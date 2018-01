Las series de súper héroes parecen no tener fin. Y a pesar de que podemos pensar que lo hemos visto todo, el género comienza a buscar la manera de romper los moldes para no convertirse en un chiste sobre sí mismo. Así pues, te presentamos tres series de Netflix que valen la pena porque presentan variaciones en el estereotipo del súper héroe que conocemos.

Legión

La serie creada por Noah Hawley forma parte del universo de los X Men y su estructura es alucinante: el primer episodio tiene referencias a Naranja Mecánica de Stanley Kubrick y contiene música de The Who y los Rollingstones. El protagonista de la historia es el hijo del profesor Charles Xavier, David Haller (Dan Stevens), quien fue diagnosticado con esquizofrenia desde temprana edad por lo que ha estado en varios hospitales psiquiátricos. La historia va y viene en el tiempo, con varias alucinaciones insertadas a lo largo y ancho del capítulo.

Cuando comienza la historia en los años 60, David está en un hospital llamado Clockwork y está ahí porque intentó suicidarse. Poco a poco vemos como las autoridades del hospital, al intentar normalizarlo, le quitan aquello que lo hace único y especial. Poco a poco vemos que todo forma parte de un complot para detener mutantes. Sin embargo, los poderes de David son sumamente abrumadores, incluso para él, así que de alguna manera, David es hasta cierto punto peligroso.

La serie es una de las más propositivas, no sólo en cuanto al género de súper héroes, sino en general en todo el universo de las series, en parte gracias a su estructura que parece estar cargada de alucinógenos y dilemas psicológicos, que le dan la vuelta al discurso de la saga mutante donde los héroes son perseguidos por ser diferentes.

La serie comenzó a transmitirse en los canales de Fox el año pasado, ahora disponible por la aplicación de FOX Premium, pero a partir del 14 de febrero estará disponible en Netflix.

The Punisher

En esta serie creada por Steve Lightfoot, el personaje principal, Frank Castle (John Bernthal), es uno de los héroes más violentos del Universo Marvel. En su primera temporada, Frank Castle se convierte en The Punisher, una figura que busca vengar el asesinato de su familia usando métodos letales. En su viaje, descubrirá una gran conspiración detrás de todo el asunto.

The Punisher, la serie, usa un look similar a lo que vemos en otras series de Netflix como Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones o Daredevil, entre otros: Un ambiente urbano , un poco sucio y de colores cálidos, el cual va muy bien con la personalidad de este anti héroe.

Lo más interesante de esta serie es la disyuntiva entre los métodos usados por Iron Fist, que son más de autodefensa y de la violencia cómo último recurso, y los de The Punisher quien no tiene miramientos en matar a los malos. Y es esa violencia la que hace diferente a la serie y a este personaje. Si Supermán (de otro universo comiquero) es el epítome de la bondad y la justicia, The Punisher simboliza a una “justicia despiadada” sin posibilidad de redención.

Black Ligthning

Del Universo DC, esta serie es una “serie hermana” de series como Arrow o Flash. El programa fue creado por Salim Akil y tiene como personaje principal a un afroamericano llamado Jefferson Pierce. Cuando comienza la historia, Pierce lleva 9 años retirado como súper héroe debido a que estaba afectando su vida familiar.

Luego de un par de incidentes, uno de ellos relacionado con una pandilla llamada los 100 y un evento de abuso policial, harán que Black Lightning vuelva a la vida.

La serie nos presenta a un Jefferson Pierce empoderado, líder dentro de su comunidad, y de una posición social alta… un sujeto respetable, alejado del ambiente gangsteril que solemos ver en muchas películas, quien se topa día a día con una alta dosis de racismo e impunidad.

Black Lightning se debate entre el deber ser y esa ira interna que siente cada vez que se comete una injusticia, misma que sobre pasa la justicia, y que ocurre en todas las comunidades sin importar color o status social.