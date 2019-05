Este martes fue el primer día de actividades formales del festival What Design Can Do Mexico City, un encuentro internacional que convoca a ponentes destacados dentro de todas las disciplinas en las que el diseño está involucrado para discurrir sobre el impacto del diseño en distintos rubros de la vida diaria y de competencia global.

Activistas y generadores de cambios en todo el mundo se encontraron en las instalaciones del Frontón México para concretar la primera de dos jornadas de conversación.

Estuvieron compartiendo su experiencia el periodista de Al Jazeera Ahmed Shihab-Eldin, considerado por Forbes como uno de los 30 jóvenes disruptivos, innovadores y emprendedores de medios, impacientes por cambiar el mundo; el diseñador de experiencias culinarias Sam Bompas, quien ha generado una sinergia entre disciplinas tan distintas como la gastronomía, la arquitectura y el arte contemporáneo.

Tal vez la presencia más imponente del encuentro es la de la activista feminista Nadya Tolokonnikova, quien en el 2012 fuera encarcelada en la Catedral de Cristo Salvador, de Moscú, en su natal Rusia, por un acto de transgresión performática en contra de las medidas gubernamentales del presidente Vladimir Putin. Fue condenada a dos años de prisión junto con otras compañeras activistas. Pero eso no mermó su ánimo de activismo sino que la impulsó a llevar su mensaje a todo el mundo, toda vez que se lanzó en una gira internacional como líder de la banda de punk Pussy Riot.

“Cuando me invitaron aquí me dijeron que tenía que hablar de lo que hago, cómo lo hago y para qué, pero yo insistí desde el principio en que no me gustan tanto las palabras como me gusta el arte, por eso en el inicio de este encuentro planteé que se pudiera desarrollar mi performance porque no hay mejor forma que esa que prefiero hacer”, expresó la artista durante la conversación “Diseñando activismo”, junto con la conductora Saskia Van Stein, quien es directora de Bureu, una plataforma de diseño en Maastricht, Países Bajos.

Me diseño a mí misma

En este encuentro, frente a un público que ocupó la gran nave del Frontón México, Tolokonnikova expresó que en uno de sus procesos filosóficos para generar cambios sociales es que ella se diseña como ser humano y no como ya está establecido.

“Pensé que todo lo que se dice del diseño y la moda es artificial e impuesto porque todo ello persigue un objetivo establecido y con el que no estoy de acuerdo, por eso me diseño a mí misma. Mi filosofía es que quiero ser subversiva. Debemos diseñarnos como seres humanos y no como lo que se supone que el ser humano debe representar, porque a partir de esas ideas también se diseña el comportamiento”, profundizó la cantante, quien también estudió Filosofía en la Universidad Estatal de Moscú.

Al ser cuestionada sobre el impacto del activismo que ella y el grupo de arte callejero Voiná, del cual formó parte desde que era estudiante universitaria, llevaron a cabo en Rusia, Tolokonnikova dijo que está satisfecha de los cambios que se han generado y reconoció que ahora ella misma mira a la sociedad rusa como avanzada en temas de los derechos de las mujeres tan trascendentales como el aborto legal o el derecho al voto.

“Cuando comenzamos con el activismo en Rusia, la mayor parte de la gente veía como algo negativo que además fuéramos feministas, hasta mi esposo me lo llegó a decir. Pero ahora es común ser feminista, los hombres sexistas se tienen que defender y es que en Rusia teníamos antecedentes: fuimos el segundo país en legalizar el voto y el aborto también se practicaba con anterioridad”, comentó.

Los alcances del diseño

El lunes por la noche, el Palacio de Bellas Artes fue el escenario de la ceremonia inaugural de la primera edición de este encuentro internacional que reúne a grandes mentes creativas en el diseño a nivel mundial.

Para el lanzamiento estuvieron presentes el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; Richard Van Der Laken, fundador de la plataforma internacional, y Javier López Casarín, presidente de la Fundación Reinventando México, columnista de este diario y principal responsable del arribo de este encuentro de mentes creativas al país.

Fue una noche para mostrar al público una parte de todo aquello que podrá aprender, experimentar y enriquecer durante los días del encuentro en el Frontón México. También fue un momento para mostrar a grandes rasgos las posibilidades de alcance del diseño como herramienta de cambios en todos los sentidos, desde sociales hasta ambientales, al mismo tiempo que fue una oportunidad para las expresiones públicas en favor de la justicia, de la equidad de género, en contra de los muros y de la segregación.

En ese contexto, el canciller Marcelo Ebrard destacó el valor de What Design Can Do Mexico City como un evento en el que se podía pensar en el diseño como un elemento transformador.

“Pensé que podía ser una gran oportunidad a la que podíamos aportar muchísimo para la cultura global, para la civilización que estamos construyendo. Les dije en Amsterdam en el 2017 que, si iban a México, nunca lo iban a olvidar, que les faltaban nuestras ideas y a nosotros nos faltaba escucharlos a ustedes. Tienen en común con nosotros que quieren transformarlo todo. Mi aspiración es que este no sea un evento, sino que, a partir de hoy tengamos una red nueva (...). Estoy seguro de que, cuando termine este evento, todos van a decir lo mismo que nosotros pensamos en el 2017: ‘Este va a ser el mejor What Design Can Do’”, dijo Ebard.

Entre los invitados a la inauguración, que también son protagonistas del programa de actividades, estuvieron la reconocida chef mexicana Elena Reygadas, creadora del restaurante Rosetta, considerado en la lista de los 50 mejores en América Latina; la periodista y columnista británica, Alice Rawsthorn, una autoridad en la materia, responsable de artículos sobre diseño en el International New York Times; lo mismo que la diseñadora Carla Fernández, quien, a través del proyecto Taller Flora, ha ayudado no sólo a preservar sino a revitalizar la tradición textil artesanal en México trabajando de la mano de artesanas indígenas.

De igual manera, se presentó el compositor e inventor holandés Steye Hallema, quien, con ayuda del público, pudo concretar el performance Smartphone Orchestra, un concierto colectivo emitido por los teléfonos celulares sincronizados; el arquitecto activista británico Cameron Sinclair, cofundador de Arquitectura para la Humanidad, reconocido por sus innovadoras propuestas enfocadas en la vivienda y sus posibilidades, principalmente por su injerencia en la construcción de casas en campos de refugiados en todo el mundo.

El famoso artista contemporáneo y pop Thierry Guetta, mejor conocido como Mr. Brainwash, también fue invitado al acto inaugural; al igual que la propia Nadya Tolokonnikova, quien, enfundada en un pasamontañas, prefirió dejar a un lado lo protocolario y se subió al escenario para tocar junto con la agrupación Pussy Riot y, ayudada por una activista mexicana encapuchada, lanzó en el máximo recinto para las artes en México, frente a varios representantes del gobierno federal, varias consignas feministas y de crítica de las políticas públicas en México.

El último día de actividades del encuentro se llevará a cabo este miércoles en el Frontón México, con diversas mesas y ponencias que se pueden consultar a través de la página whatdesigncando.com