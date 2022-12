Las personalidades de la ciencia que fallecieron en 2022

Decía el doctor Ruy Pérez Tamayo, quién este año dejó el plano terrenal: “La muerte es necesaria e indispensable para la vida, sin muerte no hay renovación, cambio, desaparece la posibilidad de inventar soluciones diferentes, se elimina la sentencia del juicio biológico inevitable que resulta de la confrontación entre nuevas formas de vida y el medio que las rodea. No hay muerte sin vida y no hay vida sin muerte”.

Hay muchas razones para recordar a quienes desde la ciencia dejaron huella en la humanidad, fueron personajes queridos en sus laboratorios, pero además marcaron con sus ideas el rumbo de la humanidad, por ello El Economista recuerda a personajes que este 2022 fallecieron.

Enero

Graciela Calderón Díaz Barriga

14 de julio de 1931- 2 de enero de 2022

Fue una botánica y profesora mexicana, destacada como especialista en flora neotropical.

Ruy Pérez Tamayo

8 de noviembre de 1924 - 27 de enero de 2022

Médico patólogo e inmunólogo, investigador, divulgador de la ciencia y académico mexicano. Miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y de El Colegio Nacional. Recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1974.

Eric Walter Elst

30 de noviembre 1936- 2 de enero de 2022

Astrónomo Belga, descubridor de 3643 asteroides y codescubierto 96

Adolfo Félix Loustaunau

27 de noviembre 1926-21 de febrero de 2022

Médico de la frontera Norte de México que trabajó en mejorar la situación de los inmigrantes mexicanos y proteger sus derechos básicos de salud.

Rebeca Trejo Luna

18 de enero de 2022

Maestra en ciencias, llevó a cabo experimentos de interacción de la radiación con la materia y fue determinante en la conformación y desarrollo de distintas investigaciones en el área de Física de Materiales en el Instituto de Física.

Febrero

Luc Montagnier

18 de agosto de 1932 - 8 de febrero de 2022

Investigador francés que ganó un Premio Nobel de Medicina en 2008 por descubrir el virus del VIH y que más recientemente difundió afirmaciones falsas sobre el coronavirus.

Pablo E. Alarcón Chaires

2 de noviembre de 1964- 2 de febrero de 2022

Fundador de Tsínstani, Área Voluntaria de Conservación en Acuitzio del Canje, Michoacán, maestro ejemplar para más de diez generaciones de estudiantes de Ciencias Ambientales.

Giuseppe Amara Pace

4 de junio de 1940 - 14 de febrero de 2022

Médico, psicoanalista, psiquiatra, escritor y maestro ítalo-eritreo radicado en México. Discípulo de Erich Fromm y miembro Certificado del Consejo Mexicano de Psiquiatría.

Paul Farmer

26, de octubre de 1959-21 de febrero 2022

Médico estadounidense, humanitario y autor reconocido quien brindó atención médica a millones de personas empobrecidas en todo el mundo y que cofundó la organización global Partners in Health.

Marzo

Autherine Lucy Foster

5 de octubre de 1929- 2 de marzo 2022

La primera estudiante negra en inscribirse en la Universidad de Alabama.

Renan Arcadio Poveda Ricalde

15 de julio de 1930 - 24 de marzo de 2022)

Astrónomo mexicano que desarrolló un método para calcular la masa de las galaxias elípticas. Recibió el Premio Nacional de Ciencias en 1975, dirigió el Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla y miembro de El Colegio Nacional.

Eugene Parker

10 de junio de 1927- 15 de marzo de 2022

Físico que teorizó la existencia del viento solar y se convirtió en la primera persona en presenciar el lanzamiento de una sonda espacial que lleva su nombre.

Abril

Doctor Morton Mower

31 de enero de 1933- 25 de abril de 2022

Cardiólogo que ayudó a inventar un desfibrilador automático que se implanta, el cual ha ayudado a innumerables pacientes cardíacos a vivir más y mejor.

Junio

Valery Ryumin

16 de agosto de 1939- 6 de junio de 2022

Cosmonauta ruso que estableció récords de resistencia espacial en misiones soviéticas, y tras una larga ausencia volvió a ponerse en órbita en un transbordador espacial estadounidense.

Julio

Jorge Martínez Almaraz

1946- 31 de julio de 2022

Activista del movimiento estudiantil del 68, fundador del centro activo Freire, alfabetizador y académico. Mejor conocido como “El Chale”.

James Lovelock

26 de julio de 1919- 26 de julio de 2022

Científico ambiental británico cuya influyente teoría de Gaia considera a la Tierra como un organismo vivo en grave peligro por la actividad humana.

David Trimble

15 de octubre de 1944- 25 de julio de 2022

Exministro principal de Irlanda del Norte entre 1998 y 2002, jugó un papel decisivo en el acuerdo de paz que puso fin al conflicto armado nacionalista en Irlanda del Norte en 1998. Por ello, ese mismo año recibió el premio Nobel de la Paz.

Agosto

María Mercedes Olivera Bustamante

1934- 7 de agosto de 2022

Antropóloga y feminista mexicana. Docente-investigadora, líder del Cuerpo Académico Estudios de Género y Feminismo del Centro de Estudios de México y Centroamérica (CESMECA).

Nafis Sadik

18 de agosto de 1929- 14 de agosto de 2022

Doctora paquistaní que luchó por la salud y los derechos de las mujeres. Encabezó el innovador plan de acción adoptado por 179 países en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de las Naciones Unidas de 1994.

Septiembre

Valery Polyakov

27 de abril de 1942- 7 de septiembre de 2022

El cosmonauta soviético estableció el récord por la estadía más larga en el espacio.

José Antonio Ruiz de la Herrán Villagómez

16 de diciembre de 1925- 5 de septiembre de 2022

Ingeniero, tecnólogo, catedrático e investigador mexicano que contribuyó a la divulgación de la ciencia y la tecnología.

Octubre

James A. McDivitt

10 de junio de 1929- 13 de octubre de 2022

Comandó la misión Apolo 9 que probó el primer conjunto completo de equipos para ir a la Luna.

Noviembre

Aurelio González Pérez

18 de enero de 1947-17 de noviembre de 2022

Ingeniero químico, filólogo, catedrático y académico mexicano. Se especializó en literatura española, particularmente en la literatura medieval, del Siglo de Oro y novohispana.

Federico Silva

16 de septiembre de 1923-30 de noviembre de 2022

Escultor, pintor y académico mexicano. Durante varias décadas fue investigador en la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Diciembre

Octavio Rivero Serrano

15 de junio de 1929-12 de diciembre de 2022

Médico mexicano, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro honorario de la Academia Nacional de Medicina.

nelly.toche@eleconomista.mx