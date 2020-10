“La gente homosexual tiene derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello”, se escucha decir al Papa Francisco durante una entrevista extraída del documental Francesco, estrenado el miércoles 21 de octubre.

No dijo nada más. No habló de matrimonio civil gay ni mucho menos de sacramento religioso, solo expresó “un gesto de misericordia”, abogó por darle amparo jurídico a las parejas que viven juntas de facto e hizo un llamado a las familias “católicas” que echan a sus hijas e hijos a la calle por ser homosexuales, trans o lesbianas.

En solo trece segundos, el pontífice se aventó una carambola, como se dice en el billar a tres bandas, que alcanzó a familias católicas, sacerdotes y jerarcas eclesiales y a los sistemas jurídicos civiles de las naciones.

De inmediato sobrevino una andanada de comentarios hostiles en redes sociales, y grupos conservadores a cobijo por jerarcas eclesiásticos, enemigos acérrimos del pontífice, que incluso han pedido su renuncia, han emprendido una cruzada conducida por “el prejuicio, la ignorancia y el miedo”, dice un religioso dominico, y también por la maldad y el despecho de quienes no le perdonan que sea un Papa que se mueve un poco fuera de la norma, que sea latinoamericano y que encima sea un jesuita.

El Economista consultó a cuatro sacerdotes religiosos especializados en filosofía, teología, antropología y derecho canónico, miembros de la Orden de Predicadores (dominicos) y de la Compañía de Jesús (jesuitas), de la que formó parte el Papa Francisco.

“He leído barbaridades sobre Papa en las redes sociales y no es para tanto”, dice Julián Cruzalta, dominico; “se han puesto muy groseros”, añade el jesuita Conrado Cepeda; “las reacciones negativas se dan por prejuicio, ignorancia y miedo”, tercia Carlos Mendoza Álvarez, también de la orden de Santo Domingo.

En efecto, en Twitter las críticas colocan al Papa como “apóstata”, “ignorante de la Biblia”, “falso profeta”, “Papa socialista”, “loco”, y llegan a incitar al odio: “Con esas declaraciones, no me extrañaría que tuviera un ‘probador’ de las comidas antes de ingerirlas. La biografía se puede titular: El Papa que no duró nadita”, se lee en la cuenta de @agalindo_a.

Sin embargo, los religiosos coinciden en que que las palabras del Papa no cambian lo que la Iglesia católica piensa y ha dicho oficialmente acerca de la homosexualidad, pero abren camino a la inclusión.

“No es un documento doctrinal, sino una posición en sentido estrictamente pastoral”, dice el jesuita Luis Macías, abogado y estudioso del Código de Derecho Canónico.

“El papa no está apelando a una discusión doctrinal sino a un cambio de actitud de la Iglesia frente a hombres y mujeres concretos que tiene orientaciones sexuales diversas y que están siendo discriminados por la propia Iglesia y expulsados de sus familias. Y está haciendo un llamado de atención porque entonces la familia que se concibe como un modelo perfecto, deja de serlo cuando discrimina a sus hijas e hijos, o los expulsa solo por su orientación sexual, que no es optativa, como lo señala la doctrina”, dice Luis Macías.

Aclara que las declaraciones del Papa no tienen tampoco un efecto en la legislación interna de la Iglesia, en principio porque se refieren al derecho civil, y porque “el derecho canónico tiene sus procedimientos y sus maneras de validación interna. Entonces sus palabras son eso, una declaración pastoral, amorosa, e incluyente. Y eso es lo relevante”.

Cuando el Papa se refiere a crear ‘uniones civiles’, “está haciendo un llamado también en el campo de la jurisprudencia, a los legisladores católicos de todo el mundo que se han resistido a legislar sobre la materia, porque se rehúsan o se justifican sin comprender del todo la doctrina de la Iglesia, a fin de darle certeza jurídica a muchas parejas de facto, que han convivido por años, y que hoy por hoy están siendo vulneradas”, dice el jesuita abogado.

“El papa no está hablando de matrimonio lésbico-gay, él lo que está diciendo es que es necesario una figura jurídica -uniones civiles- para garantizar derechos humanos, México dio el paso, atrevidamente audaz, al aprobar el matrimonio igualitario, que fue más allá de las sociedades de convivencia, pero hay muchos otros países que no lo han dado, y los crímenes de odios por homofobia, transfobia, lesbofobia en América Latina, Rusia, Europa Central, África, son tremendos”, comenta el dominico Carlos Mendoza, profesor en la Universidad Iberoamericana y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II.

También es un llamado a las familias católicas, que creen que es cristiano echar a la calle a los hijos por su orientación homosexual, dice Julián Cruzalta. “Eso no es católico, ni siquiera humanista, y está a años luz del evangelio”, afirma el dominico especialista en Teología Moral.

Los religiosos señalan sin embargo que a pesar de la oposición interna por parte de grupos ultraconservadores se percibe un cambio de actitud en la Iglesia. Y las palabras del Papa “dan pie a seguir abriendo espacios de discusión”, dice Mendoza.

Representan también un guiño a la llamada teología queer, o teologías queer, porque las hay también en el Judaísmo y el Islam, que amplían el campo más allá de las diversidades sexuales, y abriga otras formas de discriminación o exclusión. Y se alinea a las luchas feministas, afrodescendientes, indígenas, y otras subjetividades sometidas por el patriarcado y el capitalismo, dice Carlos Mendoza.

“Aunque no es una declaración oficial, como una encíclica, sin embargo tiene un gran peso en muchos católicos y no católico también. Creo que sí hay todo un proceso de apertura, porque desde hace unos años ha estado apoyando la creación de la Global Network of Rainbow Catholics, (Red Global de Católicos Arcoíris) donde se expresa todo el tema de la diversidad sexual al interior de la iglesia, hay algunos intentos”, señala el jesuita antropólogo Conrado Cepeda.

“Hoy la teología queer conecta la exclusión de género y de diversidad sexual con otros cuerpos que son negados por el capitalismo, por ejemplo cuerpos de migrantes, cuerpos negros, cuerpos de mujeres, personas desaparecidas, y hay transversalidad de las violencias, eso es fundamental para entender por qué la defensa de la diversidad es tan importante para reivindicar los derechos humanos y sociales de todas estas víctimas sistémicas. Y una de ellas, es la comunidad LGBT, concluye Carlos Mendoza.

francisco.deanda@eleconomista.mx