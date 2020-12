El instrumento de apoyo al cine que sustituye a los fideicomisos Foprocine y Fidecine ya está listo, sus reglas están aprobadas por Hacienda, han sido entregadas al Diario Oficial de la Federación y únicamente esperan asignación de clave presupuestaria para publicarse, lo cual deberá suceder antes de terminar el año, puesto que las convocatorias arrancarán en enero de 2021. Será un programa presupuestario de subsidios que llevará por nombre Fomento al Cine Mexicano (Focine).

Así lo anticipó este fin de semana la directora del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), María Novaro Peñalosa, en una conferencia para miembros de la comunidad cinematográfica en el país, junto con gran parte del equipo que encabeza las distintas direcciones del instituto y de manera adicional al mensaje emitido el jueves pasado por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, y la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, sobre el cambio de reglas del Eficine.

“Algunas personas se han preocupado porque vieron que es un presupuesto de 100 millones de pesos. Normalmente los fideicomisos en los últimos años tenían un presupuesto de poco más de 130 millones, pero en realidad es más dinero si toman en cuenta que no hay una figura fiduciaria en la cual se guarda dinero. Los apoyos se ejercen directamente, no para el total de la película sino a la parte que corresponda al año que se está apoyando. En este sentido, el dinero, por decirlo coloquialmente, va a rendir más”, explicó Novaro.

Dicho programa, dijo, se divide en tres vertientes con sus respectivas convocatorias. La primera de ellas es Apoyo a la producción, con nueve convocatorias, ocho de ellas a cargo de la Dirección de Apoyo a la Producción Cinematográfica, dirigida por Diana Martínez, mientas que la sobrante será responsabilidad de la Dirección de Vinculación Regional y Comunitaria.

“Queremos conservar lo que fue muy valioso y transparente de los fideicomisos, especialmente del Foprocine, que es que los consejos de evaluación sean con personas de la comunidad. Aquí va a ser muy importante que los diferentes sectores se sientan representados, que manden los nombres y sean insaculados por un notario público. Los consejos de evaluación serán conformados siempre con igualdad de género. También seremos muy cuidadosos de que quien evalúa los proyectos de animación sean especialistas de animación, los documentales por documentalistas, en fin, porque era algo que nos fallaba”, añadió Novaro Peñalosa.

La segunda vertiente será Apoyo a la exhibición, integrada por dos convocatorias que serán responsabilidad de la Dirección de Promoción al Cine Mexicano, encabezada por Fernanda Río.

“En el Fidecine había una convocatoria que era de créditos. Pero esta vez no hablamos de créditos sino de subsidios. No somos coproductores de nada. Los derechos patrimoniales, comerciales, los detentan los productores e Imcine se reserva los derechos no exclusivos de promoción, difusión, transmisión y divulgación de la película con fines culturales y educativos”, acotó Novaro.

En la tercera vertiente de los subsidios estará una nueva incorporación en el apoyo a proyectos de conformación y preservación de acervos cinematográficos, también bajo la Dirección de Vinculación Regional y Comunitaria, con el objetivo de resguardar el patrimonio de la memoria audiovisual del país.

Sobre el Eficine, Novaro Peñalosa adelantó que mantendrá sus dos periodos de convocatorias y un monto disponible de 700 millones de pesos, de los cuales 650 millones son para producción y 50 millones, para distribución.

“Eficine Distribución ha sido subutilizado. Todavía no se sabe cómo emplear esta posibilidad de apoyo y de recurso. Nunca se llega a los 50 millones y necesitamos que aumente la distribución y exhibición del cine mexicano. Ya no es para una sola película y un estreno comercial. Revísenlo bien, pregunten lo que no entiendan y utilicen está posibilidad”, instó a la comunidad.

Se comprometió a iniciar en enero con mesas de orientación para los realizadores y productores ante estos cambios, sobre todo profundos en términos administrativos. Asimismo, anunció, los resultados de las convocatorias comprometidas previamente por Foprocine y Fidecine serán asumidos por el Imcine con un presupuesto distinto.

Vertientes de apoyo en el Focine

1. Apoyo a la producción

Consolidación financiera (equivalente al Capital Semilla en los fideicomisos)

Producción de largometrajes de ficción

Producción de largometrajes documentales

Producción de cine para las infancias (convocatoria nueva)

Preproducción y producción de largos y cortos de animación

Producción de óperas primas

Producción de cortometrajes por regiones y de directores con trayectoria

Postproducción de largometrajes y cortometrajes

Producción de largometrajes (a cargo de la Dirección de Vinculación Regional y Comunitaria)

Se otorgarán puntos extra a proyectos presentados por mujeres y directores indígenas y afromexicanos, así como aquellos que no son de la Ciudad de México.

2. Apoyo a la exhibición

Para equipar y/o acondicionar espacios y proyectos de exhibición

A proyectos de formación de públicos de exhibición de cine mexicano

3. Apoyo a proyectos de conformación y preservación de acervos cinematográficos

Focine ejercerá en 2021 100 millones de pesos que se asignarán mediante convocatorias; la evaluación de los proyectos la harán miembros de la comunidad cinematográfica.

ricardo.quiroga@eleconomista.mx