Hace prácticamente una década el arquitecto y urbanista Alonso de Garay arrancó el Taller ADG de arquitectura y diseño. Desde entonces este proyecto colectivo ha incursionado en obras de todas las escalas, desde la colaboración junto con el arquitecto Francisco Gonzáles Pulido para la gestación del Estadio Alfredo Harp Helú, nueva casa del equipo de beisbol de los Diablos Rojos de México, hasta la innegable necesidad de colaborar en la vivienda social de la mano con instituciones como el Infonavit y la Sedatu.

A partir de este jueves y hasta el 24 de octubre será posible echar un vistazo a esa década de trabajo a través de la exposición Alonso de Garay: Proceso Transparente, en el Museo Franz Mayer, con la exhibición de 38 maquetas y 10 serigrafías que son resultado del trabajo del arquitecto y su equipo, ganadores de reconocimientos como la Obra del Año 2020 por el estadio de los Diablos, el tercer lugar en la lista “10 despachos generadores de cambios” de la revista Obras, varias menciones especiales en la Bienal de Arquitectura de la Ciudad de México y tres veces ganadores de la Medalla de Oro de los A’Design Awards, de Milán, Italia, por hacer sólo algunas menciones.

En el preámbulo de la apertura de la muestra y además, la publicación del libro Alonso de Garay. Taller ADG, editado por Arquine, El Economista conversa con De Garay sobre la manera de hacer arquitectura y urbanismo en un momento donde es necesario cambiar la cara y la dinámica de las ciudades que enfrentan superpoblación y problemas de movilidad y de acceso a recursos básicos, situación de la que exentan varias manchas urbanas en nuestro país.

Reutilización y ciudades policéntricas

“El modelo americano estaba sustentado en expandir las ciudades, en hacer grandes carreteras y usar mucho el automóvil. Creo que es un modelo fallido, que no es sostenible a largo plazo. Eventualmente, estas grandes extensiones de ciudades son poco beneficiosas para el mundo. Creo mucho en la reutilización de los espacios o en el cambio de uso, incluso, de algunos edificios que se vuelven obsoletos para lo que fueron pensados pero ahora son útiles para otros fines. Creo que hacia allá va el futuro de las ciudades y definitivamente es algo que tenemos que tener muy en cuenta”, plantea.

Como especializado en urbanismo, indica, que le es imposible pensar proyectos que prescinden del entorno, generar valor agregado a la calle, la colonia, al peatón y a la ciudad. Esa manera de pensamiento, invita, debe adoptarse desde lo individual para evitar que las ciudades crezcan de una forma desordenada.

“Hay que crear ciudades policéntricas en las urbes que ya están expandidas. Hay que mejorar la movilidad porque eso será lo que haga la diferencia. En la medida en la que sigamos dependiendo del coche no vamos a poder avanzar nunca como ciudad. El coche es la peor herramienta de transporte, para mi gusto. No digo que deba desaparecer pero se debe utilizar debidamente. Debemos de priorizar el transporte colectivo rápido. Y en los distintos nodos hay que promover la vida peatonal, en bicicleta y en circuitos de camiones eléctricos, que los coches sean para cosas específicas, como para salir de fin de semana, pero no para la vida cotidiana. No se puede avanzar en un mundo de grandes estructuras para que los coches vivan. La movilidad y la densidad son las dos palabras clave para el futuro de las ciudades”.

No hay recetas para la vivienda social

Varios han sido los trabajos de Taller ADG para el mejoramiento de las casas de interés social. Uno de ellos es el proyecto Infonavit Apan, Hidalgo, donde el taller empleó elementos endémicos y asequibles como adobe, piedra y lámina para construir espacios afectivos que además responden a las necesidades sociales, económicas, topográficas y bioclimáticas de la zona. También destaca el proyecto de intervención del espacio público Infonavit Tepic, en Nayarit, con el cual el taller intervino un parque deportivo en una rotonda, eliminó todo tipo de barreras físicas y habilitó un espacio de esparcimiento capaz de zurcir el entramado urbano.

“Los proyectos de vivienda social deben tratarse idénticos que cualquier otro proyecto. Se debe comprender el sitio, la zona, los problemas, la gente que los va a vivir; nos entrevistamos con ella, nos conocemos y nos sentamos a platicar cómo quieren su casa, cuál es su estilo de vida. Hemos tenido la fortuna de hacer casas a la medida de las familias. No hacemos una receta que replicamos trescientas mil veces. La casa se debe de ajustar a la vida de quien la va a habitar”.

Detalles de la exposición:

Alonso de Garay: proceso transparente

Del 19 de agosto al 24 de octubre

Museo Franz Mayer

38 maquetas y 10 serigrafías de una década de trabajo

Para acercarse al libro:

Alonso de Garay. Taller ADG

Conversación con Miquel Adriá y Carlos de la Mora

Edita: Arquine

Edición bilingüe

272 páginas

ricardo.quiroga@eleconomista.mx