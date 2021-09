Este fin de semana, durante la 63ª edición de los Premios Ariel, que por segundo año consecutivo se llevaron a cabo desde la virtualidad, donde Sin señas particulares, la ópera prima de Fernanda Valadez, se llevó la noche con nueve estatuillas, el gremio cinematográfico insistió en la urgencia del impulso de una nueva ley de cinematografía que responda a la necesidad de generar más espacios de exhibición para el séptimo arte nacional.

La petición más amplia vino de la presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), Mónica Lozano, quien remitió su mensaje a la legislatura entrante para retomar a la brevedad la discusión sobre la conformación de una nueva ley para el séptimo arte a partir de la iniciativa de Ley Federal de Cinematografía y el Audiovisual que se trabajó de manera articulada por integrantes del gremio y se presentó en febrero pasado en el Senado de la República, pero fue finalmente declinada y se envió de vuelta a Parlamentos Abiertos bajo la promesa del senador Ricardo Monreal de iniciar este nuevo diálogo antes de este mes de septiembre.

En primera instancia, Lozano señaló la urgencia de que obligaciones de la ley vigente, como la reserva del 10% del tiempo total de exhibición para el cine mexicano, “sean una realidad y no solo letra muerta”. Asimismo, retomó “la urgente necesidad” de reformar la actual ley para adecuarla a los nuevos paradigmas de la producción, distribución y exhibición que garanticen la preservación del cine mexicano independiente y su fortalecimiento “en condiciones equitativas a las de cinematografías hegemónicas”.

En esta coyuntura de cambio tecnológico, amplió, es fundamental que se regule la actividad de las plataformas para que haya cabida a contenidos nacionales independientes y se generen mecanismos redistributivos de los ingresos.

Aboga por la producción independiente

“No deja de causarnos preocupación ver que en México las políticas públicas cinematográficas están dramáticamente rezagadas respecto a lo que se hace en otras naciones. Cada vez que hemos tratado de actualizarlas y fortalecerlas, nos topamos con el argumento falaz de que en una economía de mercado la intervención del Estado debe ser mínima. Justo es recordar que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece que no basta la mano invisible del mercado para corregir distorsiones, desequilibrios, injusticias y aberraciones y que el Estado debe recuperar su fortaleza como garante de la soberanía, la estabilidad y el estado de derecho”.

Lozano señaló que tanto las leyes como las políticas públicas del Estado mexicano deben salvaguardar nuestro cine y generar condiciones de producción y exhibición que permitan su desarrollo, crecer e impulsar a sus creadores y audiencias en el ejercicio pleno de los derechos culturales establecidos en la Constitución.

“Hace ya varios años que el cine mexicano ha conseguido posicionarse al mismo nivel de calidad y reconocimiento internacional que las más importantes cinematografías del mundo. Sin embargo, si no hay un impulso decidido del Estado mexicano hacia nuestro cine, hoy corremos el riesgo de quedar convertidos en meros maquiladores de contenidos para las grandes plataformas extranjeras, sin protección alguna frente a la pérdida de nuestros derechos autorales y laborales”, advirtió y añadió que “los cineastas hemos visto cómo en otros terrenos de la economía el gobierno ha intervenido para generar condiciones de competencia justas y equitativas. No nos explicamos por qué hasta ahora no lo han hecho en el cine. Se requieren hechos y no palabras”.

La realizadora Tatiana Huezo sigue cosechando éxitos. El fin se semana su película Noche de fuego se llevó tres galardones en el Festival de San Sebastián

Principales ganadores de los Ariel:

• Mejor Película Sin señas particulares Fernanda Valadez

• Mejor Dirección Fernanda ValadezSin señas particulares

• Mejor actriz Mercedes Hernández Sin señas particulares

• Mejor actor Alfonso HerreraEl baile de los 41

• Mejor Documental Las tres muertes de Marisela Escobedo Carlos Pérez Osorio

• Película Iberoamericana El agente Topo Maite Alberdi

• Ariel de Oro Ofelia MedinaFernando Cámara

San Sebastián

Noche de fuego afianza su paso en festivales

Noche de fuego, la cinta debut en la ficción de la realizadora salvadoreña-mexicana Tatiana Huezo, sigue sembrando aplausos en su itinerancia mundial por festivales fílmicos. La noche del pasado sábado, la cinta coproducida por Pimienta Films se llevó tres premios en la edición 69 del Festival de Cine en San Sebastián.

Estos reconocimientos fueron Horizontes Latinos, RTVE Otra Mirada y Cooperación Española. En la selección de Horizontes Latinos, Noche de fuego competía con dos cintas mexicanas más: La caja (México-Estados Unidos), de Lorenzo Vigas; Una película de policías, del realizador mexicano Alonso Ruizpalacios.

Por si fuera poco, la cinta de la realizadora Tatiana Huezo resultó ganadora en la selección Ficción México del Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF) cuya edición 24 concluyó este fin de semana en su tercera sede, en Irapuato, donde se anunciaron las cintas ganadoras. Noche de fuego viene de llevarse una mención del jurado en la selección Una cierta mirada, de la reciente edición del prestigiado Festival de Cannes.

ricardo.quiroga@eleconomista.mx