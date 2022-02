Las nominaciones para la edición 94 de los Premios de la Academia ya fueron anunciadas y entre las seleccionadas se encuentran grandes producciones con altos presupuesto y enormes ganancias, y otras que no lograron superar las expectativas de sus productores y directores.

Dune del director Denis Villeneuve fue una de las más caras de las nominadas a mejor película para este año, con un costo de 300 millones de dólares, seguida de No mires arriba estrenada en Netflix con 200 millones de dólares respectivamente.

Calificada por muchos como un acontecimiento cinematográfico, Dune tuvo un costo de producción de 165 millones de dólares al que se le debió sumar un estimado de 135 millones de dólares en marketing, lo que generó un total de 300 millones de dólares para llevarla a cabo. Y según estadísticas de Samba TV aseguran que la obra fue vista por 1.9 millones de espectadores a través de HBO Max en su primer fin de semana de estreno en Estados Unidos.

Por su parte, Don’t look up, o No mires arriba, como se tradujo al español, no se quedó atrás, tuvo un presupuesto de producción que rondó los 200 millones de dólares, convirtiéndose en una de las producciones más caras de la compañía en 2021. La película que ha generado polémicas en redes sociales por su satiriza con temas relacionados a la crisis climática, la pandemia, los algoritmos y el consumo de información, generó controversia en los usuarios de la plataforma Netflix y logró el cometido de fondo de sus productores, atraer suscriptores.

Según datos revelados en octubre de 2021 el plan del servicio de streaming es llegar a los 276 millones de cuentas para 2026, y al día de hoy ya tienen 214 millones, por lo que la plataforma ha acertado apostándole a las grandes producciones como Don’t look up.

Entra las nominadas también se encuentra la película animada estadounidense-española, Parque mágico, producida por Paramount Animation y Nickelodeon Movies, con un presupuesto de realización de 40 millones de dólares y un recaudo de 119.6 millones de dólares. La película contó con las voces de reconocidos actores como Jennifer Garner, Mila Kunis, Matthew Broderick, John Oliver, Kenan Thompson, Ken Jeong entre otros.

En la categoría de mejor película también se encuentra el remake, Amor sin barreras, que es uno de los musicales más emblemáticos de la historia del cine y ganadora de 10 Oscar en su momento. Para este título parecía imposible concebir una nueva adaptación en la gran pantalla, sin embargo, Steven Spielberg aceptó el reto de actualizar la mítica obra.

En esta ocasión el director contó con un abultado presupuesto de 100 millones de dólares, convirtiéndose así en uno de los musicales de Hollywood más caros de todos los tiempos, pero eso no ha encontrado reflejo en taquilla, ya que su fracaso se ha confirmado con un recaudo de tan solo 63 millones de dólares.

Will Smith protagoniza la película Rey Richard: Una familia ganadora, dirigida por Reinaldo Marcus Green y producida por Venus y Serena, que da una mirada íntima detrás de la moldura de las hermanas Williams. Estrenada en cines el 19 de noviembre de 2021 por Warner Bros y en el servicio de streaming HBO Max el mismo día, contó con un presupuesto de 50 millones dólares y un recaudo de 32 millones de dólares respectivamente. La película fue un fracaso de taquilla pero recibió elogios de la crítica por las actuaciones de Smith, Ellis y Sydney.

Coda: los sonidos del silencio es una comedia dramática, remake estadounidense de la película francesa de 2014 titulada La Familia Bélier, con un presupuesto de 10 millones de dólares y un recaudo de 1.2 millones de dólares sorprendió a la crítica con su fórmula que encantó y logró una nominación en los aclamados premios.

En esta ocasión el director Guillermo del Toro vuelve a estar nominado a los premios con el thriller psicológico, El callejón de las almas perdidas, que cuenta con las actuaciones principales de un elenco de primer nivel compuesto por Cate Blanchett, Toni Collette, Bradley Cooper y Willem Dafoe, entre otras estrellas y un presupuesto de 60 millones de dólares que esta vez no incluyó los elaborados montajes que acostumbra el director.

Y finalmente, la gran sorpresa fue la cantidad de nominaciones que se llevó la película de Netflix El poder del perro, de la directora Jane Campion, candidata a 12 estatuillas y que demostró, una vez más, el impacto que las producciones exclusivas de las plataformas de streaming tienen en el negocio del cine, desplazando a Hollywood de su histórico monopolio.

Las cifras exactas para esta película son desconocidas, sin embargo, este ambicioso proyecto de Netflix quiere llevarse el Oscar a casa y cosas como el presupuesto de un filme no parecen ser problema para sus ejecutivos.

Por Cristina Estrada Rudas.