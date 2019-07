La edición XXII del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF, por su sigla en inglés) rendirá homenaje al realizador estadounidense Gus Van Sant durante las actividades que el certamen llevará acabo en San Miguel de Allende, del 19 al 23 de julio. Así lo anunció este martes el comité organizador.

Además, el ganador de la Palma de Oro y el Premio a Mejor Dirección del Festival de Cine de Cannes, en el 2003, por su cinta Elephant, así como dos veces nominado al Oscar como Mejor Director por las cintas Milk (2008) y Mente indomable (1997), aprovechará su estancia en la ciudad guanajuatense para ofrecer una clase magistral donde compartirá con los asistentes al festival sus más de 30 años de experiencia en el quehacer artístico en la meca del cine mundial como director, guionista y productor.

El homenaje a Gus Van Sant por parte del GIFF se suma a la rica lista de directores internacionales homenajeados por el encuentro fílmico, como lo son el director alemán Fatih Akin, el australiano Peter Weir, la libanesa Nadine Labaki, la japonesa Kaori Momoi, el inglés Danny Boyle o el estadounidense Tim Burton, entre otros.

Todo un palmarés

A través de un comunicado, el GIFF ha reconocido en Gus Van Sant a “un creador de emociones que siempre encuentra la manera de provocar a aquellos que se acercan a su cine, donde suele combinar el drama con ciertos toques de humor mordaz, además de presentar una cuidada estética influenciada por las artes plásticas”.

Nacido en Louisville, Kentucky, el 24 de julio de 1952, Van Sant incursionó en el séptimo arte con la cinta de 16 mm Mala noche (1985), filmada en blanco y negro, basada en la novela homónima autobiográfica de Walt Curtis. Es responsable de éxitos fílmicos como My Own Private Idaho, de 1991; Last days, un relato ficticio sobre los últimos días de Kurt Cobain, exlíder de la banda de grunge, Nirvana; así como las ya citadas Elephant, Milk y Mente indomable, ésta última obtuvo nueve nominaciones a los premios de la Academia y se llevó dos de ellos, uno al Mejor Guión original, para Matt Damon y Ben Affleck; el otro para el Mejor Actor de reparto, entregado a Robin Williams.

Además de los actores mencionados, Van Sant ha dirigido a histriones de Hollywood de la talla de Keanu Reeves, Nicole Kidman, Sean Connery, Casey Affleck, Sean Penn, Matthew McConaughey y Joaquin Phoenix.

Detalles del encuentro

El Festival Internacional de Cine de Guanajuato se llevará a cabo en las acostumbradas dos sedes: San Miguel de Allende, del 19 al 23 de julio, y en Guanajuato capital, del 25 al 28 del mismo mes. El país invitado de honor de dicha edición será Filipinas, que estará celebrando 100 años de su cinematografía.

El tema del encuentro este año será Realidad Insurrecta. Esto, en respuesta a las dificultades que afrontó el festival para recaudar el presupuesto necesario para hacer posible la realización de todas las actividades que, por tradición, han sido gratuitas.

“Hay la necesidad de debatir, de tener mesas de discusión sobre a dónde va el país en el tema de cultura, de los apoyos al arte y, más que nada, sobre las expresiones que genera la ciudadanía, no lo que el gobierno quiere programar”, declaró en su momento Sarah Hoch, fundadora y directora del certamen.

El presupuesto destinado por la Secretaría de Cultura para el GIFF este año es de 5 millones 100,000 pesos, que se sumarán a los 5 millones que otorgó el gobierno de Guanajuato.

La serie de películas que estarán en competencia, así como el resto de invitados especiales y merecedores de homenajes nacionales e internacionales serán anunciados en breve.

