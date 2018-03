Hoy tenemos noticias como de autobuses de pasajeros que se van a manejar solos, esto ya es una realidad, en Suecia ya está pasando(...), pero el gran tema es ¿cómo estas tecnologías pueden mejorar la vida de los pobres? , éste era el primer planteamiento de Bernardo Kliksberg, reconocido investigador y pensador sobre temas económicos, sociales y organizacionales.

Y es que aquí no hablamos de poca cosa, tan sólo en América Latina son más de 200 millones de pobres, la tercera parte de la población y de los pobres del mundo; hoy 16,000 niños menores de edad mueren al día por causas evitables según datos de la Unicef .

Entonces, ¿ciencia, tecnología y pobreza tienen algo que ver?, ¡seguro!, debemos encontrar la vía, profundizar, para llegar a redes y sistemas que permitan analizar este gran eslabón que puede mejorar la situación , aseguraba el autor de 63 libros y creador de una nueva disciplina llamada Gerencia Social, en la inauguración del seminario internacional Explorando tecnologías de punta para el combate a la pobreza en México , evento considerado como pionero en su tipo.

Frente a la pobreza puede haber dos actitudes: una que ve el tema abrumador y difícil de combatir y otra que enciende una luz y deja de echarle la culpa sólo a los gobiernos , dijo Kliksberg.

Aseguró que grandes innovaciones hoy hacen la vida más sencilla, la creación de Internet, los teléfonos celulares, las redes sociales, tiendas en línea; sin embargo, aunque hoy todo parece resuelto el tema de la pobreza sigue más latente que nunca: el tema central es de acceso, grandes desigualdades, unas ligadas con otras esto es el mayor generador de pobreza .

En este sentido explicó que si ponemos la tecnología al servicio del emprendimiento y democratizamos el acceso para que pueda servir de base a la integración de la economía, se puede lograr mucho... .La propuesta de trabajo es disruptiva, la idea es salirnos de la caja y pensar en forma abierta se trata de establecer conexiones y con esto se estaría logrando lo que Kliksberg llamaría gerencia social.

En su oportunidad durante la inauguración, Javier García Bejos, representante de la Secretaría de Desarrollo Social, coincidió en la necesidad de democratizar los recursos.

La pobreza es hoy sin duda el fenómeno que más atenta y puede atentar contra el desarrollo del mundo civilizado, con pobreza no puede existir desarrollo y la justicia social es escribir solamente leyes que no se cumplen, descorazonamos a los jóvenes y cancelamos la posibilidad de un mundo mejor .

Agregó que aunque el mundo está avanzando, generando tecnología y que tiene a la generación más preparada en la historia de la humanidad, también tiene hoy el reto más importante generar empleos y desarrollo aceleradamente para vencer este gran flagelo que es la pobreza .

Dijo que Sedesol tiene claro el papel de la tecnología y en este sentido asume un reto tener la piel mucho más delgada, que aprendamos a escuchar y construir políticas públicas a partir de la experiencia de todos, además de una convocatoria más amplia para luchar todos contra la pobreza .

No nos podemos permitir el no escuchar a los pobres y solamente entregar un programa clientelar o asistencialista , y dio un ejemplo de empoderamiento: En un recorrido por la zona mixe, una de las mujeres me mostraba las condiciones en que vivían, ya con luz y agua, pero con techos de lámina, pero lo que me llamó la atención es que me dijo: ‘llevo mucho pidiéndole en Facebook que me ayude con mi casa’, eso me ha cambiado el panorama .

En su momento,Enrique Cabrero, director del Conacyt, aseguró que muchos de los problemas de exclusión social, pobreza y marginación pueden ser atendidos desde el conocimiento científico y compartió tres ideas.

En primer lugar, la importancia de dar el paso hacia una sociedad del conocimiento, aquella que utiliza el conocimiento científico y tecnológico para incorporarlo a un mejor nivel de desarrollo y bienestar social, donde las empresas incorporan ese conocimiento para ser más competitivos y estar involucrados de una manera natural en el tema de bienestar social .

En segundo lugar, el papel del ciudadano, para estar atento a cómo el desarrollo científico y tecnológico le puede servir para un mayor nivel de bienestar en su familia y su región; poder ser escépticos a la desinformación y ser capaz de sin ser un científico, incorporar las ideas que contribuyan al desarrollo de la sociedad.

En tercer lugar, habló del mundo de la ciencia y la tecnología que se encuentran en los laboratorios, pidió que salgan de las instituciones académicas, que se preocupen por la divulgación del conocimiento y por la investigación aplicada, por el impacto social positivo ese es el enorme reto que tiene el mundo del conocimiento .

Pero por otra parte destacó la necesidad de que los gobiernos estén mucho más atentos a la divulgación del conocimiento y aseguró que México ya tiene historia intentando esto, pero ahora realmente se tienen que involucrar en los retos nacionales .

Cabrero concluyó diciendo que este seminario abre la oportunidad de que las instituciones como Sedesol y Conacyt puedan tener una agenda común donde históricamente no la había.

Durante el evento se otorgará el premio Innovatis, el cual reconoce proyectos de jóvenes con iniciativas que muestren un beneficio directo del uso de la tecnología para disminuir la pobreza y la exclusión social.

