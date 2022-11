En noviembre se buscará recuperar la cobertura de vacunación contra el VPH

A lo mejor ahora hay niñas a las que no pudimos vacunar en su momento, pero se puede hacer ahora, pues no pasa nada si no se puso en el momento. Es mejor ahora que nunca”.

Dr. Rodrigo Romero Feregrino, vocero de la Asociación Mexicana de Vacunología.

De acuerdo con las autoridades de Salud, a través de la Campaña Nacional de Vacunación, del 21 de noviembre al 31 de diciembre, todas las adolescentes de 13 y 14 años, y mujeres cis y trans que viven con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) recibirán la vacuna que protege contra el virus del papiloma humano (VPH). Esta vacuna de una sola dosis pretende alcanzar a 2.5 millones de adolescentes.

A pesar de que en años pasados se aplicaba a niñas de 9 y 10 años; este año se cambiará el rango de edad para tratar de recuperar la cobertura de la vacunación de la población. Sobre el caso, el doctor Rodrigo Romero Feregrino, vocero de la Asociación Mexicana de Vacunología explica a El Economista que a pesar de que desde hace muchos años vienen en declive las cifras de vacunación, la pandemia aceleró el problema de cobertura, es el caso de la vacuna contra el VPH; esto es un problema en México, pero también en toda Latinoamérica y otros lugares del mundo.

El especialista revela que la vacuna del VPH se puede aplicar desde los 9 años a hombres y mujeres; sin embargo, en el esquema nacional de vacunación normalmente se aplica a las niñas de quinto año de primaria o de 11 años no escolarizadas, pues el lugar más rápido y sencillo para poder encontrar a esta población es en las escuelas. Sin embargo, al tener que cerrar las escuelas por la pandemia y que la gente no quería acudir a los centros de salud, más el aislamiento, trajo una tormenta perfecta para la disminución de vacunas.

“Hoy lo que tenemos que hacer es revisar nuestras cartillas y cumplir con los esquemas. “A lo mejor ahora hay niñas a las que no pudimos vacunar en su momento, pero se puede hacer ahora, pues no pasa nada si no se puso en el momento. Es mejor ahora que nunca”.

¿Qué es el virus del papiloma humano?

El virus del papiloma humano es la infección por transmisión sexual más común y se calcula que por lo menos el 50% de los adultos con vida sexual activa en algún momento de su vida se va a infectar de algún serotipo, “por eso es tan importante que nos vacunemos, hombres y mujeres a partir de los 9 años”. El doctor Romero asegura que “como hombre si me vacuno, no me puedo infectar, no voy a enfermar y no lo voy a transmitir, como mujer, no me infecto, no me enfermo y no lo transmito, al cuidarme a mí, cuido a los demás”.

Una vacuna contra el cáncer

El especialista insiste en que cuando tengamos la oportunidad de colocarnos la vacuna contra el VPH, lo hagamos.

Este biológico es prácticamente una herramienta contra un tipo de cáncer, el cervicouterino, una de las primeras causas de muerte en las mujeres.

“Cuando nosotros explicamos eso a las madres, que son las que normalmente deciden esta actividad, hablar de una vacuna contra un cáncer es algo maravilloso. Hoy ya no podemos tener personas que fallezcan por VPH, esto se logra con la prevención que otorga la vacuna, que es lo más importante, luego detección temprana y tratamiento adecuado”, refiere el médico.

La infección por VPH causa infección persistente de algunos serotipos, esto hace que las células se transformen y se convierta en cancerígena, así se empieza a reproducir de manera masiva causando lesiones en cérvix, vulva, vagina, ano o pene.

Existen diferentes tipos de virus de papiloma, pero se pueden clasificar en dos grandes grupos, los que causan cáncer y los que tienen menos probabilidad de causar cáncer y que producen verrugas, mezquinos, ojo de pescado, o lesiones en genitales. “Éstas muy rara vez se malignizan, pero no es bueno tenerlas ahí. Por suerte con la vacuna con la que se cuenta hoy se previenen los serotipos más comunes (6, 11, 16 y 18) que causan ambas situaciones”.

En México, aunque existen algunas personas con ideas erróneas respecto a la vacunación, la gente acepta la protección que da la inmunización, “no es un tema alarmante como en otras partes del mundo, aquí el trabajo es poner toda la información disponible para quitar dudas genuinas y dar a conocer las opciones para acercarse a la vacunación”, concluye Romero Feregrino.

nelly.toche@eleconomista.mx