El Centro Nacional de las Artes (Cenart) abrió sus foros a tres nuevos proyectos teatrales de directores escénicos egresados de CasAzul.

La temporada iniciará este 5 de junio y durará un mes, hasta julio próximo.

Estas presentaciones serán las primeras de una nueva generación de directores escénicos de este centro de profesionalización que, según dijo Ignacio Flores de la Lama, director de CasAzul, es una especialización en dirección escénica que servirá para mejorar el contenido y producción de los espectáculos escénicos y filmográficos hechos en México, que en los últimos 18 años ha crecido 1,000%, de acuerdo con datos del centro de investigación y formación actoral.

“Muchas de las producciones que se realizan en el país son dirigidas por directores escénicos que no tienen preparación académica en escuelas especializadas, sino que se han hecho a la práctica”, expresó el especialista en formación teatral en entrevista con El Economista.

Los directores emergentes que se suman a la escena teatral con trabajos dirigidos a públicos diversos son Pamela Caloca quien dirige La Extravagancia; Eduardo Contreras quien adaptó y dirige El hombre que caminó en el tiempo, mientras que Mario Herashace dirige ¿Sabes silbar?, obras que se presentarán entre el 5 de junio y el 14 de julio en el Foro de las Artes del Cenart.

El miércoles 5 de junio inicia La Extravagancia, de Rafael Spregelburd, bajo la dirección de Pamela Caloca, que constituye la segunda parte del libro Heptalogía de Hieronymus Bosch y que se inspira en la pintura “Mesa de los Pecados Capitales”, de El Bosco.

La obra da cuenta de una historia en la que tres hermanas llevan mucho tiempo sin hablarse. Una misteriosa enfermedad que se transmite de madres a hijas amenaza la vida de dos. Esta enfermedad pondrá a prueba la relación entre ellas. Pero como apuesta performática, la obra será interpretada por una sola actriz, Sofía Sylwin, que encarnará a las tres excéntricas hermanas que coexisten en un mundo que pone en crisis los esquemas de la modernidad.

“Decidí montar La Extravagancia ya que combina el teatro con lo cinematográfico. Esta obra cuenta con un dispositivo escénico, sugerido por el dramaturgo, en donde el juego escénico propone que la actriz interprete a los tres personajes, que uno de ellos viva en un televisor e interactúe de forma intradiegética con los demás personajes”, dijo en entrevista la directora Pamela Caloca sobre esta pieza que se presentará todos los miércoles, a las 8 de la noche, entre el 5 de junio y el 10 de julio.

Para reflexionar la soledad

Eduardo Contreras adaptó y dirige El hombre que caminó en el tiempo, basada en The Man from Earth de Jerome Bixby. El director reveló que lo que lo atrajo fue la sencillez del texto y que no es la obra donde se encuentran las grandes pasiones, con grandes diálogos o llena de metáforas, sino que está cargada con un fuerte discurso de soledad humana.

“El tema principal es palpable en todo momento, no se esconde, no hay que descubrirlo, sólo escucharlo, verlo e identificarnos. Hay un gran discurso entre líneas, algo que nos acontece cada vez más en estos días, lo sabemos, lo platicamos, pero no lo comprendemos. El hombre que caminó en el tiempo nos dimensiona y nos expone a la gran soledad que sufre la humanidad, representada en un solo hombre”, comentó en entrevista Eduardo Contreras.

El hombre que caminó en el tiempo trata sobre John, un profesor universitario que, tras renunciar a su empleo, es visitado por sus compañeros para conocer los motivos de su decisión, lo que deriva de una historia que pocos creerán sobre su compañero, pues John les revela que ha vivido más de 14,000 años y que incluso podría ser el mismo Jesucristo.

Este montaje ofrecerá funciones todos los jueves, a las 8 de la noche, del 6 de junio y al 11 de julio.

Una propuesta para público infantil

Para los niños de todas las edades se presentará la obra ¿Sabes silbar?, basada en el cuento de Ulf Stark, con la adaptación y dirección de Mario Heras, quien nos introduce en la historia de Miguel y Alexa, dos niños que son amigos y que emprenden un viaje para encontrar un abuelo para Miguel.

Este viaje los lleva a conocer a Memo, un viejo solitario y sin familia; juntos aprenderán sobre la reconciliación y la vida. Las funciones sucederán los sábados y domingos, en un horario de 1:30 de la tarde desde el 8 de junio al 14 de julio.

“Mi propuesta consiste en crear un mundo de fantasía dentro del contexto de la realidad, es decir, me interesa explorar el universo con los ojos de un niño que le dan una especie de magia a las cosas más cotidianas; en el mundo de los niños los árboles siempre son más altos, las carreras más rápidas, el cielo más azul y el amor más honesto”, son algunas de las motivaciones de Mario Heras al montar esta obra.

¿Sabes silbar? es una producción de Resorte Teatro, compañía que dirige Heras y con la que ha trabajado los últimos 10 años. El montaje centra sus esfuerzos en ser atractivo visual, pero también en dejar un mensaje acerca del mundo en el que vivimos. “Apelamos a que les despierte a los niños la curiosidad y los haga acercarse a la lectura y a los mundos que ahí pueden encontrar. Me parece urgente dejar de banalizar las producciones hechas para niños y acercarlos a las grandes obras de la humanidad y a los mensajes que de ellas se desprenden, de una manera sencilla y atractiva”, comentó el egresado de la especialización de Dirección Escénica de CasAzul.

