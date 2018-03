Este Garage se abre y está dedicado a todos aquellos que me han escrito para reclamarme por recomendar de manera tan apasionada La la Land. Me dicen que es cursi, que es un bodrio, que los protagonistas no cantan, etcétera. Yo honestamente no entiendo por qué no les gustó, pero los caminos del gusto son insondables. Yo respeto, como diría Bora.

Esta vez, para que vean que los escucho, traigo la reseña de dos películas verdaderamente serias, muy de adultos. Una es una pieza indie y la otra es francesa. Para que vean, siempre que se habla de cine independiente y francés hasta los más mamones se quitan el sombrero.

Territorio comanche

Hell or high water recibió la traducción de Enemigo de todos y por una vez los traductores de títulos no se equivocaron. Si bien no es la traducción literal, sí hace referencia a un momento muy importante, definitivo, de la cinta. Y no, no es un spoiler.

La cinta da cuenta de la historia de dos hermanos Tanner (Ben Foster) y Toby (Chris Pine) que, desesperados, como último recurso se dedican a robar bancos para pagar la hipoteca de la casa materna, un rancho. Tienen?un método bien pensado de qué sucursales atacar para evitar formar un patrón obvio. El único que parece entender el método es un viejo policía (el excelente Jeff Bridges), quien va poco a poco cerrando el círculo para atraparlos.

Es muy emocionante, con balazos?y persecuciones, pero eso no es lo importante de la historia. Lo que importa, creo, es el panorama que dibujo. La clase baja de raza blanca, acosada por deudas, desempleada, sin futuro. Mis padres fueron pobres, y sus padres también , dice Toby hacia el final de la cinta. El sueño de riquezas pasa por el crimen, la última esquina inexplorada.

En la tradición narrativa estadounidense existe este leit motif:?panorama es destino. Esas tierras?yerman del oeste de Texas dibujan el futuro de los personajes. Es pleno territorio comanche donde sobrevive el que tiene la pistola más grande. Cuando uno la ve piensa mucho en Sin lugar para los débiles, de los Coen. Pertenecen a la misma familia.

Enemigo de todos está nominada?a cuatro Óscar. Puede que dé la sorpresa, pero no lo creo. Véanla de cualquier manera, no será tiempo desperdiciado.

La venganza de la ejecutiva

Paul Verhoeven nunca deja de impresionarme. ¿Recuerdan Robocop? Es de él. ¿Y qué tal Starship Troopers, esa crítica a la inversa del fascismo? También de él. ¿El vengador del futuro, Bajos instintos? Aja, también. De alguna manera Verhoeven moldeó la infancia y la adolescencia de los que nacimos en los 80 y crecimos en los 90.

Se retiró unos años y hacía falta.?Por un tiempo pensé que ya habíamos visto lo último del maestro. Y luego llegó con la inquietante Elle.

Michele (Isabelle Huppert, en una actuación nominada al Óscar) es violada. Así, sin más, violada cuando llegaba a su casa. Después del hecho va y pide comida a domicilio. Lo que quiero decir es que Michelle se niega a postrarse como víctima. Su actitud es de lo más intrigante.

Sólo a Verhoeven se le pudo ocurrir esta protagonista semirobótica que puede hablar de su violación como si nada en una cena. Lo que ni sabemos es que Michele planea su venganza.

¿Vieron Ms. 45, joyita de Abel ?Ferrara? Se parecen mucho. En la de Ferrara la mujer abusada se convierte en una justiciera armada con una .45. En Elle Michelle aprende de violencia?y ve poco a poco cerrarse el círculo entre ella y su victimario.

Verhoeven está en plena forma e Isabelle Huppert merece ese Óscar.

Y en una nota aparte

Educal cumple 35 años. Para bien y para mal es la cadena de librerías más grande de México. Apoyada por la red de museos, Educal llega a ciudades y poblaciones en las que de otra manera no habría libros. En la CDMX la celebración será en el Centro Cultural Elena Garro, en Coyoacán. En el resto de las librerías Educal habrá descuentos celebratorios este fin de semana. Visiten su Educal más cercana y sobre el muerto las coronas.