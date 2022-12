Lo mejor de Hell and Heaven 2022: una experiencia como ninguna otra

Nada se compara con un festival de metal, la batería atronadora, los solos de guitarra, las voces estridentes, las luces y la explosión que el sonido produce en el cuerpo.

Ese fue el Hell and Heaven Fest, una descarga de adrenalina. Tres noches mágicas cargadas de intensidad y energía, donde la iluminación y la música se unieron para crear una experiencia única e inolvidable que seguro dejó a decenas de miles con ganas de más.

The Hell and Heaven tuvo lugar los días 2, 3 y 4 de diciembre en el Foro Pegaso en Toluca , México,reuniendo a muchas de las bandas de metal más famosas del mundo, incluyendo Kiss, Judas Priest, Pantera, Megadeth, Scorpions, Arch Enemy y Anthrax.

Según la organización, el evento llegó a más de 170,000 asistentes, reuniendo a fanáticos de diferentes estados de México, además de muchos más provenientes de Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, confirmando que este festival es el más grande del país.

De principio a fin, la energía nunca dejó de fluir; multitudes cantando y golpeando la cabeza por todo el lugar.

Sin más preámbulos, sigamos con lo mejor de H&H.

Día 1 - viernes

Fanáticos de todos los ámbitos de la vida llegaron en masa. El poder era palpable en el aire y la pasión de los fanáticos del metal, evidente.

Bandas famosas del día: Epica, Arch Enemy, Pantera, Meshuggah, Venom, Cradle of Filth, Till Lindemann y Scorpions.

El regreso de los vaqueros del infierno

Pero lo más destacado de este día inicial fue Pantera.

La mayoría de los devotos esperaban ver a Pantera en vivo porque era su primer show en más de 20 años; un tributo a Dimebag Darrell y Vinnie Paul en el escenario.

Phil Anselmo y Rex Brown (miembros originales) más Zakk Wylde y Charlie Benante (Anthrax), fueron los responsables de dar vida a este regreso para los miles de fanáticos que esperaban esta reunión.

Phil Anselmo fue poderoso cantando "A New Level", para luego soplar con un set que incluía "Cowboys from Hell", "Mouth for War", "Yesterday don't mean Shit", "Becoming" y "Fucking Hostile".

“This is for Vince and Dime, man”, dijo Phil Anselmo. Una impúdica exhibición de poder en el Hell & Heaven Fest.

La energía proveniente de la multitud explotó en el Foro Pegaso cuando Epica y Arch Enemy tocaron, mientras una audiencia histérica golpeaba la cabeza al sonido de Meshuggah y Doro Pesch.

La noche de metal continuó. La multitud estaba en un frenesí con Scorpions, cantando junto con Klaus Meine "Wind of Change", "Rock you like a Hurricane" y "Big City Nights".

Al final de la noche, todos estaban agotados pero eufóricos. Una noche, una experiencia increíble para ser recordada con cariño en los años venideros.

Día 2 – sábado

El día comenzó bien. Los fanáticos fueron testigos de la fuerza de Corrosion of Conformity, Pain, Kittie, Behemoth, Bad Religion y la banda mexicana Ill Niño, que levantó el ánimo de miles mientras estaban en el escenario.

Hell of an evening continuó con Architects y Trivium, que fueron los aperitivos de Judas Priest y Slipknot, las bandas más esperadas del día.

Lleno de energía y pasión, el dios del metal Rob Halford abrió el show de Judas Priest.

Los seguidores de Halford querían saber si sus gritos seguían siendo tan agudos como antes; no decepcionaron, todavía lo son.

"Breaking the Law", "Painkiller", "Turbo Lover" y "Living after Midnight" hicieron que todos cantaran tan fuerte que incluso los ángulos sintieron el poder de Judas Priest.

Para Slipknot, todo el mundo estaba listo para una noche de headbanging y moshing, los bailes y movimientos inequívocos del metal.

El enmascarado abrió con "Disasterpiece", luego provocó a la audiencia con "Wait and Bleed", "Before I forget" y la mayoría coreó "Psychosocial".

No faltaron gritos y cuernos de metal, ya que los ‘maggots’, con los puños en el aire, crearon la tormenta perfecta para un espectáculo brutal.

La noche había terminado. Los que acamparon en las instalaciones fueron a sus tiendas de campaña, esperando un emocionante y prometedor próximo y último día.

Día 3 – domingo

Último día del festival. Hypocrisy, P.O.D, Avatar, Butcher Babies, While She Sleeps, Mercyful Fate y Stryper eran algunas bandas que el público había estado esperando.

Pero este día estaba en esencia a merced de esta tríada: Anthrax, Megadeth y el sempiterno Kiss.

Anthrax ha producido algunas de las canciones thrash más populares de todos los tiempos, llevándolas al escenario del Hell and Heaven de la mano de Scott Ian, junto con Joey Belladonna, cuya poderosa voz llegó a través de los altavoces con el poder de una tormenta furiosa.

Las multitudes juraron lealtad con un rugido atronador.

Ya animados, los fanáticos dieron la bienvenida a Megadeth, una de las bandas más influyentes de la historia.

Un fuerte e intenso Dave Mustaine encendió el fuego con "Symphony of Destruction", "Peace Sells", "Angry Again".

Kiko Loureiro estuvo a cargo de los solos que electrificaron la atmósfera: Tornado of Souls, solo por mencionar uno.

Kiss – el último concierto en México

El cierre del festival fue en los zapatos de plataforma del legendario grupo Kiss, que había anunciado que esta sería su última presentación en México.

Más de 65 mil fanáticos, algunos con maquillaje en sus rostros y emulando a los integrantes del cuarteto, conformaron la audiencia, sacaron la lengua y movieron la cabeza con locura mostrando su lealtad y tributo a la célebre banda neoyorkina conformada por Gene Simmons, Paul Stanley, Eric Singer y Tommy Thayer.

Decenas de miles estaban entusiasmados y prendidos, en contraste con las luces que se atenuaban al tiempo que sonaba la primera nota.

Luego Kiss apareció en plataformas elevadas sobre el escenario, creando una locura que pintó una imagen de la noche que se acercaba.

El himno "I was made for Loving You" y "Heaven's on Fire", demostraron que Kiss sigue siendo una fuerza arrolladora en el escenario.

Nadie quería que la noche terminara.

Paul Stanley dirigió a la multitud en un canto que resonó en todo el lugar.

El espectáculo alcanzó su clímax cuando Stanley voló sobre la audiencia en un cable.

La interpretación de "Rock and Roll all Nite", seguida de globos, fuegos artificiales y una tormenta de confeti, envolvió a los fanáticos en esa noche mágica.

Hell and Heaven fue un tremendo éxito. Después de tres días de actuaciones memorables, headbanging y hard rock, el festival llegó a su fin con los asistentes satisfechos regresando a casa con un adiós agridulce.

Ahora la organización tiene que garantizar que la próxima edición cumplirá con los mismos estándares que esta y traerá más bandas icónicas para el deleite de los soldados del metal.