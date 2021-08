¿Sabía usted que el pintor Joaquín Clausell pereció el 28 de noviembre de 1935, a los 69 años en las Lagunas de Zempoala, en Morelos, no de muerte natural sino atrapado y asfixiado por el desprendimiento de una parte del terreno donde se encontraba pintando y que su epitafio en el Panteón Francés reza: “Perdió la vida ante la hermosura de la naturaleza”?

Seguramente estaba enterada del machismo público de Emilio el Indio Fernández, pero quizás le sorprenda que era tan desmesurado que en su casa las mujeres debían andar descalzas y hablar en susurros, para no molestarlo. En cambio, él llegaba por la madrugada a despertar a Columba Domínguez para que le sirviera de cenar. Pero resulta que en una de esas irrupciones desmedidas El Indio le exigió a la actriz, y fue insistente pese a las altas horas de la madrugada y la falta de ingredientes, que le preparara un mole. Cuál fue la sorpresa del cineasta al enterarse al día siguiente que se había devorado a su gallo de pelea, el campeón de palenques. Pero su necedad fue satisfecha, ¿no?

Cuentan quienes tenían el privilegio, y la fétida sorpresa, de visitar a Carlos Monsiváis, Monsi, en su casa, en la colonia Portales, que su extensa comunidad de mininos meaba los libros y volvía denso el ambiente. Pues un buen día el mismísimo Carlos Slim fue a visitar al escritor y cronista. Invariablemente, sin darse cuenta, su saco fue alcanzado con el chisguete de aquel inquilino de nombre Chocorrol. Por supuesto Monsi se dio cuenta, pero no dijo palabra alguna. Qué suerte la de Slim de llevarse la firma favorita del autor.

Así podríamos llenar páginas de este diario con las joviales, agridulces, trágicas, curiosas, fúnebres anécdotas de la clase intelectual de México y extranjera que de una u otra manera se vinculó con nuestro país. Pero ya están reunidas en el libro El lado B de la cultura: codazos, descaro y adulterio en el México del siglo XX (Penguin Random House), publicado recientemente por la poeta y ensayista Julia Santibáñez.

Intelectuales del Olimpo

“Desde la tradición romántica ha sucedido que los artistas eran como elegidos de los dioses y parecía que las musas les hablaban al oído todas las noches. Se cultivó esta idea del artista como un ser sobrenatural, para bien o para mal. Esta concepción se mantuvo en el siglo XX y creo que todavía en el XXI. Me ha tocado conocer a mucha gente de dentro y fuera de la academia que sigue queriendo dar este tratamiento excepcional a los creadores, intelectuales, escritores. Y me parece que más que otra cosa ha causado daño, ha sido nociva esta visión, porque ha alejado al público”, declara Santibáñez.

Agrega que la intención de hacer ver a la clase intelectual como sobrenatural o elevada ha deshumanizado a sus protagonistas. “Entonces, lo que intento en el libro es contribuir a desgastar una visión de la cultura que lleva tantos cientos de años, ofrecer otras perspectivas y decir que tanto creadores del arte culto como artistas populares están hechos de exactamente lo mismo que nosotros y, por tanto, han tenido las mismas debilidades; de pronto alguno un vicio, otro una depresión, el tercero tendencias o realizaciones suicidas. Creo que acercarlos a nuestra cotidianeidad, y nosotros acercarnos a la suya, podría llevar a leerlos, a abordarlos de otra manera”.

Recuperar las creadoras

La obra además pretende afianzar el foco hacia las creadoras del siglo XX que fueron ensombrecidas por el canon masculino. Entre una anécdota y otra, como la de el Indio Fernández, Santibáñez exhibe el machismo reiterativo y estructural de la clase intelectual del siglo pasado y gran parte de los últimos 20 años.

“Yo siendo mujer, viviendo en el siglo XXI, soy mamá de una mujer, no me podía permitir hacer un libro si no metiera a tantas mujeres aunque hubiera muy poca información sobre ellas. Está este grupo de escritores intelectuales que se autonombraron ‘los divinos’ y eran solamente hombres. Hubo y hay muchas de estas camarillas masculinas”.

Comparte la historia de la escritora Tita Valencia, autora de Minotauromaquia (novela reeditada por la iniciativa Vindictas, de la UNAM), y su vínculo con Juan José Arreola, éste casado. “En la relación ella era muy joven, sin experiencia en la vida; él ya un escritor bastante consagrado y abusivo con ella. Y Tita escribió esta novela en la que, sin decir nunca su nombre, deja saber que es él. Y se le vino encima todo statu quo masculino y la fustigaron de tal manera que ella decidió no volver a escribir literatura. Este ejemplo, entre muchos otros, es necesario ventilar hoy, es indispensable que se hable de personas que fueron silenciadas, dejadas de lado y, sin embargo, son parte del bagaje cultural del siglo XX.

El lado B de la cultura. Codazos, descaro y adulterios en el México del siglo XX

Julia Santibáñez

Edita: Reservoir Books / Penguin Random House

Año: 2021.200 páginas

Libro impreso: 259 pesos

Formato electrónico: 179 pesos

Portada ilustrada por Bernardo Fernández “Bef”

Un extracto del libro:

“Para comenzar su libro El manto y la corona, el poeta Rubén Bonifaz Nuño aporta esta sutileza: ‘Aquí debería estar tu nombre’. Es de las dedicatorias que Hiriart llama ‘misteriosas’ y añade: ‘Son muy útiles en casos de poligamia’. En tanto, Jorge Luis Borges presenta de este modo La cifra: ‘Como todos los actos del universo, la dedicatoria de un libro es un acto mágico. También cabría definirla como el modo más grato y más sensible de pronunciar un nombre. Yo pronuncio ahora su nombre, María Kodama. Cuántas montañas, cuántos mares, cuántos jardines del Oriente y del Occidente, cuánto Virgilio’”.

ricardo.quiroga@eleconomista.mx