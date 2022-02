Previo al inicio de actividades legislativas para la sesión ordinaria de este martes, el pleno de la Cámara de Diputados llevó a cabo una sesión solemne con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna.

Con este motivo, la Cámara baja recibió a representantes de distintos pueblos indígenas, hablantes de náhuatl, mazateco, totonaca y tseltal, quienes, a través de dos voceros, señalaron en tribuna la persistencia de la discriminación sistemática contra los hablantes de lenguas originarias, así como el riesgo que enfrentan no solo aquellas variantes condenadas por su mínimo número de hablantes sino todas al ser parte del mismo sistema discriminatorio.

La sesión presencial fue acompañada por funcionarios de la Secretaría de Cultura federal encabezados por su titular, Alejandra Frausto Guerrero, e integrantes de las distintas facciones partidistas, mismos que tomaron su turno al habla.

Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura. Foto EE: Cortesía Cámara de Diputados

Como representante de la Región Cañada, en Oaxaca, la hablante de lengua mazateca Cesilia Rivera Martínez declaró que hoy en día persiste la convicción para excluir, hacer a un lado o definitivamente borrar de la historia tradiciones, cosmogonías y autonomía de los pueblos originarios, “pero no saben que aún hay personas que nos hemos aferrado a ellas, porque tenemos muy claro que ser indígena y pertenecer a un grupo étnico no es motivo de vergüenza. Somos diferentes quizás, pero no menos que nadie”.

Por su parte, Jesús Yohualli López Javier, hablante de náhuatl, refirió que si bien existen millones de hablantes de su lengua y, por lo tanto, no se le considera en peligro de desaparición, refutó que mientras sea objeto de la misma violencia estructural, tendrá el mismo nivel de riesgo que el resto.

“El problema es que, a pesar de ser una lengua conocida por todos ustedes y con millones de hablantes, somos sistemáticamente discriminados en las escuelas, los medios de comunicación y las oficinas. Se habla de derechos indígenas, se habla de educación indígena intercultural y bilingüe, de inclusión, política lingüística, y por décadas se ha hablado también del desarrollo de los pueblos, pero lo cierto es que nuestra lengua y cultura siguen siendo excluidas igual que antes”.

Jesús Yohualli López Javier, hablante de náhuatl. Foto EE: Cortesía Cámara de Diputados

Añadió que los niños de las comunidades con frecuencia rechazan el aprendizaje del náhuatl, dado que esto los pone en situación de riesgo de violencia y discriminación en las instituciones educativas.

“El hecho de que seamos más o menos hablantes cuando nos referimos a las lenguas indígenas no hace mucha diferencia, pues todas están sujetas a la misma exclusión. Tenemos que hablar solo español y dejar atrás nuestra cultura para ser aceptados en la sociedad que paradójicamente se hace llamar mexicana”, concluyó.

Posturas sobre el Inali

Acto seguido, se dio paso a la intervención de los integrantes de los distintos grupos parlamentarios. La diputada Fabiola Rafael Dircio, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), señaló como riesgosa la incorporación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

La diputada de Movimiento Ciudadano María Teresa Rosaura Ochoa Mejía expresó que “lamentablemente aquí en México hay una ola retrógrada con visión segregacionista que contribuye al exterminio de las lenguas maternas. A ustedes, avasalladores de las instituciones, venimos a decirle que ni se les ocurra pretender desaparecer al Inali, porque destruirlo es destruir la identidad más profunda que tiene el pueblo de México, que es atender la demanda que hay de la historia, de los conocimientos y las experiencias de los pueblos indígenas”.

Por su parte, Eufrosina Cruz Mendoza, integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sumó su postura sobre el Inali. “Hoy (el instituto) tiene 71 millones de pesos y, ¿cómo chingados pretendemos rescatar las lenguas? Las lenguas se rescatan con presupuesto, no con saliva, mucho menos con discurso. El Inali es la lucha de los pueblos indígenas, los pueblos originarios de México no pertenecen a ningún partido, a una ideología y mucho menos a un presidente. Son dueños absolutos de su cultura, de su historia, de sus tradiciones y de sus territorios (…) no es posible que el Tren Maya, Dos Bocas o un estadio de beisbol tengan más dinero que el Inali o que en INPI. ¿De ese tamaño es el amor al rescate de nuestras lenguas?”.

La legisladora Berenice Montes Estrada, del Partido Acción Nacional (PAN), coincidió. “Da tristeza ver la pobreza del presupuesto que se le ha asignado (al Inali) cuando aquí venimos a decir ‘que vivan los pueblos indígenas’. Es una vergüenza que esta cámara debería considerar”.

No obstante, la legisladora de Acción Nacional postuló que un cometido con tanta ambición como el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas es una iniciativa doble que requiere la cooperación de los diversos sectores de la sociedad.

La diputada Mayra Alicia Mendoza Álvarez, de Morena, respondió: “para los que lloran por la supuesta desaparición de una institución, deben pensar en las culturas vivas y los grandes planes de justicia, como el del pueblo yaqui, no es en los grandes edificios del territorio donde viven nuestras lenguas (…) que la oposición ya deje su hipocresía, porque fue en los tiempos de ‘PRIAN’ cuando nos quisieron desaparecer (a los pueblos indígenas)”.

En su oportunidad, la secretaria de Cultura federal fue breve. Indicó que durante la Conferencia Mundial de Ministros de Cultura (Mondiacult), misma de la que México será sede en septiembre próximo con 190 ministros de Cultura de todo el mundo, tendrá como uno de sus ejes la procuración de la diversidad cultural y la defensa de las lenguas.

