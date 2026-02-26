Desplome de turismo colombiano alcanza 60% en el Caribe mexicano

Cancún, QRoo.- Representantes de la industria turística del Caribe Mexicano asisten a la Vitrina Turística que tiene lugar desde el pasado miércoles en Colombia, con el objetivo de recuperar este mercado, el cual se has desplomado en niveles de 60%.

Así lo da a conocer el Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible (STARC) de la Universidad Anáhuac, según el cual en 2025 el número de colombianos captados por el Aeropuerto Internacional de Cancún registró su peor cifra desde incluso antes de la pandemia, a excepción del 2020 cuando el confinamiento mundial desplomó el turismo global.

El recuento estadístico refiere que en 2022 la emisión de colombianos hacia Quintana Roo alcanzó su punto máximo con 398,630 turistas; para el año siguiente comenzó la caída para alcanzar los 315,012 y en 2024 siguió descendiendo hasta los 219,811.

En 2025 se registró el volumen más bajo desde 2019, con un total de 159,411. Sin embargo, aún le alcanzó para situarse como el quinto mercado en importancia por volumen de visitantes para el Caribe mexicano, detrás de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Argentina.

La disminución trajo consigo que Quintana Roo también haya dejado de ser la principal puerta de entrada de estos viajeros al país, pues mientras en 2022 captaba hasta 52% de este mercado, para 2025 ese indicador se ubicó en 37%.

El desplome se atribuye a que por años se le ha dado un mal trato a estos visitantes en los módulos de Migración aeroportuarios, pero ello se ha combatido con cursos de capacitación a los agentes que autorizan o rechazan su ingreso al país.

Jesús Almaguer Salazar, ex presidente de los hoteleros de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, aseguró que los casos disminuyeron al cierre de 2025, pero se debe seguir trabajando en el tema, pues particularmente en este 2026 se tiene una gran expectativa de captar un gran número de colombianos a propósito del Mundial de Futbol.

Ahora que el Caribe mexicano es el destino invitado este año en la Vitrina Turística que organiza la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), el sector hotelero anunció que darán a conocer los esfuerzos de capacitación en las terminales aéreas, además de que han solicitado al gobierno de México una política de reciprocidad que simplifique los trámite de ingreso de estos visitantes, otorgándoles las mismas facilidades que se les da los mexicanos que visitan ese país.