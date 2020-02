Ewan McGregor (Dr. Sueño), Tilda Swinton (Okja), Christoph Waltz (Bastardos sin gloria), Ron Perlman (Hellboy) y David Bradley (Harry Potter) han sido confirmados en el elenco de voces en la adaptación cinematográfica en stop-motion de Pinocho, que dirige el cineasta mexicano Guillermo del Toro para Netflix.

La noticia fue revelada por David Bradley en declaraciones al medio polaco Na Ekranie. El actor será quien interprete a “Geppetto”, creador y padre de “Pinocho”, el afamado títere de madera que cobra vida con la esperanza de convertirse en un niño de carne y hueso.

Además de McGregor, que haría la voz de Pinocho, y Swinton, en días pasados se confirmó que Christoph Waltz y Ron Perlman también estarán entre el elenco de voces. Hasta el momento se desconoce el nombre de los personajes que hará cada uno.

Pinocho (Pinocchio) es una producción de Guillermo del Toro, The Jim Henson Company (The Dark Crystal: Age of Resistance) y ShadowMachine (BoJack Horseman). Patrick McHale será el co-guionista, Mark Gustafson (Isla de Perros) fungirá como codirector y Guy Davis será co-diseñador de producción, y tomará inspiración en el diseño original de Gris Grimly para el personaje principal.

(Con información de Notimex)