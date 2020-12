La noche del pasado martes se llevó a cabo la presentación virtual de la antología Tsunami 2 (Sexto Piso, 2020), una extensión del fenómeno que fue el Tsunami del 2018, donde, por solicitud de la escritora y editora Gabriela Jauregui, plumas femeninas de distintas disciplinas, generaciones y regiones del país compartieron con total libertad, desde sus privilegios o adversidades, lo que significa para ellas ser mujer en el México de hoy.

Esta nueva cresta del mismo oleaje de feminismos permitirá a las y los lectores conocer 12 testimonios firmados por las escritoras Valeria Luiselli, Marina Azahua, Diana del Ángel, Brenda Navarro y Jumko Ogata; la periodista Lydia Cacho, la cineasta Luna Marán, la editora Ytzel Maya, la geógrafa Fernanda Latani, la activista Dahlia de la Cerda, la perfomer Lia García y la psicóloga y socióloga Sylvia Marcos. Todas, de nueva cuenta, coordinadas por Gabriela Jauregui.

Cuatro de ellas se reunieron en la virtualidad, a través de los canales de difusión de Sexto Piso, para la presentación del libro y con el afán de compartir un extracto de las experiencias personales vertidas en el libro para animar al lector a sumergirse en este oleaje.

Sylvia Marcos, quien tuvo cercanía con las zapatistas, donde la pugna por los derechos y el reconocimiento de las mujeres en la justicia social se dio prácticamente a la par del levantamiento, explicó que quiso vaciar en las páginas de Tsunami 2 un contraste entre el temor en el que están sumergidas las mujeres por los efectos de la pandemia y la proliferación de la violencia, con el llamado de las luchadoras indígenas a erradicar el pánico como única vía para continuar con la rebeldía de ser mujer.

“Estamos en tiempos de miedo. El Covid nos tiene permanentemente temerosas, enclaustradas por el pánico colectivo que se ha empezado a crear y la constricción de movimiento. Pero ellas (las zapatistas) nos dicen: ‘si tienes miedo, pero lo controlas, entonces sí, y sólo así, ven a luchar con nosotras’. No quieren dialogar con mujeres timoratas, inseguras, vacilantes, asustadas. Constantemente nos convocan a controlar el miedo para seguir luchando como mujeres que somos. Para mí ésa es una esperanza de lucha”, explicó la socióloga.

La autora Jumko Ogata escribió un texto desde su experiencia multicultural y bilingüe, relató, como mujer afromexicana y con ascendencia japonesa, pero crecida en Estados Unidos.

“Quise contar mi contexto cultural identitario que es bastante complejo, pero sobre todo porque no sólo tengo ascendencia africana, que ya es rechazada y negada en una concepción de Estado nación que favorece a lo mestizo, sino también porque soy descendiente de personas asiáticas y eso mucho menos se reconoce como parte de lo mexicano. Siempre me topo con cosas como: ‘¡guau, qué exótica!’. Muchas veces lo dicen como queriendo halagar, porque ‘soy única’, pero realmente no es un halago, es marcar de nuevo la diferencia para decir que no perteneces”, explicó.

La performer Lia García, La novia sirena, explicó que su texto “A mares sobreviviremos: Metáforas del dolor trans” tiene distintos motivo, uno de ellos, el asesinato en la vía pública, en 2016, de la trabajadora sexual trans y activista Paola Ledezma; otra, el cobijo incondicional de la abuela de Lia ante la recalcitrante imposición identitaria de la que en su juventud era difícil escapar.

“Convocarnos a las mujeres a estar juntas es una desobediencia total a este Estado patriarcal y colonial”, dijo en principio. “Siempre que las mujeres trans aparecemos en un espacio feminista estamos tomando un riesgo, pero para mí el Tsunami es un riesgo acompañado, porque sé que estoy con las hermanas que luchan, con quienes puedo tejer espacios para hacer de la piel la palabra y del miedo la vida misma”, agregó, para más tarde afirmar:

“Estamos rotas porque este país nos ha hecho sentir que lo estamos. Pero está bien que estemos rotas porque la luz tiene que entrar por algún sitio y sin ruptura no hay historia. Nosotras hemos hecho la historia”.

Finalmente, Gabriela Jauregui, la coordinadora de ambas mareas hechas libros, dijo que estas obras, sobre todo esta nueva entrega, gritan: “Nunca más un México sin nosotras, una academia sin nosotras, nunca más una antología sin las voces de las mujeres racializadas o trans. Estos espacios se van ocupando para que las escuchemos”.

