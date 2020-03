“¿Y tú qué estás haciendo para cambiar el mundo?”. Éste es el lema con el que cobrará vida la segunda edición del encuentro What Design Can Do Mexico City (WDCD), con sede en el Frontón México los días 7 y 8 de mayo, y la participación de más de 30 líderes creativos de todo el orbe.

Cuatro serán los ejes temáticos en los que se centrarán las distintas ponencias y debates: Acción climática, Género X, Diseñando el activismo y Liderazgo creativo. Para ello, algunas de las mentes creativas que se darán cita serán Paola Antonelli, curadora del departamento de Arquitectura y Diseño del Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York; la arquitecta de Níger Mariam Kamara, reconocida por su lucha en favor de la dignificación de la calidad de vida de la poblaciones vulnerables; lo mismo que el cineasta Josh Fox, nominado al Oscar y ganador del Emmy por el documental Gasland (2010) y activista a través del séptimo arte sobre el cambio climático y las políticas públicas que agravan el fenómeno.

También se escucharán las voces del artista y diseñador holandés Erik Kessels, quien tiene en su cartera de clientes a empresas como Nike, Diesel, Oxfam y Vitra; el dúo austriaco multidisciplinario Honey & Bunny, especialista en la investigación y propuestas artísticas y prácticas en torno a la comida y su producción; la estadounidense Martha Thorne, directora del Premio Pritzker, conocido como el Nobel de la arquitectura, y su compatriota, el activista ambiental Rajeev Goyal, impulsor de nuevos modelos de conservación de la biodiversidad frágil con alianzas entre las ciencias y los conocimientos indígenas.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, también formará parte de la selección de oradores de la segunda edición en nuestro país de la plataforma internacional fundada por el diseñador holandés Richard van der Laken, misma que también tiene ediciones en Amsterdam, Nueva Delhi, India; Nairobi, Nigeria, y Sao Paulo, Brasil.

La presentación se llevó a cabo este martes en la Ciudad de México y estuvo encabezada por Richard van der Laken, quien explicó los motivos para renovar los votos con nuestro país y presentar una segunda edición.

“México es uno de los países que no podemos ignorar, especialmente cuando miras a las Américas, donde México tiene muchas cosas para dar, empezando porque es un puente entre América Latina y Estados Unidos; es una de las economías más grandes, con una cultura bastante intensa y rica, con presencia en todo el mundo. Y aunque parezca cliché, eso dice mucho acerca de la comunidad creativa que vive aquí. Dicho lo anterior, México además tiene serios problemas sociales y ambientales que resolver, y nuestra misión es unir a la comunidad creativa para colaborar en eso”.

Urgió en la necesidad de reiterar sobre la mesa del país temas como el cambio climático y la equidad de género, de ahí que sean dos de los cuatro ejes temáticos principales de la edición.

Por su parte, el jefe adjunto de la delegación y encargado de negocios de la Unión Europea en México, Jean-Pierre Bou, también estuvo presente y habló sobre la sinergia que el organismo internacional ha generado con el encuentro gracias a los objetivos compartidos.

“Para nosotros, México es un área donde se puede ver trabajo muy útil porque entendemos los enfoques del diseño y cómo empatan con los esfuerzos que la Unión Europea está realizando ahora mismo: la lucha contra el cambio climático, pero también la problemática de la escasez de los recursos, y todo esto ligado a la economía circular (...) Creemos que el diseño tiene un papel muy importante que desempeñar en este tema, porque, si se empieza a pesar en temas como el reuso y el reciclaje, desde el diseño se pueden ahorrar muchos esfuerzos para lograr los objetivos. Es lo mismo el tema del cambio climático. Por ejemplo, si se diseñan edificios que desde el principio ayudan a ahorrar energía. Por otro lado, en México hay mucha gente que está pensando en estos temas. Es por eso que la Unión Europea apoya esta iniciativa”, compartió.

En los próximos días se darán a conocer más invitados nacionales e internacionales a la segunda edición de What Design Can Do Mexico City.

