No hay capacidad de respuesta a incidentes de ciberseguridad en el gobierno: ATDT

La cabeza de la nueva Dirección de Ciberseguridad de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) admitió que el gobierno federal no tiene capacidad de respuesta a incidentes de ciberseguridad dentro de las instituciones de la Administración Pública Federal.

Durante el 2do Foro Nacional de Ciberseguridad, organizado por la Alianza México Ciberseguro (AMCS) en la Universidad Panamericana, Heidy Karla Rocha Ruiz, directora de Ciberseguridad, aseguró que esta incapacidad hace vulnerables a las instituciones de gobierno.

De acuerdo con la funcionaria, el uso de tecnologías del sector privado es lo que permite a las instituciones del gobierno federal hacer frente a las amenazas de ciberseguridad que estás enfrentan.

Rocha Ruiz adelantó que, en octubre, el gobierno federal lanzará una política de ciberseguridad que funcionará como una guía y serie de requisitos para las dependencias gubernamentales.

