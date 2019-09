Hace diez años, la productora Mónica Lozano aseguró que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas A. C (AMACC) no era incluyente y necesitaba refundarse...Hoy es la nueva presidenta de la asociación.

“En la 9ª Asamblea General Ordinaria fue electa, por mayoría de votos, la productora y miembro activo de la AMACC, Mónica Lozano, como presidenta para el periodo 2019 - 2021. Entrará en funciones a partir del 1 de noviembre de 2019”, señaló mediante un comunicado el organismo.

En la votación, prácticamente no hubo otros candidatos y la decisión fue unánime y sin objeciones de los miembros de la academia.

Mónica Lozano es productora con más de 20 años de carrera y es conocida por su defensa en varios temas del cine mexicano, dos de ellos muy polémicos: la ley anti doblaje y la cuota en pantalla para las producciones nacionales.

En diferentes ocasiones ha señalado cosas como: “no tenemos peso para negociar con los exhibidores” enfrentándose en los últimos años a Cinépolis o Cinemex.

Por ejemplo, su película El Elegido fue directamente a Netflix y no a cines.

"Su visión empresarial la ha llevado a colaborar activamente con el Gobierno Mexicano para promover acciones destinadas a mejorar las condiciones de producción, distribución y exhibición cinematográficas en México", se dio a conocer en el comunicado.

La revista digital Toma detalló que en 1998 se hizo una reestructuración de la AMACC “que implicó su conformación con representantes de las distintas disciplinas del gremio fílmico (excepto los productores) increíblemente vedados en un inicio y que ingresaron tras la quincuagésima segunda ceremonia, realizada en el Auditorio Nacional en el 2009 luego de un incendiario discurso del actor Daniel Giménez Cacho en el que exigía una mayor democratización”.

Hace diez años se envío una carta al entonces presidente de la AMACC denunciado esto y fue firmada por Pablo Cruz, Billy y Fernando Rovzar, Carlos Cuarón, Gael García Bernal, Diego Luna y sí, Mónica Lozano, quien ahora es su presidenta.

La productora declaró en aquel momento al respecto: "se solicitó la refundación por considerar que la Academia no es incluyente, plural y democrática. Hoy no representa todas las voces, Hablamos de la falta de representación, no de errores y aciertos”

Mónica Lozano no es directora de cine y es la primer mujer productora en dirigir a la AMACC, aunque, como vocal del organismo, ya representaba a la academia en varios temas importantes: como las mesas para modificar la Ley Federal de Cinematografía convocadas por el diputado federal Sergio Mayer.

Incluso, hace un par de años estuvo en la famosa reunión a puerta cerrada con el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo cuando se tocó el tema cultural en la renegociación del TLCAN junto a María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura, la escritora Sabina Bermán y Jorge Sánchez, entonces director del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) por lo que desde hace muchos años tiene poder sobre el cine mexicano y las decisiones dentro y fuera de la AMACC.

Mónica Lozano es productora de algunas de las películas más taquilleras en la historia del cine mexicano como: Amores perros, No se aceptan devoluciones, Arráncame la vida y ¿Qué culpa tiene el niño?, entre muchas otras.

Ahora, Lozano, como presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas A C. tendrá el reto de continuar con las reformas a la Ley Federal de Cinematografía y sobre todo negociar un presupuesto para la AMACC pues hasta ahora no tiene y solo recibió apoyo directo para la pasada ceremonia del Ariel por parte de la secretaria de cultura, Alejandra Frausto veremos que sucede.

