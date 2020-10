La decisión anunciada el viernes 2 de octubre por el Comité Organizador para echar a andar la edición 34 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara) de manera virtual —la primera vez que así sucederá en la historia del encuentro—, fue respaldada por el gremio editorial, dado que las condiciones sanitarias, a decir de su presidente, Raúl Padilla López, y de su directora, Marisol Schulz Manaut, con base en las recomendaciones de los profesionales de la salud, no resultan prometedoras para la viabilidad del encuentro librero, a efectuarse del 28 de noviembre al 6 de diciembre, con el emirato árabe Sharjah como invitado de honor.

“Sin duda para todos es una tristeza, pero apoyamos al cien por ciento la decisión de no llevarla a cabo de manera presencial porque vivimos una situación complicada y tenemos que cerrar filas, hacer estos pequeños o grandes sacrificios por el bien común. Es una decisión triste pero muy sensata”, declara Georgina Abud Pérez-Porrúa, presidenta de la Asociación de Libreros de México (Almac).

“Nos entristece que no haya FIL Guadalajara porque era un aliento el cerrar el año de esa manera, pero nos toca reorganizarnos para hacer que esa presencia virtual valga la pena, pensar cómo hacer para impulsar las ventas, porque van a ser muy importantes para final de año. En la Cámara estaremos centrados en buscar alianzas para estar en las librerías”, externa Genovena Muñoz Castillo, presidenta del Comité de Editores Independientes de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem).

Por su parte, para Roberto Banchik Rothschild, director general de la casa Penguin Random House para México y Centroamérica, “es una decisión dura, pero creo que es muy valiente e informada. En ese sentido la celebramos, aunque lo lamentamos. Hemos estado en comunicación constante y directa con la feria. Cuando fijamos nuestra postura (de no presentarse físicamente por el resto del año) le comenté a las autoridades de la feria que contaban con todo nuestro apoyo para participar de manera virtual. Llevamos muchos meses planeando con ellos y vamos a estar ahí en todo lo que podamos hacer para acercar, aunque sea a distancia, a los autores con sus lectores”.

Ventas en línea o perecer

Con la imposibilidad expresa de una feria presencial, la recuperación de las ventas de libros físicos a través del comercio electrónico sigue siendo la prioridad para los eslabones de la cadena del libro. El conflicto sobre la venta directa y los descuentos desde las páginas de las editoriales y su afectación a las ventas desde las librerías, sobre todo las medianas y pequeñas, vuelve a ser punto de discusión cuando la industria, si bien se ha recuperado, arrastra un bache de alrededor del -30% de la facturación anual que parece irrecuperable.

“Las pérdidas fueron considerables. No solo necesitamos llegar al punto en el que estábamos el año pasado o al que proyectábamos para este año, sino que tendríamos que tener ingresos mucho más importantes para poder menguar un poco el daño provocado por tantos meses de cierre”, argumenta Georgina Abud a nombre de los libreros.

Agrega que “estamos en un punto en el que es muy difícil ser empático con el de enfrente: las editoriales piden a las librerías que, por favor, no regresen material y paguen de inmediato, porque están en una situación complicada, lo cual es absolutamente entendible; pero, las librerías también están en una situación compleja: no tienen flujo para pagar y tienen que devolver el material porque ya no se vendió”.

Por su parte, la presidenta del Comité de Editoriales Independientes explica que: “ese ha sido un tema álgido, pero tiene varias aristas. Por un lado es casi inevitable que cada quien tenga su portal de ventas; es una tendencia a nivel mundial. Eso nos ha permitido llegar a más público. Creo que en ese sentido, las librerías, sobre todo las más pequeñas, se fueron quedando atrás en esta manera de oferta y con la crisis el rezago se hizo evidente. Los editores hemos hablado con mucha claridad cuando hemos conversado con ellos para decirles que el hacer las ventas directas tiene que ver con que podamos capitalizar pronto”.

Razona que no todas las librerías, por ser independientes, están interesadas en los fondos de las editoriales pequeñas, lo cual limita seriamente los espacios para estas últimas. “Eso también explica por qué hemos tenido que usar nuestras ventas en línea para darle exhibición a nuestros catálogos. Yo creo que en este punto debemos sumar. Lo ideal sería que los lectores nos encontraran en todos lados. Pero, lo que sí es un hecho, me parece, es que no podemos dar marcha atrás a los espacios ganados”.

Finalmente, Banchik expresa que “es una queja muy sensata de todas las librerías en relación con la venta directa desde las editoriales. En el caso de Penguin Random House tenemos nuestra página para comercio directo, pero le garantizamos, sobre todo a las librerías medianas y pequeñas, que no vamos a competir contra ellos porque no nos interesa. Es importantísimo que las editoriales, igual que las cadenas de librerías, respeten el precio único. No deberían dar descuentos en novedades”.

La FIL Guadalajara ofreció la posibilidad de reembolsar los anticipos de aquellos interesados en participar de la edición presencial, hoy no viable, o, en cambio, guardar ese monto como anticipo para la edición del próximo año.

Reacciones del gremio en frases

“En el aspecto económico se pierde un punto importante de venta para todas las editoriales que suma a la pérdida que hemos tenido a lo largo del año. Y la industria pierde una gran exposición, más allá de la parte económica para todas las editoriales. La ventaja es que lo digital nos ha enseñado una nueva forma de operar”, Juan Luis Arzoz, presidente de la Caniem.

“Una decisión responsable que se agradece. Y total solidaridad con la FIL en esta edición especial. Viva la FIL Guadalajara”, Alberto Ruy Sánchez, escritor y director general de Artes de México.

“Y ahí estaremos con ustedes y ese gran equipo suyo inventando una nueva manera de estar y ser felices en la FIL Guadalajara”, Adriana Malvido, escritora y periodista, merecedora del Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez 2019.

“Que la FIL Guadalajara sea virtual este año me parece sensato. Que será la mejor Feria del libro, como cada año, no me cabe duda”, Rosa Beltrán, escritora.

