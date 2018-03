El salón de la Fama del Rock & Roll dio a conocer a los seis artistas que ingresarán a sus filas en el 2017 en una ceremonia el próximo 7 de abril en Nueva York.

Los elegidos son: el rapero Tupac Shakur, la cantante de folk Joan Baez y los grupos Pearl Jam, Electric Light Orchestra, Journey y YES. Por otro lado, quedaron fuera Janet Jackson, Chaka Khan, Depeche Mode, Bad Brains, Jane’s Addiction, Steppenwolf, MC5, The Cars, The Zombies, J. Geils Band, Joe Tex y Chic.

Dato curioso: tanto Tupac como Pearl Jam fueron aceptados en su primer año de elegibilidad. Y es que para que algún artista pueda ser candidato a una nominación, deben haber transcurrido 25 años después de haber lanzado su primer disco. Cabe mencionar que es la segunda ocasión en la que la cantante Janet Jackson recibe una nominación.

Los nuevos miembros fueron escogidos por más de 900 votantes de la Fundación del Salón de la Fama del Rock & Roll así como mediante un agregado de seguidores de esta institución que pudieron emitir su voto vía Internet.

El salón de la fama otorgará también el premio a la Excelencia Musical al productor Nile Rodgers por su trayectoria musical.

Quién es quién de?los nuevos miembros

Pearl Jam es una banda de Seattle fundada en 1990 cuya importancia radica en haberle dado al rock un respiro e inyectarle nueva vida a través de un nuevo sonido conocido como grunge. No sólo es una de las bandas más importantes de su década sino que resulta fundamental para la historia del rock en Estados Unidos, se calcula que ha vendido cerca de 65 millones de discos en todo el mundo.

Tupac Shakur fue un cantante de hip hop que murió a los 25 años en un tiroteo en Las Vegas en 1996, crimen que se encuentra sin resolver. Nacido en Harlem, Nueva York, en 1971, Tupac rapeaba sobre la desigualdad social y los problemas de los afroamericanos. Es considerado como una de las voces más influyentes en el hip hop.

Joan Baez (75 años) fue una de las cantantes estadounidenses de folk más importantes en la década de 1960. Su interpretación de la tradicional canción We Shall Overcome a inicios de la década de 1960 se volvió un himno del movimiento por los derechos civiles.

YES es una banda inglesa formada en 1968, desde entonces su alineación ha variado de manera considerable, de tal manera que en sus filas han pasado cerca de 19 músicos. Comenzó con un estilo de rock progresivo y desde los años 80 hasta ahora fue tendiendo al pop.

Electric Light Orchestra es una banda inglesa formada en 1970, caracterizada por un sonido pop, mezclado con arreglos clásicos e iconografía futurista. El grupo ha tenido varios periodos de actividad desde su fundación, intercalando algunas pausas. Desde el 2013, se encuentra activa.

El grupo Journey es originario de la ciudad de San Francisco y fue fundado en 1973. Es una de las bandas de rock-pop con más sencillos en Billboard. Su periodo más exitoso fue de 1978 a 1987, cuando lanzó Don’t Stop Believin’ y Faithfully , entre otras canciones.

El Salón de la Fama del Rock and Roll, localizado en la ciudad de Cleveland, se estableció en 1983, como una manera en que la industria rinde tributo a los actos musicales más populares e influyentes de la cultura estadounidense.

Para conocer más sobre esta fundación, objetivos y misión, entra a www.rockhall.com.

@faustoponce