El doctor Saúl Cuautle Quechol fue elegido nuevo rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana para el periodo 2020-2024. El sacerdote jesuita nacido en el estado de Puebla asumirá el cargo en las próximas semanas, pero aún no se confirma la fecha de la toma de posesión.

Con base en lo establecido en el estatuto orgánico de la IBERO, la Universidad Iberoamericana Asociación Civil (UIAC) decidió la noche del lunes 10, durante Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria, que el Doctor en Educación y Métodos de Investigación y Evaluación sea el décimo octavo Rector de esta institución educativa confiada a la Compañía de Jesús.

En la Asamblea de la UIAC, que es el órgano supremo de gobierno de la Universidad, estuvo presente el Mtro. Luis Gerardo Moro Madrid, S.J., quien recientemente fue nombrado nuevo Provincial de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús.

Moro Madrid, fue quien entregó a UIAC la recomendación de que fuera Saúl Cuautle el nuevo rector de la Universidad Iberoamericana CDMX-Tijuana, misma que fue aceptada el día de ayer.

Nuevo Rector, doctor en Educación

Saúl Cuautle Quechol nació el 28 de febrero de 1966 en Puebla, México. Estuvo en el Seminario Mayor Palafoxiano de 1985 a 1988 e ingresó a la Compañía de Jesús el 4 de agosto de 1991. Se ordenó sacerdote el 25 de mayo de 2002.

Es Licenciado en Filosofía por el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias de la Compañía de Jesús (1997); y en Teología por la IBERO CDMX (2002). Maestro en Pedagogía por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid (2007) y en esta última institución también obtuvo el Doctorado en Educación y Métodos de Investigación y Evaluación (2010).

El rector electo de la IBERO ha sido asistente de Educación de la Compañía de Jesús (2018-2020); miembro de la International Comission on the Apotolate of Jesuit Education (ICAJE) de 2018 a la fecha; miembro asociado de la Conferencia Interamericana de Educación Católica (CIEC) de 2018 a la fecha; y presidente de la Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús (FLACSI) de 2018 a la fecha, entre sus cargos más importantes.