La exposición You Are Everything, del artista danés Jeppe Hein, que por primera vez se presenta en Galería RGR, está a unos días de concluir su temporada.

La muestra crea un espacio de interacción social y diálogo intercultural, donde las obras se activan por medio de los visitantes y ofrecen oportunidades de intercambio entre ellos, creando una forma de interacción que surge entre la obra de arte y los espectadores.

You Are Everything reúne 22 piezas interrelacionadas y elaboradas entre 2015 y 2021, obras coloridas en una variedad de materiales; sin embargo, ambos funcionan como un medio para transmitir un concepto que vas más allá, que busca reconocer el significado de la relación con uno mismo y con los demás, así como tratar la relevancia de la salud mental como una preocupación urgente hoy en día.

Exposición You Are Everything, del artista danés Jeppe Hein. Foto EE: Cortesía

La selección de obras muestra el desarrollo personal del artista y fomenta la autorreflexión. Esta exhibición intenta crear conciencia sobre el sujeto como un todo, incapaz de escapar de sí mismo y por consiguiente que es importante que cuide de sí mismo.

La práctica artística de Hein se centra en generar encuentros significativos y conectar a los individuos entre sí, por medio de su entorno. A menudo se le compara con el trabajo de artistas minimalistas y conceptuales de los años 70, como Donald Judd, Carl Andre o Robert Morris. En este sentido, la obra de Hein ocupa una posición única en el contexto del arte contemporáneo y su expresividad.

Piezas coloridas como Modified Street Light (2021) y Yellow Modified Social Bench (2021) devuelven a los espectadores su experiencia infantil, guiándolos a desaprender sus limitaciones y recordar lo lúdico de su esencia pura.

Los espejos son un motivo recurrente en varias piezas de Hein, alterando y cuestionando la percepción de nuestros alrededores y de nosotros mismos al referirse a nuestra experiencia física y mental de un ambiente y nuestra posición en el mismo.

Por ejemplo, en la caja de neón You are Everything (2019), homónima a la exposición, y en el laberinto de espejos One, Two, Three (2017). Este último sumerge al espectador en un laberinto accesible, en donde la realidad se disuelve cuando el individuo se mueve con la alteración entre los reflejos del espectador y los reflejos en las placas de los espejos.

Al vernos reflejados, uno se convierte en ambos objeto y sujeto, observando y siendo observado.

Jeppe Hein ha ganado reconocimiento internacional por sus característicos espejos de globos. You Are Everything muestra distintas aproximaciones al tema con globos de distintas series. Especialmente para esta exposición Hein ha desarrollado la serie titulada Colourful Mexico (2021) con cinco piezas únicas globos azul coral, verde esmeralda, naranja y rojo rubí. Los globos de Hein tienen la capacidad de producir una perspectiva distorsionada del espacio alrededor sobre sus superficies reflexivas.

Exposición You Are Everything, del artista danés Jeppe Hein. Foto EE: Cortesía

El sutil movimiento de Threefold Perspectives (2019) y Rotating Onyx Nuvolato (2019) refleja los alrededores en distintas perspectivas y son una invitación para meditar sobre el paso del tiempo como una fuerza inevitable que debería ser acogida en vez de resistida.

Fantásticamente lúdicas, perspicaces y coloridas, las obras expuestas de Jeppe Hein son capaces de resonar en una manera sensible y a su vez producen una experiencia inolvidable. You Are Everything trae consigo una grandeza que vigoriza y recompensa una vista prolongada. La simpleza aparente en el trabajo de Hein esconde un período de gestación prolongado que perdura en la mente del espectador y lo conduce hacia una experiencia espiritual e introspectiva.

La muestra está abierta al público en Galería RGR hasta el sábado 13 de noviembre en los siguientes horarios: miércoles y jueves de 10:30 a 6:30 pm, y viernes y sábado, de 11:30 a 4 pm, en Calle Gral. Antonio León 48, San Miguel Chapultepec.

Para más información y agendar una cita, entra a https://www.rgrart.com/ o en redes sociales @rgrart .

Recorrido virtual: https://vimeo.com/605973008

¿Quién es Jeppe Hein?

Nació en Copenhague (1974). Estudió en la Royal Danish Academy of Arts de Copenhague y en la Städel Hochschule für Bildende Künste en Frankfurt. Jeppe Hein es ampliamente reconocido por su producción de piezas experimentales e interactivas que se desenvuelven en un cruce entre arte, arquitectura y la invención de procesos técnicos.

Único en su simpleza formal y notable por su uso frecuente del humor, su trabajo plantea un diálogo vivo con la tradición de la escultura minimalista y el arte conceptual de la década de 1970. Las piezas de Jeppe Hein a menudo incorporan elementos sorpresivos y cautivadores que colocan al espectador en el centro de situaciones y dirigen tanto su experiencia como su percepción hacia el espacio circundante.

La influencia de movimientos artísticos conceptuales en la obra de Jeppe Hein se puede ver en proyectos como One Wish for You (2020), donde creó globos que, si bien parecen hechos de plástico e inflados por helio, en realidad fueron realizados con fibra de vidrio, laca cromada y un imán que sostiene los objetos al techo del espacio. La ambigüedad material de One Wish for You recae en la naturalidad con la que se mueve el globo ante la brisa más sutil y el proceso técnico por el cual fue creado, algo que le permite a Jeppe Hein mostrar cómo nuestro entendimiento y percepción de los objetos que vemos todos los días se encuentran más en una valoración subjetiva que en su materialidad misma. A su vez, la distorsión del espacio que se puede ver en la superficie de los “globos” reafirma la idea de que nuestra mirada está bajo una transformación constante.

Jeppe Hein actualmente vive y trabaja en Berlín.

