Este lunes la novelista y ensayista chilena Diamela Eltit (Santiago, 1947) se convirtió en la sexta pluma y la segunda mujer en recibir el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español 2020.

Con el acto solemne llevado a cabo en el espacio mural del Palacio de Bellas Artes, Eltit se unió a la pléyade de nombres de Mario Vargas Llosa, Sergio Ramírez, Eduardo Lizalde, Luis Goytisolo y Luisa Valenzuela.

En el acto solemne le acompañaron la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero; el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers; la gestora cultural y viuda de Carlos Fuentes, Silvia Lemus, y el escritor Mario Bellatin, como representante del jurado.

“Nunca olvidé ni he olvidado el sufrimiento ocasionado por Pinochet y sus aliados. Mantengo un duelo permanente por los detenidos desaparecidos, los asesinados, la tortura, la prisión política, la vigilancia, la delación, la pobreza de los pobres. Pero de lleno en el Distrito Federal entre 1990 y 1994 se desencadenaron experiencias fascinantes, porque cada día se abría uno y otro referente cultural, paisajes sociales, el despliegue de lenguas originarias, la extraordinaria creatividad artesanal, la centralidad alimenticia del maíz, la música. Mi estadía de esos años fue y sigue siendo una de las más privilegiadas y liberadoras que he podido experimentar. Me volví, en una molécula de mí, mexicana; todavía lo soy”, declaró la autora.