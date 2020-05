Live Nation, el gigante del entretenimiento en vivo, se bajó del escenario y dejó en pausa la adquisición del 51% de Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) en una decisión que nadie anticipó y que tendrá un impacto importante en la industria .

Live Nation señaló que no está obligada a cerrar la transacción anunciada el 24 de julio del 2019, donde la empresa adquiriría el 51% de OCESA, parte de Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), con una venta directa del 11% y una desinversión de Televisa del 40 por ciento.

CIE recibiría 3,629 millones de pesos y Televisa 5,206 millones de pesos como contraprestación y un dividendo de aproximadamente 350 millones de pesos con la transacción.

Sin embargo, CIE y Televisa, respectivamente, informaron a la Bolsa Mexicana de Valores no estar de acuerdo con la decisión de Live Nation.

“Live Nation Entertainment, Inc ha informado a Televisa que con base en una serie de argumentos, no se encuentran obligados a cerrar la compra de nuestra posición accionaria en OCESA Entretenimiento, S.A. de C.V. que fue anunciada el 24 de julio de 2019. Televisa no está de acuerdo con dichos argumentos”.

Añade que, las partes celebraron un acuerdo de suspensión (standstill agreement) para permitir que ocurran las conversaciones correspondientes. “Televisa se reserva todos sus derechos en relación con dichos argumentos y cualquier acción relacionada, incluyendo en el caso de que no se llegue a un acuerdo durante el plazo del acuerdo de suspensión, y revisará y evaluará todos los recursos y acciones que tenga a su disposición bajo los acuerdos y leyes existentes”.

Por su parte, Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) informó que recibió dicha notificación, donde Live Nation comunicó que no está obligada a cerrar la transacción arriba descrita, con lo cual CIE difiere. CIE se encuentra analizando sus diversas alternativas y se reserva todos sus derechos, al amparo de los acuerdos celebrados para dicha transacción y la legislación aplicable”.

Un negocio en pausa

El Economista publicó el 4 de marzo del 2020: “Live Nation aún no puede concretar compra de Ocesa”. En la nota, se citó a Joe Berchtold, presidente de Live Nation, en un informe con analistas financieros

“Creo que cuando comenzamos esto, hace varios meses, una de las cosas que pensamos era que como OCESA había sido revisada por la misma entidad de gobierno con la que estaban familiarizados sería un proceso muy rápido pero resultó que esta transacción fue puesta con un diferente equipo y departamento del gobierno, así que tenemos que pensar en términos básicos de la industria”.

Pero aseguró que la transacción con CIE y Televisa llevaría un poco más de tiempo pero que no había de que preocuparse.

Sin embargo, esto no sucedió así y Live Nation informó que “con base en una serie de argumentos, no se encuentran obligados a cerrar la compra”.

Hasta ahora no se conocen los argumentos presentados por el gigante del entretenimiento para no concluir el negocio.

Sin embargo, Live Nation Entertainment anunció que el 7 de mayo, su presidente, Michael Rapino ofrecerá una conferencia sobre la compañía y la situación financiera en estos tiempos de crisis por la Pandemia del Covid-19 y se espera hable del tema con Televisa y CIE.

¿Quién es?

Live Nation es el promotor de espectáculos número uno en el mundo, con más de 46 millones 661, 508 boletos vendidos en el 2019, según Pollstar.

Dato

“La compra de activos de Live Nation en OCESA representa la evolución natural de una sólida relación con CIE, quienes han sido socios de OCESA a través de Ticketmaster desde el 2009. Como parte de la transacción, Live Nation adquirirá una participación en OcesaSeitrack, el emprendimiento de OCESA para reservaciones y gestión de artistas; CREA, experto en eventos especiales y corporativos en México, y Centro Citibanamex, recinto de exposiciones y convenciones en la Ciudad de México”, señalaron las empresas en su momento.