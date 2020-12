En vísperas del cambio de año, con la confirmación de los recortes en el presupuesto para distintas dependencias de la Secretaría de Cultura, en contraste con el ostentoso proyecto del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, que en el ejercicio fiscal 2021 se llevará una cuarta parte de los recursos del Ramo 48, la merma en el sector para los trabajadores del Capítulo 3000, es decir aquello de contratos eventuales, no ha cesado.

El 23 de diciembre cerca de una centena de elementos que trabajaban como Capítulo 3000 en la Fonoteca Nacional fueron notificados por sus superiores de que no serían recontratados para el siguiente año.

“Hoy en la Fonoteca Nacional nos dijeron que hubo un recorte del 80%. Los que quedaron con trabajo tuvieron un recorte salarial. Los demás quedamos sin trabajo aún cuando hay muchos proyectos y programas. El dinero se está yendo a Chapultepec, el proyecto inútil”, compartió Itzá Restrepo, quien al menos hasta el pasado 23 de diciembre fuera jefa de Difusión de la Fonoteca Nacional.

De acuerdo con información pública, la institución este año contaba con un aproximado de 120 personas laborando, la gran mayoría contratada por honorarios, por lo que con este recorte se quedaría con una quinta parte de la plantilla, únicamente poco más de 20 elementos de base.

El personal eventual emitió una carta pública explicando la manera en la que se dieron los despidos y las afectaciones que esto implica en el acervo de la institución.

“Dicha información (la de su despido) fue comunicada por los diferentes directores de área. Algunos de ellos expresaron la imposibilidad de recontratar a la mayoría de los trabajadores especializados (...) en otras áreas, los respectivos directores comunicaron esta situación de manera imprecisa, dejando en la incertidumbre la continuidad del desempeño de nuestras funciones nodales en la preservación y difusión de la memoria sonora nacional”, dice la misiva firmada por los afectados.

Explica que “las labores de preservación en la Fonoteca Nacional incluyen tareas indispensables de limpieza, inventario, catalogación y digitalización a lo que se suman los esfuerzos de otras áreas en proyectos de capacitación en conservación, e investigación y difusión (...) los documentos sonoros demandan condiciones materiales de cuidado constante, imposibles de ser interrumpidas para evitar su daño o pérdida irreversible o irreparable”.

Las reducciones en el PEF 2021

La Fonoteca Nacional será una de las dependencias de Cultura con más reducciones en el ejercicio fiscal 2021. En el apartado Distribución del Gasto por Unidad Responsable del Ramo 48 la desagregación por capítulo y concepto de gasto del PEF detalla que para el Capítulo 3000 la Dirección General de la Fonoteca Nacional dispondrá de 3 millones 585,224 pesos, los cuales reflejan una reducción del 36% en comparación con el mismo desagregado del 2020 y de 72.6% en comparación con lo destinado en el presupuesto del 2019.

Por si fuera poco, en el concepto 3500, Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, a la Fonoteca Nacional, con sede en la Casa Alvarado, en Coyoacán, un edificio del Siglo XVIII ubicado en Francisco Sosa 383 y declarado Monumento Histórico por la Dirección de Monumentos Coloniales en 1932, solamente se destinan 41,632 pesos.

Dejan sin responsables a funciones sustantivas

Este recorte, opina el doctor en Derecho de la Cultura y cofundador de Articulo 27, Carlos Lara, “va más allá de lo laboral, es una decisión que daña y perjudica la promoción y la conservación del arte y el patrimonio cultural, así como muchas otras cosas, dependiendo del área donde se desempañaba cada uno (de los trabajadores eventuales despedidos). Las autoridades se han pasado por alto la factibilidad cultural, establecida en la Ley de Planeación; se pasan por alto lo que ellos mismos propusieron en campaña”.

Apunta que la reducción de los Capítulos 3000, no nada más en la Fonoteca Nacional sino en las distintas dependencias de la Secretaría de Cultura, deja sin responsables y menguadas varias de las funciones sustantivas de las dependencias.

“Para eso no queríamos una Secretaría de Cultura. Quienes peleamos por tener el derecho de acceso en la Constitución, por tener una secretaría con un dictamen aprobado en 2016 y quienes redactamos la Ley General de Cultura y Derechos Culturales no lo hicimos para que viniera un señor a manejar la estructura, el sector, el presupuesto a su antojo. Lo hicimos para que la cultura fuera un asunto de Estado, no de gobierno”, agrega.

En la Fonoteca Nacional hay:

7 proyectos insertados en el Programa Memoria del Mundo de la UNESCO

492,300 soportes físicos

540,000 documentos sonoros que constituyen:

239 fondos y colecciones con piezas únicas

En el PEF 2021:

8 millones 161,035 pesos

Capítulo 1000

“Servicios personales”

4,358,271 pesos

Capítulo 2000

“Materiales y suministros”

217,540 pesos

Capítulo 3000

”Servicios generales”

3,585,224

ricardo.quiroga@eleconomista.mx