamos a tener que buscar un empleo para apoyar a nuestras familias, porque la Covid-19 nos ha generado afectaciones económicas. Mi papá es taxista. Su trabajo ha tenido una absoluta baja de ingresos. El apoyo nos permitía concentrarnos en nuestras investigaciones”. Tener otro empleo formal “nos impediría cumplir con los requerimientos para acceder a la propia beca”, refirió Susana.

Daniel Zavaleta está concluyendo la licenciatura en Relaciones Internacionales, también en la UNAM, y fue becado en el rubro de Formación en metodologías y técnicas para la investigación a nivel licenciatura. Él vive solo en el Estado de México y de la beca pagaba la renta, así como sus alimentos, traslados y otros gastos primarios.

“La beca, además, me servía para financiar la tesis, comprar libros y artículos que no son públicos; también para continuar con el desarrollo de mi formación, así como satisfacer mis necesidades básicas. Con este mes ya serían dos que no recibimos el dinero y que no tenemos el beneficio académico. Ya no tener el ingreso único nos deja en vulnerabilidad dado que, por las circunstancias, encontrar un empleo es sumamente complejo”, comparte Daniel.

El 2 de junio pasado, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, les envió tuit donde les garantizó que su caso se atendería de inmediato. Acto seguido, fueron contactados por Julieta Brambila, directora de Comunicación y vocera de la SHCP, quien les solicitó un reporte por escrito de su situación, mismo que hicieron llegar un día más tarde. Este miércoles, los becarios del Mora pudieron comunicarse de nueva cuenta con Brambila para enterarse sobre alguna actualización de su caso. La respuesta fue que no hay novedad.

Mientras tanto, las necesidades básicas y sus gastos se acumulan, y crece la incertidumbre.

