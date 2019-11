Por Baruc Mayen Arroyo

La caja que será su última residencia, hecha a la medida, está por cerrarse; luego será sepultada varios metros bajo tierra. Mientras todo se oscurece usted está consciente: puede mirar, sentir y escuchar lo que ocurre a su alrededor. No hay nada que pueda hacer, su cuerpo no reacciona. Esperar es la única opción.

Las apariencias engañan

La catalepsia —del griego katálêpsis, ‘sorpresa’— se caracteriza por la falta de respuesta a los estímulos externos, así como por la rigidez muscular. El cuerpo se mantiene en una misma postura sin importar lo incómoda que sea. Esta condición puede desarrollarse como reacción secundaria a ciertos fármacos, por uso de drogas como la cocaína o como consecuencia de trastornos como el Parkinson, la epilepsia y la esquizofrenia.

La respiración y el pulso se desaceleran, la piel palidece. Sin embargo, a diferencia del estado comatoso —la «anulación total de la percepción»¾, la consciencia no sufre alteración alguna.

Doble muerte

Abundan las historias sobre personas que, debido a su aparente ausencia de funciones vitales, han sido enviadas «al descanso eterno» antes de tiempo; suelen considerarse simples leyendas, pero existen casos corroborados. William Tebb, autor de Premature burial and how it may be prevented,[1] recopiló 149 enterramientos prematuros, 10 autopsias y disecciones, y 2 incidentes con personas a punto de ser embalsamadas.

Por contar algunos, en 1674 Marjorie Halcrow Erskine fue enterrada en el pueblo de Chirnside, Escocia. Su astuto sepulturero la colocó en una tumba de poca profundidad para volver por la noche y hurtar la joyería de la —así creía— occisa. Cuando el hombre intentó cortar uno de sus dedos para quitarle un anillo, ella despertó. Vivió los años suficientes para criar a dos hijos. Del sepulturero no se supo nada más.

Julia Legare falleció dos veces en 1852. Durante unas vacaciones en la Isla Edisto, en Carolina del Sur, la joven de 22 años contrajo difteria, infección que la dejó «sin vida». Sus parientes se apresuraron a enterrarla en el mausoleo familiar para evitar una epidemia; la puerta fue cerrada y asegurada. Quince años después, uno de sus hermanos murió en combate durante la Guerra Civil. Los Legare llevaron el cuerpo al mausoleo, pero al abrir la puerta la familia recibió una cruel bienvenida: el cadáver de Julia estaba esperándolos en el piso, justo en la entrada del recinto.

¿Cuándo morimos realmente?

Los antiguos griegos pensaban que las funciones vitales radicaban en el tórax; para ellos, la muerte significaba «la pérdida del espíritu vital» ubicado en el corazón, es decir, consideraban que alguien moría cuando carecía de pulso y aliento. De manera similar, para la comunidad judía la respiración era el aspecto fundamental de la vida; en el Halajá se establece que «la muerte coincide con el cese de los movimientos respiratorios».

En 1546 Miguel Servet —médico y teólogo español— expuso por primera vez en el Occidente cristiano la existencia de la circulación pulmonar ¾o menor¾, parte del sistema circulatorio que traslada la sangre desoxigenada desde el corazón hasta los pulmones para devolverla, ya oxigenada, al corazón. Más adelante, en 1628, el médico y biólogo inglés William Harvey propuso y comprobó que la sangre circulaba por todo el cuerpo en un movimiento incesante. Esto significó el descubrimiento de la circulación sistémica —proceso mediante el cual la sangre oxigenada se envía desde el ventrículo izquierdo al resto del cuerpo, a través de la arteria aorta¾. Con lo anterior, la muerte pasó a ser entendida como la cesantía de los latidos cardiacos.

Con tales antecedentes, en 1799 el biólogo y fisiólogo francés Xavier Bichat elaboró la primera definición científica de la muerte: «el cese funcional del sistema nervioso, de la circulación, de la respiración y de la temperatura corporal».

Muerte encefálica

En 1959 los franceses Pierre Mollaret y Maurice Goulon establecieron el término «coma sobrepasado» para catalogar a los pacientes con un grave daño cerebral, manifestado por un coma profundo con «ausencia de reactividad frente a cualquier estímulo». Después de cierto tiempo, estos pacientes caían en paro cardiorrespiratorio definitivo.

Fue hasta 1968 que el Comité de la Escuela de Medicina de Harvard planteó el concepto «muerte encefálica», condición equivalente a la muerte total del individuo. Por primera vez había un segundo criterio para el diagnóstico de muerte —además del paro en las funciones cardiocirculatorias y respiratorias.

Este concepto aún se emplea en nuestros días para hablar del cese rotundo de todas las funciones en las estructuras neurológicas del encéfalo; si a él se suman la ausencia de respiración y de flujo sanguíneo, desaparece cualquier aparente manifestación de vida.

Por si acaso

El temor a ser enterrado vivo dio lugar a la creación de ataúdes de seguridad que contaban con diversos mecanismos para posibilitar un rescate: tubos que proveían de aire, compartimentos con comida y agua, ventanas y artilugios que permitían al «enterrado» alertar a aquellos en la superficie por medio de campanas y banderines.

El primero del que se tiene noticia fue construido en 1790 por el duque austriaco Fernando de Brunswick; estaba equipado con un tubo que le permitiría respirar y una ventana para la entrada del sol. En 1868 el alemán Franz Vester incluyó en su diseño una cuerda que el «difunto» podría trepar para salir. En 1829 el doctor Johann Gottfried Taberger diseñó un sistema de cuerdas que unía la cabeza y las extremidades del «probable muerto» a una campana exterior, modelo parecido al que Edgard Allan Poe describe en su cuento «Entierro prematuro», de 1850 ¾ambos muy ineficientes, dado que el cuerpo en descomposición tiende a hincharse y relajarse, las alertas fueron constantes e ineficientes.

No fue una moda pasajera; tan sólo en los ee.uu., entre 1868 y 1925, se registraron 22 solicitudes de patentes, mientras que en Alemania se registraron más de 30 diseños durante la segunda mitad del siglo xix, e incluso se tienen noticias de que en 1995 el relojero italiano Fabrizio Caselli creó un ataúd que incluía alarmas, un teléfono, linterna y un estimulador cardiaco, ofreciéndolo por el equivalente actual de 60 mil pesos. Sería oportuno concluir diciendo que, a pesar del ingenio evidente en todos estos diseños, no se sabe de persona alguna que haya sido salvada por alguno de ellos.

