Policía estadounidense deja ir a robotaxi tras infracción por no tener chofer

Un policía estadounidense pensó que había atrapado a un infractor cuando vio a un taxi dar una vuelta en U ilegal, pero al pararlo descubrió que no había nadie en el puesto del conductor.

Oficiales en San Bruno, California, pararon un automóvil del servicio Waymo, que funciona sin conductores, y a pesar de la flagrante infracción, no tuvieron más remedio que dejarlo ir sin una penalidad.

"Como no había un conductor humano, no se pudo emitir una multa", dijo la policía de la ciudad en el sur de San Francisco en sus redes sociales.

"Nuestras libretas de multas no tienen una casilla para 'robot'", agregó.

La policía describió la situación como "una primera vez" para las fuerzas del orden e informó que se comunicaron con Waymo para hablar del problema.

"Los oficiales contactaron a la compañía para dejarles saber sobre la falla".

Waymo dijo a la AFP que su sistema de conducción autónomo fue diseñado para obedecer las reglas de tránsito. "Investigamos esta situación y estamos comprometidos a mejorar la seguridad vial a través de nuestro aprendizaje en curso y de la experiencia", agregó la compañía.

Waymo opera flotas de taxis autónomos en varias ciudades estadounidenses, tales como San Francisco y Los Ángeles.

Los vehículos, Jaguares blancos equipados con sensores, navegan por las calles gracias a un sistema de computación y mapeo.

A pesar del susto inicial que producía ver la silla del conductor vacía y a su volante girar solo, estos vehículos se han vuelto un medio de transporte popular.