Guillermo Vega no puede evitar perder la seriedad en todo momento. Como cuando se le pregunta si el nombre de la banda tiene que ver con una sociedad alienada y consumista: Nos gusta jugar con el nombre de la banda y con el concepto de una sociedad no sólo consumista, sino alienada y encerrada en sí misma en celulares y redes sociales. A pesar del contacto entre unos y otros, estamos solos, somos zombis detrás del celular. Pero bueno, también con aquellos que vuelven en la madrugada a sus casas embrutecidos, en avanzado estado de ebriedad ... (ríe) y no tiene que ver con la alineación y el consumismo .

En sus inicios, la banda quería hacer algo escénico mientras tocaba. Durante una tocada, se les ocurrió una particularidad visual: había sólo una mujer en el grupo y el resto eran hombres, así que decidieron ponerse una playera con la palabra zombie a manera de homenaje al Batman de los 60, donde los secuaces del Pingüino ?llevaban playeras con nombres chistosos , como si todos fueran por los huesitos de la chica. En aquél entonces la banda tenía otro nombre, pero al salir a escena el presentador los rebautizó como El zombie.

Somos políticamente activos. No nos gusta tomar parte de manera directa, pero sí personalmente. Nuestra música es cosa seria pero jugamos con eso porque si no, todo pasa a ser solemne y el arte tiene que tener motivo y explicación pero también poderse reír de sí mismo , comenta Guillermo o Guille, como mejor se le conoce, quien es uno de los miembros fundadores de la banda; toca la guitarra, es voz y compositor del grupo.

La banda argentina fundada en el 2003 viene a nuestro país para tocar en el Vive Latino con un público mexicano que ha conectado a la perfección con el grupo: Nuestra relación con el público mexicano es única. Logramos una conexión muy particular. Por otro lado, veo que es un buen momento para el género: México tiene una escena de ska muy fuerte y cada vez está mejor .

Los gratos recuerdos que nuestro país ha dejado a El zombie son tales que cuando se le pregunta a Guille que nos cuente una anécdota sobresaliente, recuerda varias, como cuando tuvieron que cerrar un bar en Guadalajara porque se acabó el alcohol mientras tocaban o la vez en que saltó a la butaca de una joven que quería tomarse una foto con él mientras el público enloquecía. O cuando en su primer visita a nuestro país, en el 2014, un seguidor mexicano los sorprendió al pedirles que tocaran una canción que sólo los fans de hueso colorado sabían.

Para su presentación en el Vive Latino 2017, el grupo presentará un bonus track de la versión mexicana de su más reciente disco, Amanece, la cual no aparecerá en la versión argentina, así como el repertorio de su próximo álbum.

Por último, preguntamos a ?Guille si por el tamaño de la banda resultaba difícil obtener una ganancia económica sólida, al respecto, el cantante respondió: Funcionamos como un socialismo. La realidad es que no vemos la salida económica de la banda, pero lo que hacemos es que la plata va a aquel que más la necesita dentro del grupo, es decir, se usa de manera en que todos quedemos conformes. Cuando comienzas a tocar nadie lo ve como una veta económica, lo haces porque tienes que hacerlo, porque debes gritar algo y no puede ser de otra manera mas que a través de la música .

El Zombie se presentará por primera vez en el Vive Latino el sábado 18 de marzo en la Carpa Intolerante.

