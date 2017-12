El 2017 dejó varias lecciones para la escena de artes visuales en nuestra ciudad. Una muy importante es que las exposiciones blockbuster (esas que atraen a multitudes y que tienen filas de varias cuadras o “blocks”) han llegado para quedarse. El mejor ejemplo fueron las exposiciones de Andy Warhol en el Museo Jumex, la de Stanley Kubrick en la Cineteca o la de Tim Burton en el Franz Meyer.

Pero también hay exposiciones más pequeñas, casi íntimas, que son indispensables. La Ciudad de México se ha convertido una de las ciudades del mundo con mayor actividad artística y esa certeza nos ha dejado el año.

Estrella oscura, Museo Jumex

La exposición de más éxito en el año, no solo porque atrajo a miles de visitantes, sino porque la curaduría de la obra de Andy Warhol, uno de los artistas más difíciles de curar. ¿Por qué? Porque todo es interesante, pero también todo es parecido: repetición de imágenes, culto a la celebridad, amor por la cultura del “todos los días”. Estrella oscura logró que el recorrido por la historia de Warhol fuera apasionante.

La parte más bella, Museo de Arte Moderno

¿Cuál es la parte más bella del cuerpo humano? Esa pregunta se hizo esta magnífica exposición del Museo de Arte Moderno. Sensuales desnudos masculinos, mujeres que le hacían el amor a la cámara, cuerpos mutilados, hinchados, excitados. Con fotografías de Anthony Friedkin, Larry Clark, Robert Mapplethorpe y Joel-Peter Witkin, entre otros, La parte más bella merece ser visitada más de una vez y guardarla en la memoria.

Picasso y Rivera: Conversaciones en el tiempo, Museo de Bellas Artes

Otra exposición rompedora en el Museo de Bellas Artes. Ya se está haciendo una costumbre sana y bienvenida que Bellas Artes nos regale una gran exposición cada año. Esta vez fue esta del encuentro entre Diego Rivera y Pablo Picasso en Europa. Aunque quizá el vínculo entre ambos artistas se haya exagerado un tanto, ambos estaban en el continente europeo al mismo tiempo, frecuentando los mismos círculos y experimentando con las mismas idead vanguardistas.

Yves Klein, Museo Universitario de Arte Contemporáneo

El azul de Klein invadió en MUAC este año. Sí, el azul Klein, un artista con su propio color. Klein es uno de los grandes artistas del siglo XX, hijo del dadá, performancero, fotógrafo, un artista omnívoro. La curaduría de esta exposición fue superior, explicando con todo cuidado la trayectoria de un creador que sin la compañía de un buen texto de sala podría haber resultado incomprensible.

Dada Zúrich, Casa Luis Barragán

Los punks no nacieron en los 70 sino a principios del siglo XX en Suiza. Se hicieron llamar dadaístas y se presentaban una vez a la semana en un bar de Zúrich. ¿Qué hacían? Gritaban consignas, recitaban poema, presentaban obras de teatro en idiomas inventados y hacían todo lo posible por no ser racionales. Dada Zúrich fue una excelente exposición en la Casa Luis Barragán que celebró los 100 años del dadaísmo con documentos rara vez vistos como revistas autopublicadas, cartas y dibujos.

Menciones honoríficas

Stanley Kubrick, Cineteca Nacional

¿Quién dice que las exposiciones son solo para artistas plásticos? El cine también es un arte visual y en el caso del obsesionado de Stanley Kubrick lo es todavía más. Kubrick fue uno de los cineastas más preocupados por cómo se veía cada detalle de sus películas en la cámara. Él mismo era casi su director de arte y de fotografía. Esta exposición atrajo a más de 100 000 personas a la Cineteca, fans y novicios que se encontraron con clips de las películas, piezas de escenografía y hasta guiones.

El mundo de Tim Burton, Museo Franz Mayer

La exposición de moda en este momento. A pesar de que es predecible— casi podría decir que si has visto una película de Burton las has visto todas—, El mundo de Tim Burton resulta un recorrido placentero, divertido y si se es fan del cineasta (y dibujante y pintor y hasta instalador) es una experiencia que no hay que perderse.

